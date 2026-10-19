EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

19.10.2026 / 14:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis zum 16. Oktober 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 849.575 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
12. Oktober 202626.25037,9573996.379,13AQEU
12. Oktober 202691.50037,95243.472.644,60CEUX
12. Oktober 202613.50037,9602512.462,70TQEX
12. Oktober 2026190.00037,95817.212.039,00XETR
13. Oktober 202619.75738,1060752.860,24AQEU
13. Oktober 202679.96838,08653.045.701,23CEUX
13. Oktober 2026200.00038,09397.618.780,00XETR
14. Oktober 202619.30037,8926731.327,18AQEU
14. Oktober 202666.60037,89762.523.980,16CEUX
14. Oktober 20269.30037,9022352.490,46TQEX
14. Oktober 2026128.40037,90754.867.323,00XETR
15. Oktober 20265.00039,3027196.513,50XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 10.935.840 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code:549300CP8NY40UP89Q40
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2418158 19.10.2026 CET/CEST

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