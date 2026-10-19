Experten verlieren klar – "dad0509" macht Gewinne mit Gold

In der sechsten Woche des Börsenspiels "Trader 2026" ging es turbulent zu. Chipaktien, bisher die Hauptprofiteure der KI-Rally gerieten mächtig unter Druck. Große Branchenaktien wie Micron (-16,6 Prozent) oder AMD (-14,1) verloren in der Spitze satt zweistellig.

Kein Wunder also, dass in der onvista-Spielgruppe diejenigen, die den KI-Trend spielen wollen, schlecht aussahen. Allen voran Martin Goersch erlebte in seinem Trader-2026-Depot mit seinen Longpositionen beispielsweise auf Micron und Lumentum eine Woche zum Vergessen. Rund 40 Prozent im Minus notiert sein Depot mittlerweile.

Auch bei onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann war die Woche die bisher mit Abstand schwächste. Hier belastete vor allem ein Call auf AMD sowie die Long-Spekulation auf den Bitcoin-Kurs. Georg liegt inzwischen seit Start mit seinem Depot ebenfalls im Minus, allerdings nur 1,8 Prozent.

Sebastian Wurm lachender Dritter

Lachender Dritter ist Produktmanager Sebastian Wurm, dem aktuell 0,2 Prozent Gewinn reichen, um die Gruppe der Expertendepots anzuführen. Auch sein Depot hat zwar in der vergangenen Woche an Wert eingebüßt. Sebastian profitiert aber dank seines Knockout-Optionsschein auf den US-Index Dow Jones etwas von der Erholung der Standardwerte, die in der Vorwoche deutlich besser abschnitten als die Tech-Titel. Zudem hat er weiterhin einige profitable Aktienpositionen.

Die beste davon ist nach wie vor Meta mit einem Plus von 18 Prozent. Die Aktie von Keramik- und Sanitärkonzern Villeroy & Boch, die Martin und Georg ihm ins Depot gekauft haben, erweist sich dagegen wie von den beiden erhofft als "faules Ei". Sechs Prozent Minus stehen hier seit Kauf zu Buche.

Das "faule Ei", das Georg und Sebastian Martin ins Depot gelegt haben, erweist sich dagegen bisher als ausgesprochen frisch. Die Aktie von Nike ist sogar seine einzige Position mit Gewinn.

dad0509 ist erfolgreich mit Gold

Ungleich erfolgreicher als die onvista-Experten tradet derzeit der Spieler "dad0509": Er setzt im Spiel einzig und allein auf Hebelprodukte auf den Goldpreis und bringt es damit auf etwa 250 Prozent Wertentwicklung. Das reicht im Moment für Platz drei in der onvista-Spielgruppe – und Platz 52 im Gesamtspiel.

Aktuell setzt "dad0509" übrigens mit diesem Zertifikat auf einen fallenden Goldpreis. Mal sehen, ob es ihn noch die entscheidenen Plätze nach vorne schiebt, um die Gruppe zu gewinnen.