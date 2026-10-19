EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

19.10.2026 / 17:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 36.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 137.000 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
12.10.20265.6180,00%92,3785518.982AQEU
12.10.20265.4250,00%92,3284500.882CEUX
12.10.20262.5190,00%92,3109232.531TQEX
12.10.202615.4380,01%92,35131.425.720XETA
13.10.20262.1030,00%96,1111202.122AQEU
13.10.20266.0180,00%96,1788578.804CEUX
13.10.20261.9750,00%96,1715189.939TQEX
13.10.202616.7040,01%96,17551.606.515XETA
14.10.20261.9010,00%96,5402183.523AQEU
14.10.20266.8940,00%96,5335665.502CEUX
14.10.20261.9220,00%96,6015185.668TQEX
14.10.202616.5830,01%96,53901.600.906XETA
15.10.20261.9120,00%99,1461189.567AQEU
15.10.20265.7590,00%98,8232569.123CEUX
15.10.20261.0720,00%99,1683106.308TQEX
15.10.202618.4570,01%98,82181.823.953XETA
16.10.20262.0680,00%100,1547207.120AQEU
16.10.20265.8970,00%100,0758590.147CEUX
16.10.20261.5100,00%100,0677151.102TQEX
16.10.202617.2250,01%100,06941.723.696XETA
Gesamt137.0000,10%96,7307
13.252.111
 		 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 16. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf4.655.518 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 19. Oktober 2026

Symrise AG

Der Vorstand

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
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2418296 19.10.2026 CET/CEST

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