Dax niedriger erwartet - Politik im Blick
Frankfurt, 19. Okt (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex ein Prozent höher bei 25.622,61 Punkten geschlossen. Für steigende Kurse an den europäischen Börsen sorgten positiv aufgenommene Konzernbilanzen. Erneute Sorgen über den KI-Sektor belasteten unterdessen die technologielastigen Indizes in den USA. Die Flucht der Anleger aus den risikoreicheren Aktien in den Anleihemarkt stabilisierte zum Teil die Renditen. Die Ölpreise bauten indes ihre anfänglichen leichten Verluste wieder ab und drehten deutlich ins Plus. "Der Konflikt im Nahen Osten flammt immer wieder auf", sagte Dennis Kissler, Händler bei BOK Financial.
Auch am Montag steht die Geo- und Handelspolitik im Mittelpunkt.
• Die USA haben der Europäischen Union einem Zeitungsbericht zufolge mit "verheerenden" Vergeltungsmaßnahmen gedroht, sollte Brüssel den Marktzugang für US-Unternehmen einschränken. Hintergrund ist eine Entscheidung der EU-Kommission, den Großteil der wertvollen Mobilfunkfrequenzen für Satelliten an europäische Firmen zu vergeben.
• Es stehen nur wenige Konjunkturdaten- und Unternehmenstermine an.
Schlusskurse europäischer Stand
Aktien-Indizes und
-Futures am Freitag
Dax 25.622,61
EuroStoxx50 6.204,23
EuroStoxx50-Future 6.221,00
----------
Schlusskurse der Stand Veränderung in
US-Indizes am Freitag Prozent
Dow Jones 52.002,41 -0,3%
Nasdaq
S&P 500 7.659,44 -1,1%
----------
Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in
Montag Uhr Prozent
Nikkei 64.899,04 -0,6%
Shanghai 3.722,20 +0,2%
Hang Seng Kein Handel
(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)