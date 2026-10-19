EQS-News: TUMI PRÄSENTIERT „GIFTS FOR THE JOURNEY" FÜR DIE FESTTAGSSAISON

EQS-News: Tumi, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

TUMI PRÄSENTIERT „GIFTS FOR THE JOURNEY" FÜR DIE FESTTAGSSAISON



19.10.2026 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Eine Auswahl, die die Kunst des Schenkens durch außergewöhnliche Handwerkskunst und bis ins kleinste Detail durchdachtes Design zelebriert

NEW YORK, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich der Festtagssaison präsentiert TUMI, die internationale Marke für Reisen, Lifestyle und Accessoires, seine Kampagne „Gifts for the Journey", eine Hommage an die Kunst des Schenkens und außergewöhnliches Design. Inspiriert von der alpinen Welt der Fall/Winter 2026 Kollektion von TUMI führt uns die Kampagne zu verschneiten Gipfeln, wo ikonische Stücke der Marke sowie eine Auswahl an Geschenken im Après-Ski-Stil entdeckt werden können.

19 Degree Expandable Carry-On in Salt, 19 Degree Large Expandable Checked In Salt, Voyageur Celina Backpack in Mink, and Just in Case Tote in Snow Monster Fur

Denn Reisen während der Festtage sind vor allem eine Geschichte von Begegnungen und gemeinsamen Momenten, weit mehr als von Reisezielen. „Gifts for the Journey" zelebriert die Verbindungen, die uns vereinen, die Handwerkskunst und die Liebe zum Detail, die TUMI auszeichnen

Als Fortsetzung der Hommage an Design, das für die Ewigkeit geschaffen ist, ﬁnden die ikonischen Silhouetten aus der Welt von 19 Degree ihren Platz in der Festtagsauswahl mit einem ebenso dynamischen wie raffinierten Sortiment.

Die Premium-Kollektionen 19 Degree Aluminum, 19 Degree Front Access, 19 Degree Lite und die ikonische 19 Degree interpretieren jeweils auf ihre eigene Weise die charakteristische Designsprache der Linie, vom Expandable Carry-On über den Front Access Expandable Carry-On bis hin zum Aluminum Carry-On.

Alle Handgepäckmodelle aus der Welt von 19 Degree sind mit integrierten TSA-Schlössern und vier außenliegenden Doppelrollen ausgestattet, die für besonders leichtgängige Bewegung sorgen. Die Modelle Front Access und 19 Degree Classic verfügen außerdem über eine Reißverschlusserweiterung, mit der sich ihr Volumen um etwa 5 cm vergrößern lässt.

Für ihn

Die Kollektionen TUMI Harrison und Alpha Bravo verbinden anspruchsvolle Handwerkskunst mit erstklassiger Performance im Alltag. Die klaren Linien und raffinierten Lederdetails von TUMI Harrison machen sie zu einem besonders eleganten Geschenk, während die technische Konstruktion und die vielseitigen Silhouetten von Alpha Bravo jede Strecke begleiten, vom Büro bis zum Wochenendausﬂug. TUMI Alpha rundet die Auswahl für Herren mit ikonischen Modellen ab, die für den modernen Reisenden entwickelt wurden.

Für sie

Voyageur und Adatto, der jüngste Neuzugang in der Damenkollektion von TUMI mit seiner Made in Italy Tote, verbinden Eleganz und Raffinesse im Alltag.

Olas ergänzt die Auswahl mit der Small Bucket Bag, ideal für Wochenendausﬂüge, während das Belden Jewelry Case und Sunglass Case Eleganz und Organisation verbinden und jede Reise begleiten, ob nah oder fern.

Eine von den alpengipfeln inspirierte farbpalette

Wie eine frisch verschneite Landschaft ist Salt die neue Farbvariante in der Welt von 19 Degree. Glacier White verleiht den Alpha Bravo Modellen der Saison einen hellen Akzent. Voyageur präsentiert sich im Farbton Mink, während Adatto Wood aufgreift, ein tiefes, warmes Schokoladenbraun.

Die Schultertasche aus Kunstfell der Journey Kollektion verleiht der Kollektion eine haptische und verspielte Dimension. In Anlehnung an die alpine Inspiration von Fall/Winter 2026 ergänzen Deep Pine, Black Graphite, Black Textured, Taupe und Rosewood die Farbpalette neben den ikonischen Farben Black, Silver und Navy.

„Die Festtage sind eine Gelegenheit, den Menschen, die wir lieben, etwas zu schenken, das lange Bestand hat", erklärt Victor Sanz, Creative Director von TUMI. „Ich liebe es zu sehen, wie Menschen, die uns nahestehen, ein Stück noch Jahre nachdem sie es geschenkt bekommen haben tragen. In dieser Saison wollten wir der Kollektion dasselbe Gefühl von Langlebigkeit und Abenteuer verleihen, inspiriert von der Einfachheit, Stärke und Schönheit der Alpen. Es geht wirklich darum, etwas zu schaffen, das sich heute besonders anfühlt und über viele Jahre Teil der Reise eines Menschen werden kann."

Mit dem neu interpretierten TUMI Accent Programm verleiht die Personalisierung nahezu jedem TUMI Geschenk eine einzigartige Note und spiegelt die Überzeugung der Maison wider, dass Luxus im Detail liegt. Mehr als 20 farbige, personalisierbare Patches und Gepäckanhänger ermöglichen es, mit Farben, Kombinationen und Initialen zu spielen und ein wirklich persönliches Geschenk zu gestalten. So wird funktionales Design zu einem einzigartigen Stück, das die Persönlichkeit des Beschenkten widerspiegelt und ihn auf seiner eigenen Reise begleitet.

Die vollständige „Gifts for the Journey" Auswahl ist in TUMI Stores und auf TUMI.com erhältlich. Folgen Sie auch @TUMITravel, um Geschenkideen für die Festtage und darüber hinaus zu entdecken.

Seit 1975 entwickelt TUMI weltweit anerkannte Essentials für Reisen, Business und hohe Performance. Die Produkte von TUMI wurden entwickelt, um jede Reise zu vereinfachen, zu bereichern und zu begleiten, und verbinden Innovation, makellose Funktionalität und außergewöhnliche Handwerkskunst. Die Marke hat sich dazu verpﬂichtet, diejenigen zu begleiten, die mit Ambition gestalten, unternehmerisch handeln und vorangehen, auf ihrem gesamten Weg.

Weitere Informationen ﬁnden Sie auf TUMI.com und folgen Sie der Marke auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube.

TUMI und das TUMI Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

TUMI-MEDIENKONTAKT

TUMI | pr@tumi.com

Karla Otto für TUMI | tumi@karlaotto.com

Voyageur Celina Backpack in Mink and Navigation Backpack in Glacier White

TUMI Logo (PRNewsFoto/TUMI)

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-prasentiert-gifts-for-the-journey-fur-die-festtagssaison-302912616.html

19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2418204 19.10.2026 CET/CEST