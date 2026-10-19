EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
19.10.2026 / 15:31 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
19. Oktober 2026
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 wurden insgesamt 92.401 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|12.10.2026
|9.698
|56,5749
|548.663,38
|Xetra
|12.10.2026
|5.986
|56,6668
|339.207,46
|CBOE Europe (CEUX)
|12.10.2026
|1.916
|56,7173
|108.670,35
|Turquoise Europe (TQEX)
|12.10.2026
|942
|56,7491
|53.457,65
|Aquis Europe (AQEU)
|13.10.2026
|6.359
|56,6664
|360.341,64
|Xetra
|13.10.2026
|7.720
|56,7020
|437.739,44
|CBOE Europe (CEUX)
|13.10.2026
|2.072
|56,6072
|117.290,12
|Turquoise Europe (TQEX)
|13.10.2026
|2.375
|56,6745
|134.601,94
|Aquis Europe (AQEU)
|14.10.2026
|8.957
|56,7907
|508.674,30
|Xetra
|14.10.2026
|6.609
|56,8459
|375.694,55
|CBOE Europe (CEUX)
|14.10.2026
|1.429
|56,8686
|81.265,23
|Turquoise Europe (TQEX)
|14.10.2026
|1.484
|56,8141
|84.312,12
|Aquis Europe (AQEU)
|15.10.2026
|8.698
|57,3152
|498.527,61
|Xetra
|15.10.2026
|8.509
|57,4771
|489.072,64
|CBOE Europe (CEUX)
|15.10.2026
|381
|57,4525
|21.889,40
|Turquoise Europe (TQEX)
|15.10.2026
|530
|57,4839
|30.466,47
|Aquis Europe (AQEU)
|16.10.2026
|10.094
|58,1219
|586.682,46
|Xetra
|16.10.2026
|6.346
|58,2242
|369.490,77
|CBOE Europe (CEUX)
|16.10.2026
|1.315
|58,1681
|76.491,05
|Turquoise Europe (TQEX)
|16.10.2026
|981
|58,3928
|57.283,34
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|92.401
|57,1403
|5.279.821,92
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.065.978 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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