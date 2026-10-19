Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.10.2026
onvista · Uhr
Thema: Wasserstoff
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|BAWAG
|Bericht 3. Quartal 2026
|Cleveland-Cliffs
|Bericht 3. Quartal 2026
|CROWN HOLDINGS
|Bericht 3. Quartal 2026
|DYNEX CAPITAL
|Bericht 3. Quartal 2026
|F.N.B.
|Bericht 3. Quartal 2026
|FIFTH THIRD BANCORP
|Bericht 3. Quartal 2026
|Home Bancorp
|Bericht 3. Quartal 2026
|ITM Power
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Karooooo
|Bericht 2. Quartal 2027
|RLI
|Bericht 3. Quartal 2026
|Steel Dynamics
|Bericht 3. Quartal 2026
|TRISTEL
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|W.R. BERKLEY
|Bericht 3. Quartal 2026
|WESTERN ALLIANCE BANCORP.
|Bericht 3. Quartal 2026
|Zions Bancorp.
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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