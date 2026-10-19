EQS-Adhoc: DATA MODUL AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal

EQS-Ad-hoc: DATA MODUL AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal

DATA MODUL AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal



19.10.2026 / 07:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DATA MODUL AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal



Die DATA MODUL AG überschreitet nach Auswertung vorläufiger Zahlen im dritten Quartal 2026 die Umsatz- und Ergebniszahlen aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Das konzernweite EBIT lag im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 1,6 Millionen und damit ca. 176% über dem Wert des Vorjahreszeitraums von EUR -2,1 Millionen. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um ca. 13% auf EUR 59,1 Millionen im Vergleich zu EUR 52,1 Millionen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Auftragseingang verbesserte sich um ca. 13% auf EUR 58,5 Millionen im Vergleich zu EUR 51,4 Millionen im dritten Quartal des Vorjahres.

Die Gesellschaft wird die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 6. November 2026 veröffentlichen.

Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich auf der Internetseite der DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (abrufbar unter https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte.html).

Kontakt:

Lena Haas

Investor Relations

InvestorRelations@data-modul.com

Ende der Insiderinformation

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: DATA MODUL AG Landsberger Straße 322 80687 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 56017-105 Fax: +49 (0) 89 56017-102 E-Mail: InvestorRelations@data-modul.com Internet: www.data-modul.com ISIN: DE0005498901 WKN: 549890 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900TID8A3AEWPG697 EQS News ID: 2417612

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2417612 19.10.2026 CET/CEST