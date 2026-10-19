EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

19.10.2026 / 15:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
19. Oktober 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 wurden insgesamt 92.401 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
12.10.20269.69856,5749548.663,38Xetra
12.10.20265.98656,6668339.207,46CBOE Europe (CEUX)
12.10.20261.91656,7173108.670,35Turquoise Europe (TQEX)
12.10.202694256,749153.457,65Aquis Europe (AQEU)
13.10.20266.35956,6664360.341,64Xetra
13.10.20267.72056,7020437.739,44CBOE Europe (CEUX)
13.10.20262.07256,6072117.290,12Turquoise Europe (TQEX)
13.10.20262.37556,6745134.601,94Aquis Europe (AQEU)
14.10.20268.95756,7907508.674,30Xetra
14.10.20266.60956,8459375.694,55CBOE Europe (CEUX)
14.10.20261.42956,868681.265,23Turquoise Europe (TQEX)
14.10.20261.48456,814184.312,12Aquis Europe (AQEU)
15.10.20268.69857,3152498.527,61Xetra
15.10.20268.50957,4771489.072,64CBOE Europe (CEUX)
15.10.202638157,452521.889,40Turquoise Europe (TQEX)
15.10.202653057,483930.466,47Aquis Europe (AQEU)
16.10.202610.09458,1219586.682,46Xetra
16.10.20266.34658,2242369.490,77CBOE Europe (CEUX)
16.10.20261.31558,168176.491,05Turquoise Europe (TQEX)
16.10.202698158,392857.283,34Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 92.40157,14035.279.821,92 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.065.978 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
Ende der MitteilungEQS News-Service

2418186 19.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Post

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzialgestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Mehr als nur ASML, Nvidia und TSMC
Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrie16. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen