EQS-News: Canify AG beendet bisherige Aktienplatzierung zum 1. Oktober 2026

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Emittent / Herausgeber: Canify AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Canify AG beendet bisherige Aktienplatzierung zum 1. Oktober 2026

19.10.2026 / 15:45 CET/CEST
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Die Canify AG hat ihre aktuelle Aktienplatzierung zum 1. Oktober 2026 beendet. Mit diesem Schritt passt das Unternehmen seine Finanzierungsstrategie an die nächste Phase seiner Unternehmensentwicklung an. Hintergrund sind unter anderem die derzeit laufenden Verhandlungen mit institutionellen Investoren über eine Series-B-Finanzierungsrunde.

Die Entscheidung ist Teil der strategischen Finanzierungsplanung von Canify. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seine Position als pharmazeutischer Infrastruktur- und Versorgungspartner im europäischen Markt für medizinisches Cannabis weiter auszubauen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Weiterentwicklung der bestehenden Verarbeitungs- und Distributionsstrukturen, die Sicherung pharmazeutischer Qualitätsstandards sowie der Ausbau internationaler Geschäftsaktivitäten.

„Unsere Unternehmensentwicklung erfordert eine Finanzierungsstrategie, die auf die nächsten Schritte und unsere langfristigen Ziele abgestimmt ist. Mit der Beendigung der bisherigen Aktienplatzierung schaffen wir die Grundlage für die nächste Phase unserer Finanzierungsplanung“, erklärt Sascha Mielcarek, CEO der Canify AG.

Parallel dazu führt Canify Gespräche über eine Series-B-Finanzierung. Über wesentliche Entwicklungen wird Canify zu gegebener Zeit informieren.

Über die Canify AG:

Die Canify AG ist ein lizenziertes pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf medizinisches Cannabis spezialisiert hat. Die Produkte von Canify basieren auf wissenschaftlichen Daten, Spitzentechnologie und dem Bestreben, Patienten zu helfen. Canifys Ansatz ist es, das Cannabisgeschäft für Apotheken und Großhändler so einfach und bequem wie möglich zu gestalten. Canify bietet auch maßgeschneiderte Produktions- und Marktzugangslösungen für Drittanbieter an und setzt dabei Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Produktionskapazität und Lieferzeiten. Zudem behandelt Canify Patienten mit individueller Cannabistherapie telemedizinisch Marke doncara. Die Canify AG erfüllt stets die höchsten Standards der europäischen GMP-Richtlinien und bietet Transparenz und Rückverfolgbarkeit vom Anbau bis zum Patienten.

Kontakt für Presseanfragen:

Kathrin Konyen

Pressesprecherin Canify AG

press@canify.com

+49(0)173/6790782

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