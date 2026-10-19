EQS-News: Thunes und Coinbase bündeln ihre Kräfte, um die nächste Generation globaler Zahlungen voranzutreiben

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Thunes und Coinbase bündeln ihre Kräfte, um die nächste Generation globaler Zahlungen voranzutreiben



19.10.2026 / 17:50 CET/CEST

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Die strategische Allianz vereint eine globale Fiat-Auszahlungsinfrastruktur mit einer erstklassigen Stablecoin-Infrastruktur und ermöglicht es beiden Plattformen, neue Märkte in den Bereichen Unternehmen, Gig-Economy und Verbraucher zu bedienen.

LAS VEGAS, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Money20/20 USA:Thunes, die intelligente Superhighway für den weltweiten Geldtransfer, undCoinbase haben heute eine strategische Zusammenarbeit angekündigt, um die nächste Generation globaler Zahlungen voranzutreiben. Durch die Zusammenführung zweier etablierter Marktführer aus den Bereichen Fiat- und digitale Vermögenswerte wird mit dieser Partnerschaft eine einheitliche Infrastruktur geschaffen, die es beiden Unternehmen ermöglicht, zu wachsen und reibungslose Zahlungserlebnisse weltweit anzubieten.

Thunes Logo

Da Coinbase die Stablecoin-Infrastruktur von Thunes bereitstellt und Thunes die globale Fiat-Reichweite von Coinbase ermöglicht, wird diese Allianz die Akzeptanz von Stablecoins in der realen Welt weiter beschleunigen. Durch die Kombination der breiten Palette an Stablecoin-Lösungen von Coinbase mit dem Netzwerk von Thunes ermöglichen die Unternehmen einen reibungslosen grenzüberschreitenden Geldtransfer für verschiedenste Anwendungsfälle, von Zahlungen an Unternehmenslieferanten und Auszahlungen an globale Gig-Worker bis hin zu sofortigen internationalen Überweisungen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Coinbase das Direct Global Network von Thunes in seine Plattform integrieren und so einen direkten Auszahlungszugang zu lokalen Clearingsystemen und alternativen Zahlungsmethoden schaffen. Thunes wird eine Echtzeit-Zustellung auf der letzten Meile an Milliarden von mobilen Geldbörsen und Bankkonten weltweit ermöglichen und es Coinbase-Kunden erlauben, Gelder in mehr Länder und Währungen zu senden, einschließlich schwer erreichbarer Regionen mit begrenzter Bankinfrastruktur.

Coinbase wird die Stablecoin-Infrastruktur von Thunes mit seinem breiten Angebot an Stablecoin-Lösungen betreiben und Thunes so eine tiefere Integration von Stablecoins in sein globales Netzwerk ermöglichen. Diese Infrastruktur wird Thunes' Expansion innerhalb des Ökosystems digitaler Assets unterstützen.

Chloé Mayenobe, stellvertretende Geschäftsführerin von Thunes, sagte: „Digitale Vermögenswerte sind zu einem Kernbestandteil unseres Finanzökosystems geworden, aber die Verbindung digitaler Währungen mit Fiatgeld und lokalen inländischen Finanzsystemen bleibt für den praktischen Nutzen unerlässlich. Thunes fungiert als entscheidende Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen, mobilen Geldbörsen und digitalen Vermögenswerten. Gemeinsam mit Coinbase ermöglichen wir reibungslose, vollständig gesetzeskonforme grenzüberschreitende Auszahlungen überall auf der Welt."

Alec Lovett, Leiter der Abteilung Infrastrukturprodukte bei Coinbase, sagte: „Digitale Vermögenswerte und Stablecoins verändern die Art und Weise, wie Werte weltweit transferiert werden, und wir bei Coinbase konzentrieren uns darauf, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Die Anbindung an den Endkunden ist dabei ein Schlüsselfaktor, und die Zusammenarbeit mit Thunes ermöglicht es uns, ein durchgängiges Zahlungserlebnis zu bieten, das schnellere und reibungslose Auszahlungen in mehr Ländern und Währungen als je zuvor ermöglicht."

Kyle Rosen, Leiter Nordamerika bei Thunes, sagte:„Unsere Zusammenarbeit mit Coinbase spiegelt die enorme Dynamik wider, die Thunes als bevorzugte grenzüberschreitende Infrastruktur für führende US-Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Zahlungsverkehr, Fintech und digitale Vermögenswerte entwickelt. Indem Coinbase sein globales Netzwerk in die Auszahlungen für seine Nutzer integriert, demonstrieren wir, wie nahtlose grenzüberschreitende Verbindungen digitale Vermögenswerte mit dem traditionellen Finanzwesen verknüpfen können. Gemeinsam bieten wir die Geschwindigkeit, den Umfang und die Zuverlässigkeit, die US-Unternehmen benötigen, um globales Wachstum zu fördern."

Über Coinbase:

Kryptowährungen schaffen wirtschaftliche Freiheit, indem sie sicherstellen, dass die Menschen fair an der Wirtschaft teilhaben können, und Coinbase hat es sich zur Aufgabe gemacht, die wirtschaftliche Freiheit für mehr als eine Milliarde Menschen zu erhöhen. Wir modernisieren das jahrhundertealte Finanzsystem, indem wir eine vertrauenswürdige Plattform bereitstellen, die es Privatpersonen und Institutionen leicht macht, mit Krypto-Assets zu handeln, sie zu staken, sicher zu verwahren, auszugeben und schnelle, kostenlose globale Überweisungen zu tätigen. Wir stellen außerdem eine kritische Infrastruktur für On-Chain-Aktivitäten bereit und unterstützen Entwickler, die unsere Vision teilen, dass On-Chain das neue Online ist. Gemeinsam mit der Krypto-Community setzen wir uns für verantwortungsvolle Regeln ein, um die Vorteile von Kryptowährungen weltweit zugänglich zu machen.

Informationen zu Thunes:

Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern, Zahlungen in Echtzeit in über 140 Ländern und mehr als 90 Währungen vorzunehmen. Das Thunes-Netzwerk ist weltweit direkt mit über 12 Milliarden mobilen Geldbörsen, Stablecoin-Wallets und Bankkonten sowie mit 15 Milliarden Karten über mehr als 220 verschiedene Zahlungsmethoden verbunden, darunter GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay HK und viele weitere. Das Direct Global Network von Thunes zeichnet sich durch seine weltweite Reichweite, das hauseigene SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform aus. Damit wird sichergestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks bei der Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit weltweit eine konkurrenzlose Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz erhalten. Zu den Mitgliedern des Direct Global Network von Thunes gehören Giganten der Gig Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie Grab und WeChat, MTOs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen Hauptsitz in Singapur und unterhält Büros an 14 Standorten, darunter Barcelona, Peking, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London, Manila, Nairobi, New York, Paris, Riad, San Francisco und Shanghai. Weitere Informationen finden Sie auf:https://www.thunes.com

Cision

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