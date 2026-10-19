Deutsche Telekom: Aktienrückkäufe und Dividenden als Antwort auf den Starlink-Druck

Das Kerngeschäft der Deutschen Telekom liefert beständige Cashflows, gestützt durch einen Fokus auf Profitabilität und den Erfolg von T-Mobile US. Starlinks Satelliten-Pläne sorgen langfristig für Druck, stehen operativ, regulatorisch und finanziell jedoch noch vor massiven Hürden. Mit einem KGV von 10, einem Aktienrückkaufprogramm über 5 Mrd. Euro und regelmäßigen Dividenden zeigt die Aktie aktuell ein vorteilhaftes Chance-Risiko-Verhältnis.

Stabiles Kerngeschäft trifft auf Profitabilität Die Deutsche Telekom verfügt über ein intaktes Geschäftsmodell, das auf den Infrastrukturausbau und margenstarke Mobilfunktarife gestützt ist. In den vergangenen Jahren wurde der Konzern maßgeblich von seiner erfolgreichen US-Tochter T-Mobile US angetrieben. Auch im Heimatmarkt verlagert das Management den Fokus zunehmend von reinem Kundenwachstum auf Rentabilität. So erklärte Konzernchef Tim Höttges kürzlich bezüglich des Breitbandausbaus: „Unser Ziel ist es, mit jedem gebauten Anschluss mehr Kundennutzen und mehr wirtschaftlichen Wert zu schaffen“. Diese strategische Neuausrichtung sichert dem Konzern einen verlässlichen Cashflow, der als Basis für künftige Investitionen und planbare Ausschüttungen an die Aktionäre dient.



Endlos Turbo Long 16,0985 open end: Basiswert Deutsche Telekom DJ6CJP Quelle: DZ BANK: Geld 19.10. 14:38:23, Brief 19.10. 14:38:23 9,50 EUR 9,52 EUR -2,96% Basiswertkurs: 25,580 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 14:23:42 Basispreis 16,0985 EUR Knock-Out-Barriere 16,0985 EUR Hebel 2,69x Abstand zum Basispreis in % 37,12% Abstand zum Knock-Out in % 37,12% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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