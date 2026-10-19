EQS-Adhoc: Katjes Greenfood setzt Volumen der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 auf 44 Mio. EUR fest

EQS-Ad-hoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige/Strategische Unternehmensentscheidung

Katjes Greenfood setzt Volumen der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 auf 44 Mio. EUR fest



19.10.2026 / 11:12 CET/CEST

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Katjes Greenfood setzt Volumen der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 auf 44 Mio. EUR fest

Düsseldorf, 19. Oktober 2026 – Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG („Katjes Greenfood“), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, setzt das Volumen der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 (WKN: A5GS6W; ISIN: NO0013759555) auf 44 Mio. EUR und damit um 10 % über dem ursprünglichen Zielvolumen von 40 Mio. EUR. Das ursprüngliche Zielvolumen von 40 Mio. EUR war auf die frühzeitige Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten ausgerichtet. Trotz der sehr hohen Nachfrage von institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanlegern sowie der deutlichen Überzeichnung hat Katjes Greenfood die Aufstockung bewusst auf diesen Umfang begrenzt. Die Platzierung läuft noch bis heute um 12 Uhr (MESZ).

Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der Website des Emittenten unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ Unterrubrik ANLEIHE ’26/‘31 zur Verfügung.

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