Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.10.2026

onvista · Uhr
Thema: Wasserstoff

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

test
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BAWAGBericht 3. Quartal 2026
Cleveland-CliffsBericht 3. Quartal 2026
CROWN HOLDINGSBericht 3. Quartal 2026
DYNEX CAPITALBericht 3. Quartal 2026
F.N.B.Bericht 3. Quartal 2026
FIFTH THIRD BANCORPBericht 3. Quartal 2026
Home BancorpBericht 3. Quartal 2026
ITM PowerBericht Geschäftsjahr 2026
KaroooooBericht 2. Quartal 2027
RLIBericht 3. Quartal 2026
Steel DynamicsBericht 3. Quartal 2026
TRISTELBericht Geschäftsjahr 2026
W.R. BERKLEYBericht 3. Quartal 2026
WESTERN ALLIANCE BANCORP.Bericht 3. Quartal 2026
Zions Bancorp.Bericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ITM Power
BAWAG
DYNEX CAPITAL
W.R. BERKLEY
Steel Dynamics
Cleveland-Cliffs
RLI
TRISTEL
FIFTH THIRD BANCORP
Zions Bancorp.
WESTERN ALLIANCE BANCORP.
CROWN HOLDINGS
Karooooo
F.N.B.
Home Bancorp

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.10.202615. Okt. · onvista
test
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.10.202616. Okt. · onvista
test
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.10.202613. Okt. · onvista
test
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.10.202614. Okt. · onvista
test
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.10.202612. Okt. · onvista
test
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzialgestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Mehr als nur ASML, Nvidia und TSMC
Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrie16. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen