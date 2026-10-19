Entwarnung nach Bombendrohung auf Flug von Tel Aviv nach Wien

Wien, 19. ⁠Okt (Reuters) - Nach einer Bombendrohung gegen einen Flug von Tel Aviv nach Wien hat die Fluggesellschaft Austrian Airlines Entwarnung gegeben. Bei der Durchsuchung des Flugzeugs, der Passagiere und der Besatzung sei ‌keine Gefahr festgestellt worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Flug mit der Nummer OS82 sei noch in ⁠der Nacht ⁠mit allen 51 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord nach einem erneuten Boarding sicher in Wien gelandet. Die Sicherheit der Fluggäste und der Crew habe stets oberste Priorität, hieß es weiter.

Die Drohung hatte den Flug am Sonntagabend zu ‌einer außerplanmäßigen Landung in der bulgarischen ‌Hauptstadt Sofia gezwungen. Die Maschine vom Typ Airbus A320 sei dort um 20.42 Uhr sicher gelandet, teilte das Unternehmen weiter mit. ⁠Einem Bericht des Senders Sky News zufolge, der sich auf ‌das bulgarische Verkehrsministerium berief, eskortierte ⁠ein Kampfjet der Luftwaffe die Maschine bis zur Landung. Zuvor hatte die israelische Zeitung "Haaretz" von einer anonymen Meldung über einen verdächtigen Gegenstand an Bord berichtet.

Die außerplanmäßige ‌Landung reiht sich in eine ⁠Serie ähnlicher Drohungen gegen Flüge ⁠mit Bezug zu Israel ein. In der Vorwoche waren der Zeitung "Jerusalem Post" zufolge zwei Flüge der US-Fluglinie Delta von Bombendrohungen betroffen, die sich ebenfalls als Fehlalarme herausstellten. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diese Berichte zunächst nicht überprüfen.

(Bericht von Anusha Shah, Abu Sultan und Rajveer Singh Pardesi, Kirsti Knolle, geschrieben von Alexandra Falk und Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert ⁠von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)