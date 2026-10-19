EQS-Adhoc: DATA MODUL AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal

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EQS-Ad-hoc: DATA MODUL AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
DATA MODUL AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal

19.10.2026 / 07:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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DATA MODUL AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal


Die DATA MODUL AG überschreitet nach Auswertung vorläufiger Zahlen im dritten Quartal 2026 die Umsatz- und Ergebniszahlen aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Das konzernweite EBIT lag im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 1,6 Millionen und damit ca. 176% über dem Wert des Vorjahreszeitraums von EUR -2,1 Millionen. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um ca. 13% auf EUR 59,1 Millionen im Vergleich zu EUR 52,1 Millionen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Auftragseingang verbesserte sich um ca. 13% auf EUR 58,5 Millionen im Vergleich zu EUR 51,4 Millionen im dritten Quartal des Vorjahres.

Die Gesellschaft wird die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 6. November 2026 veröffentlichen.

Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich auf der Internetseite der DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (abrufbar unter https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte.html).

Kontakt:

Lena Haas

Investor Relations

InvestorRelations@data-modul.com

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