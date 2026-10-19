EQS-DD: 2G Energy AG: SHH Spring Hunter Holdings GmbH, Kauf

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Thema: Wasserstoff
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.10.2026 / 14:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: SHH Spring Hunter Holdings GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Lukas
Nachname(n): Lenz
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
2G Energy AG

b) LEI
529900GC2NUJ6F0TSK26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0HL8N9

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
47,02 EUR 23.510,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
47,02 EUR 23.510,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 2G Energy AG
Benzstr. 3
48619 Heek
Deutschland
Internet: www.2-g.de
LEI Code: 529900GC2NUJ6F0TSK26

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107576  19.10.2026 CET/CEST

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