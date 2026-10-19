EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PATRIZIA SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.10.2026 / 09:25 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die PATRIZIA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027

Ort:

https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027

Ort:

https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA SE Fuggerstraße 20 86150 Augsburg Deutschland Internet: www.patrizia.ag LEI Code: 5299002NZCMF1NIHZ018

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2417870 19.10.2026 CET/CEST