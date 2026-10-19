EQS-News: Cognizant und Google Cloud bauen ihre Partnerschaft aus, um die Transformation von Unternehmen durch agentenbasierte KI zu beschleunigen

EQS-News: Cognizant Technology Solutions / Schlagwort(e): Vereinbarung

Cognizant und Google Cloud bauen ihre Partnerschaft aus, um die Transformation von Unternehmen durch agentenbasierte KI zu beschleunigen



19.10.2026 / 18:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Im Rahmen der Initiative wird die neue Gemini Frontier Capability Group gegründet, für die mehr als 18 000 Ingenieure eingesetzt werden, um die Einführung von KI in weltweit tätigen Unternehmen voranzutreiben.

Mehr als 55 000 Beschäftigte haben den Workshop „Build with Gemini" („Entwickeln mit Gemini"), den bisher größten Gemini-Partnerworkshop, absolviert und damit im Rahmen des gemeinsamen Engagements dazu beigetragen, die Umsetzung von Kundenprojekten mithilfe der Frontier Certified Engineers von Cognizant in größerem Maßstab voranzutreiben.

TEANECK, N.J. und SUNNYVALE, Kalifornien, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) und Google Cloud haben heute eine bedeutende Erweiterung ihrer Partnerschaft angekündigt, die auch die Einrichtung einer neuen Gemini Frontier Capability Group umfasst und die Einführung agentenbasierter KI beschleunigen soll. Die Gruppe vereint ein speziell dafür eingesetztes internationales Team, das Googles durchgängige, für den Unternehmenseinsatz konzipierte KI-Plattform mit der Fachgebiets-, Branchen- und Entwicklungskompetenz von Cognizant als Entwickler von KI-Lösungen verbindet.

Unterstützt von mehr als 18 000 eigens dafür eingesetzten Beschäftigten von Cognizant stellt die neue Gruppe eine bedeutende gemeinsame Investition dar und baut auf der Dynamik auf, die durch den im April 2026 eingerichteten Gemini-Kompetenzbereich von Cognizant entstanden ist. Die neue Gruppe soll den Übergang von der Pilotphase zum Produktivbetrieb erleichtern und Unternehmen in die Lage versetzen, robuste KI-Agenten für den Unternehmenseinsatz sicher bereitzustellen, die zu einem messbaren geschäftlichen Nutzen beitragen können.

„Durch die Einrichtung unserer eigenen Gemini Frontier Capability Group können sich unsere besten Ingenieure im Bereich modernster KI-Technologien voll und ganz darauf konzentrieren, KI der neuesten Generation für unsere Kunden in den Produktivbetrieb zu bringen", sagte Ravi Kumar S, Geschäftsführer von Cognizant. „In unserem Workshop ‚Build with Gemini' konnten mehr als 55 000 Beschäftigte selbst praktische Erfahrungen sammeln sowie Fähigkeiten im Umgang mit einer der weltweit fortschrittlichsten KI-Plattformen erwerben, wobei diese Erfahrungen in der neuen Gruppe nun täglich zum Einsatz kommen."

„Der Einsatz von KI-Agenten in großem Maßstab erfordert vertrauenswürdige Partner mit fundierter Kompetenz in den Bereichen Systemarchitektur und Integration", sagte Thomas Kurian, Geschäftsführer von Google Cloud. „Die eigens eingerichtete Frontier Capability Group von Cognizant sowie die Initiative des Unternehmens, Zehntausende Ingenieure im Umgang mit Gemini zu schulen, werden unseren gemeinsamen Kunden dabei helfen, die Einführung autonomer Agenten im gesamten Unternehmen zu beschleunigen."

Vorstellung der Gemini Frontier Capability Group

Die Gruppe soll der steigenden Nachfrage von Unternehmen nach der Umsetzung von KI in großem Maßstab gerecht werden und mithilfe von Gemini, der KI-Plattform von Google Cloud zur Entwicklung, Steuerung und Bereitstellung von Agenten, produktionsreife KI-Lösungen bereitstellen, die zu konkreten Geschäftsergebnissen für weltweit tätige Unternehmen beitragen sollen. Die Gruppe wird ihre Entwicklungskompetenzen zunächst auf die Modernisierung bestehender Systeme, die Verbesserung der Entwicklererfahrung, die Umstellung von Geschäftsprozessen auf autonome KI-Agenten sowie modernste Cyberabwehr konzentrieren.

