Entwarnung nach Bombendrohung auf Austrian-Flug - Behörden ermitteln

Wien, 19. Okt (Reuters) - ⁠Nach einer Bombendrohung gegen einen Flug von Tel Aviv nach Wien haben die österreichischen Behörden Untersuchungen zu den Hintergründen aufgenommen. Der Verfassungsschutz führe nun die Ermittlungen, sagte Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag. Wer hinter der Drohung stecke, sei noch unklar. Die Maschine der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines war zuvor nach einer Umleitung ‌über Sofia am Montagmorgen sicher in Wien gelandet. An Bord befanden sich 51 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder.

Austrian Airlines bestätigte auf Anfrage, dass der Flug OS82 wegen der Drohung in der bulgarischen Hauptstadt ⁠zwischenlanden musste. ⁠Bei der Durchsuchung des Flugzeugs sowie der Passagiere und der Besatzung sei jedoch keine Gefahr festgestellt worden. Die Sicherheit von Fluggästen und Crews habe stets oberste Priorität, teilte das Unternehmen mit. Der Landespolizeidirektion Niederösterreich zufolge handelte es sich um einen telefonischen Hinweis auf eine mögliche abstrakte Gefährdung. Die Überprüfungen in Sofia seien negativ verlaufen.

FLUG NACH SOFIA UMGELEITET

Die Drohung hatte den Flug am Sonntagabend zu einer Landung ‌in Sofia gezwungen. Einem Bericht des Senders Sky News zufolge ‌eskortierte ein Kampfjet der bulgarischen Luftwaffe die Maschine vom Typ Airbus A320 bis zur sicheren Landung um 20.42 Uhr. Der Flug wurde nach Angaben der Fluggesellschaft noch in der Nacht mit allen Passagieren nach Wien fortgesetzt.

Im ⁠Zuge eines Arbeitsgesprächs mit seinem bulgarischen Amtskollegen Iwan Demerdschiew am Montag in Wien bedankte sich Karner für ‌die gute Zusammenarbeit. Er bestätigte, dass der Drohanruf am ⁠Flughafen Wien per Telefon eingegangen sei. "Das Wichtigste ist, dass alle Passagiere und die Crew letztendlich wieder sicher in Wien angekommen sind", sagte Karner.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Sicherheitsvorfällen bei Flügen mit Bezug zu Israel ein. Vor weniger als drei Wochen hatte ‌nach Angaben der Ermittler in den Vereinigten Arabischen Emiraten ⁠ein Co-Pilot versucht, eine Maschine der Gesellschaft ⁠flydubai in den Flughafen von Tel Aviv hineinzusteuern. In der vergangenen Woche waren der Zeitung "Jerusalem Post" zufolge zudem zwei Flüge der US-Fluggesellschaft Delta von Bombendrohungen betroffen. Diese stellten sich ebenfalls als Fehlalarm heraus.

Austrian Airlines zählt zu den wenigen europäischen Fluggesellschaften, die wieder Flüge nach Israel anbieten. Die Lufthansa-Gruppe hatte ihre Verbindungen nach Tel Aviv wegen der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten vorübergehend eingestellt. Austrian Airlines nahm den Flugbetrieb auf der Strecke im Juni als eine der ersten Konzerngesellschaften wieder auf. Zuletzt bot die Airline 14 Flüge pro Woche zwischen Wien und Tel Aviv an.

(Bericht von Anusha ⁠Shah, Abu Sultan und Rajveer Singh Pardesi, Kirsti Knolle, Francois Murphy und Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)