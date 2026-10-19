EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE / Rückkauf 2026 / 6. Zwischenmeldung
CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

19.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf / 6. Zwischenmeldung – Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die CANCOM SE hat im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 insgesamt 124.482 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn am 07. September 2026 mit Ad hoc-Mitteilung vom 01. September 2026 und Bekanntmachung vom 02. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

DatumAggregiertes Volumen
(in Stück)		Volumengewichteter Durchschnittskurs im XETRA-Handel, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen
(in Euro)
12.10.202625.63122,5643
13.10.202625.05022,6312
14.10.202624.34522,8841
15.10.202624.47822,3840
16.10.202624.97822,9119

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 07. September 2026 durch die CANCOM SE zurückgekauften eigenen Aktien auf 719.401 Stück.

Weitere Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2026/ veröffentlicht.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der CANCOM SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

München, 19. Oktober 2026

CANCOM SE

Der Vorstand

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Internet:http://www.cancom.de
LEI Code:391200T4AUN1BPBXAO14
Ende der MitteilungEQS News-Service

2417904 19.10.2026 CET/CEST

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