EQS-Adhoc: United Labels AG: Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026

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United Labels AG: Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026



19.10.2026 / 13:20 CET/CEST

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ad-hoc-Mitteilung der United Labels AG vom 19. Oktober 2026

ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956, Ticker: ULC



United Labels AG: Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026

Münster, den 19. Oktober 2026. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) gibt bekannt, dass die von der Hauptversammlung am 26. August 2026 gewählte Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, der Gesellschaft mitgeteilt hat, dass sie nicht als Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 zur Verfügung steht.

Die Gesellschaft wird nun prüfen, auf welchem Wege ein neuer Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 bestellt wird.

Kontakt: United Labels AG, Gildenstr. 6, 48157 Münster, Tel.: +49 251-3221-0, www.unitedlabels.comDiese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: United Labels AG Gildenstr. 6 48157 Münster Deutschland Telefon: +49 (0)25 132 21-0 E-Mail: info@unitedlabels.com Internet: www.unitedlabels.com ISIN: DE0005489561 WKN: 548956 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 5299000WCG41FM5SV917 EQS News ID: 2418082

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