Devisen: Eurokurs weiter über 1,12 US-Dollar - im US-Handel nur wenig bewegt
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich im US-Handelsverlauf am Montag nur wenig bewegt. Nachdem die Gemeinschaftswährung im Vormittagshandel in Frankfurt zeitweise unter 1,12 US-Dollar gefallen war, erholte sie sich rasch. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete der Euro 1,1211 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1225 (Freitag: 1,1253) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8909 (0,8886) Euro./ck/he
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