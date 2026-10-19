Dax verliert jüngste Erholungsgewinne - OHB baut Kursplus aus

Die jüngste Erholung des Dax ist am Montag schon wieder zu Ende gegangen. Zum Börsenschluss sank der deutsche Leitindex um 1,18 Prozent auf 25.319 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenkonzernen schloss mit einem Minus von 0,47 Prozent auf 30.513 Zähler.

Händler nannten geopolitische Unsicherheit insbesondere mit Blick auf den Krisenherd im Nahen Osten als einen Grund für den schwachen Wochenauftakt. Zudem gebe es eine allgemeine Zurückhaltung vor den in dieser Woche anstehenden Quartalszahlen wie die von SAP, Tesla, Meta und SpaceX.

Von einer Stabilisierung der US-Techwerte am Montag nach deren jüngster Schwäche konnte der Dax nicht profitieren. "Während sich die deutschen Standardwerte in den vergangenen Handelstagen noch vergleichsweise robust gegenüber dem Ausverkauf im US-Technologiesektor gezeigt hatten, ist diese relative Stärke heute ins Wanken geraten", merkte dazu Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets an.

Die Kursschwäche drückte den Dax am Montag zeitweise unter 25.200 Punkte. Zum Handelsende kam der Dax immerhin wieder knapp über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die bei 25.297 Zählern verläuft. Am Freitag war das Barometer noch bis auf fast 25.700 Punkte gestiegen.

Lipkow sieht die Börsen nun vor einer Bewährungsprobe: "Solange die Unternehmensgewinne überzeugen und die Inflation nicht erneut außer Kontrolle gerät, bleibt das Marktgefüge einigermaßen stabil. Sollte jedoch eine dieser beiden Stützen wegbrechen, könnte aus der aktuellen Nervosität schnell eine deutlich umfassendere Korrektur werden."

Vonovia-Aktie leidet unter Vergesellschaftungs-Debatte

Auf der Unternehmensseite richteten sich die Blicke der Anleger zum Wochenstart auf die DHL Group. Der Logistikkonzern hob nach einem Ergebnisanstieg im dritten Quartal zwar seine Prognose für den operativen Gewinn des laufenden Jahres an, der Aktienkurs sank dennoch um 1,2 Prozent. Ein Händler wertete den neuen Ausblick positiv, eine komplette Überraschung sei er aber nicht. Zudem waren die Papiere zuletzt schon gut gelaufen.

Schwach waren auch die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns Vonovia, der in Berlin stark vertreten ist, mit einem Minus von ebenfalls fast zwei Prozent. Die Anleger schauen nervös Richtung Berlin, wo die Grünen und die SPD bald über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei entscheiden. Im Falle einer rot-rot-grünen Regierung droht in der Hauptstadt die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände, wie das Sondierungspapier der drei Parteien verrät. Nachdem das Thema Vergesellschaftung nach Querelen zwischen den Parteien etwas in den Hintergrund gerückt war, haben es die Anleger an der Börse nun wieder stärker auf dem Schirm.

Norma Group stellte indes ihre Strategie bis 2031 vor. Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer will mit seiner neuen Aufstellung leicht wachsen und dabei deutlich profitabler werden. Für etwas Verstimmung sorgte bei den Anlegern aber die Aussicht auf eine geringere Dividende. Ab 2027 sollen nämlich nur noch mindestens zehn Prozent des bereinigten Konzernjahresergebnisses ausgeschüttet werden anstelle der bisher versprochenen 30 bis 35 Prozent. Der Aktienkurs sank um rund zwei Prozent.

Eine Empfehlung der Citigroup lieferte den Aktien des Autozulieferers Aumovio Rückenwind. Ihr Kurs stieg um 1,4 Prozent, nachdem die Analysten die Bewertung bei einem Kursziel von 56 Euro mit "Buy" aufgenommen hatten. Analyst Ross MacDonald setzt bei Autozulieferern vor allem auf jene mit antriebsneutralen Geschäftsmodellen, sauberen Bilanzen und Wachstumsoptionen abseits der Fahrzeugbranche.

An der Spitze des Nebenwerteindex SDax setzten die Aktien des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB ihre Rally mit einem Anstieg um 3,3 Prozent fort. Jüngst hatte eine Einschränkung des Starlink-Satellitennetzes der US-Firma SpaceX für die Ukraine zu Problemen im Abwehrkampf des Landes gegen den Aggressor Russland geführt. Das verdeutlichte einmal mehr, wie wichtig es für Europa ist, die eigene Satellitenflotte deutlich auszubauen.

Inflationssorgen: Gold und Euro schwächer

Der Kurs des Euro gab etwas nach. Am Montagnachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1216 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1225 (Freitag: 1,1253) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8909 (0,8886) Euro.

Am vergangenen Freitag waren die Ölpreise wieder stärker gestiegen, was am Markt die Inflationssorgen schürte. Höhere Ölpreise stützen in der Regel den US-Dollar und belasten im Gegenzug den Euro, weil sie eher für weiter steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed sprechen.

Wieder klar schwächer notierte Gold nach einer Stabilisierung am Donnerstag und Freitag. Inflations- und Zinssorgen belasten das Edelmetall ebenso wie die Börsen. Bereits seit Ende August tendiert der Goldpreis daher nach unten, wenngleich frühere Zwischentiefs im Bereich von 4.000 US-Dollar noch nicht erreicht wurden. Am Montagnachmittag verlor Gold 0,97 Prozent, eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete damit 4.144 US-Dollar

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(mit Material von dpa-AFX)