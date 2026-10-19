EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Maschinenfabrik HEID AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



19.10.2026 / 12:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Maschinenfabrik HEID AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.heid.info/halbjahresberichte.htm

Bemerkungen:

Die Korrektur des Halbjahresfinanzberichts erfolgt aufgrund eines formalen Fehlers. Im Anhang auf Seite 11 unter „Sonstiges“ wurde der Hinweis ergänzt, dass der Bericht weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen wurde. Die korrigierte Version ersetzt die ursprünglich veröffentlichte Fassung.

19.10.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Maschinenfabrik HEID AG HEID-Werkstrasse 13 2000 Stockerau Österreich Internet: http://heid.info/ LEI Code: 529900LSSXQBKFUWPG42

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