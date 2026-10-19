EQS-News: ZPMC gewinnt CIIF Smart Energy Award für Ultra-Tiefwasser-Rohrverlegungsschiff

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ZPMC gewinnt CIIF Smart Energy Award für Ultra-Tiefwasser-Rohrverlegungsschiff



19.10.2026 / 09:00 CET/CEST

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SHANGHAI, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ZPMC hat auf der 26. China International Industry Fair (CIIF) in Shanghai den CIIF Smart Energy Award für sein 3.000 Meter tiefes Wasser mit Doppelrohrverlegungskran erhalten. Das Schiff wurde für die Installation von Öl- und Gaspipelines in extremen Tiefseegebieten konzipiert und kombiniert Schwerlastkapazität mit fortschrittlichen Positionierungs- und Rohrverlegungssystemen, um Operationen in anspruchsvollen Offshore-Umgebungen zu unterstützen.

Ausgestattet mit einem 5.000 Tonnen schweren, voll drehbaren Kran, J-Lay- und S-Lay-Rohrverlegungssystemen, einem Acht-Punkt-Verankerungssystem und DP3-Dynamikpositionierung ist das Schiff für den Einsatz in den wichtigsten Offshore-Regionen weltweit konzipiert. Seine Fähigkeiten in den Bereichen Rohrverlegung, Rohrtransport, Heben, dynamische Positionierung und Automatisierung zählen international zu den fortschrittlichsten.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der CIIF 2026 verliehen, die 3.200 Aussteller aus 24 Ländern und Regionen unter dem Motto „Intelligente Wirtschaft, grenzenlose Fertigung" zusammenbrachte. ZPMC präsentierte außerdem maßstabsgetreue Modelle einiger seiner Produkte und ermöglichte den Besuchern so einen genaueren Einblick in die Ingenieurskompetenz und die technologischen Entwicklungen des Unternehmens.

Dieses Jahr ist der 25. Auftritt von ZPMC in Folge bei der CIIF. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter CIIF Gold- und Silberauszeichnungen, den CIIF Grand Award und den Ten-Year Partnership Award.

Cision

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