Um diese Fähigkeiten praktisch nutzbar zu machen, plant die Gruppe den Einsatz einer standardisierten, sicherheitsorientierten Architektur für KI-Agenten, die auf dem Model Context Protocol (MCP) basiert und durch Google Clouds Model Armor zusätzlich abgesichert wird. Diese vertrauenswürdigen Frameworks sollen die Grundlage für eine neue Reihe kollaborativer, produktionsreifer Unternehmenslösungen bilden, darunter Cognizants Catalog Support Agent (CSA) für den Einzelhandel, der mithilfe von Neuro® San orchestrierte Healthcare Agentic Marketplace sowie Order-to-Cash-(O2C)-Workflows mit mehreren KI-Agenten für die Fertigungsindustrie.

Geschäftsergebnisse mithilfe von Frontier Certified Engineers in größerem Maßstab erzielen

Grundlage der Gruppe ist das gemeinsame Bestreben von Google Cloud und Cognizant, die Umsetzung von Kundenprojekten mithilfe von Frontier Certified Engineers in größerem Maßstab voranzutreiben. Ein erstes Praxisbeispiel verdeutlicht dies: Durch die Integration von Gemini-KI-Modellen in den gesamten Softwareentwicklungszyklus half Cognizant einem führenden Einzelhändler, die Produktivität der Entwickler um 40 % zu steigern, die Markteinführungszeit um 30 % zu verkürzen und die Kosten um 35 % zu senken, was das transformative Potenzial der KI-gestützten Softwareentwicklung unterstreicht.

Im Rahmen seiner Initiative zur Qualifizierung für Frontier-Zertifizierungen hat Cognizant kürzlich gemeinsam mit Google Cloud den Workshop „Build with Gemini" abgeschlossen, bei dem Beschäftigte von Cognizant KI-Agenten und -Anwendungen entwickelten sowie entsprechende Kompetenznachweise für Gemini erwarben. Der Workshop, den mehr als 55 000 Beschäftigte von Cognizant absolviert haben, ist der bisher größte einzelne Gemini-Partnerworkshop und stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau einer Belegschaft mit Frontier-Zertifizierungen dar.

Cognizant setzt Gemini auch intern in großem Umfang ein. Wie im Juli angekündigt, wird das Unternehmen Gemini in diesem Jahr 100 000 Beschäftigten zur Verfügung stellen, plant, diese Zahl auf 200 000 zu erhöhen, und weitet seine Zusage zur Zertifizierung von Fachkräften für die Plattform kontinuierlich aus.

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) ist ein Entwickler von KI-Lösungen und Anbieter von Technologiedienstleistungen, der die Lücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schließt, indem er Full-Stack-KI-Lösungen für unsere Kunden entwickelt. Unsere fundierte Branchen-, Prozess- und Engineeringfachkenntnis versetzt uns in die Lage, den einzigartigen Kontext eines Unternehmens in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial verstärken, greifbare Ergebnisse erzielen und globale Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze halten. Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.ai oder @cognizant.

Informationen zu Google Cloud

Google Cloud bietet einen leistungsstarken, optimierten KI-Technologie-Stack – einschließlich KI-Infrastruktur, führender Modelle wie Gemini, Datenmanagementfunktionen, Multicloud-Sicherheitslösungen, Entwicklertools und -plattform sowie Agenten und Anwendungen –, der Unternehmen bei der Transformation ihrer Geschäftstätigkeit für das Zeitalter agentenbasierter KI unterstützt. Kunden in mehr als 200 Ländern und Territorien vertrauen auf Google Cloud als ihren Technologiepartner.

Cognizant Medienkontakte:

USA Ben Gorelick E-Mail benjamin.gorelick@cognizant.com

Europa/APAC Sarah Douglas E-Mail sarah.douglas@cognizant.com

Indien Vipin Nair E-Mail Vipin.nair@cognizant.com

Google Cloud Medienkontakt:

Josh Gunter

jmgunter@google.com



View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/cognizant-und-google-cloud-bauen-ihre-partnerschaft-aus-um-die-transformation-von-unternehmen-durch-agentenbasierte-ki-zu-beschleunigen-302912833.html