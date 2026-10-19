Dax niedriger erwartet - Politik im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠19. Okt (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex ‌ein Prozent höher bei 25.622,61 Punkten geschlossen. Für steigende Kurse an den europäischen Börsen sorgten ⁠positiv aufgenommene ⁠Konzernbilanzen. Erneute Sorgen über den KI-Sektor belasteten unterdessen die technologielastigen Indizes in den USA. Die Flucht der Anleger aus den risikoreicheren Aktien in den Anleihemarkt stabilisierte zum Teil die Renditen. ‌Die Ölpreise bauten indes ihre ‌anfänglichen leichten Verluste wieder ab und drehten deutlich ins Plus. "Der Konflikt im Nahen Osten flammt immer wieder ⁠auf", sagte Dennis Kissler, Händler bei BOK Financial.

Auch ‌am Montag steht die ⁠Geo- und Handelspolitik im Mittelpunkt.

• Die USA haben der Europäischen Union einem Zeitungsbericht zufolge mit "verheerenden" Vergeltungsmaßnahmen gedroht, sollte Brüssel den Marktzugang für ‌US-Unternehmen einschränken. Hintergrund ⁠ist eine Entscheidung der EU-Kommission, ⁠den Großteil der wertvollen Mobilfunkfrequenzen für Satelliten an europäische Firmen zu vergeben.

• Es stehen nur wenige Konjunkturdaten- und Unternehmenstermine an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 25.622,61

EuroStoxx50 6.204,23

EuroStoxx50-Future 6.221,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 52.002,41 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.659,44 -1,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 64.899,04 -0,6%

Shanghai 3.722,20 +0,2%

Hang Seng Kein Handel

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Elke Ahlswede. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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