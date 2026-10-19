Frankreichs Premier Lecornu kündigt Ausgangssperren nach Krawallen an

Paris, 19. Okt (Reuters) - ⁠Nach den schweren Ausschreitungen und Plünderungen am Wochenende hat der französische Ministerpräsident Sebastien Lecornu die Verhängung lokaler Ausgangssperren angekündigt. Er habe die zuständigen Behörden angewiesen, für den Abend entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, sagte Lecornu am Montag vor Journalisten. Er sei fest entschlossen, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Falls nötig, könne auch der Ausnahmezustand ausgerufen werden. Zum jetzigen ‌Zeitpunkt seien Teil-Ausgangssperren jedoch angemessener. Das Auswärtige Amt in Berlin passte seine Reise- und Sicherheitshinweise für Frankreich an.

"Diese Ausgangssperren müssen lokal und begrenzt sein", erklärte Lecornu. Er betonte: "Es steht nicht zur Debatte, ganz Paris ⁠unter eine Ausgangssperre ⁠zu stellen." Welche Städte genau betroffen sein sollen, ließ er zunächst offen. Das für Dienstagabend geplante Fußballspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona in der Champions League soll wie geplant stattfinden. Bei den landesweiten Protesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten war es am Wochenende in mehreren französischen Städten zu Straßenschlachten zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Randalierer plünderten Hunderte Geschäfte.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden mehr als 2000 Personen festgenommen und über ‌600 Beamte verletzt. Justizminister Gerald Darmanin räumte Schwächen im Sicherheitsapparat ein. ‌Die Behörden gingen zwar erfolgreich gegen Terrorismus vor, nicht jedoch gegen linksextreme Demonstranten. "Ganz offensichtlich gehen sie nicht effektiv gegen die extreme Linke vor", sagte Darmanin dem Sender France 2. Präsident Emmanuel Macron lehnte ein Rücktrittsangebot von Innenminister Laurent Nunez ⁠ab, um die Befehlskette zu sichern. Er wies Nunez an, neue Konzepte gegen Plünderer auszuarbeiten. In Marseille verboten ‌die Behörden für Montag vorübergehend öffentliche Versammlungen.

AUSSCHREITUNGEN AUCH IN ⁠ITALIEN

Die Proteste hatten im September wegen eines Lehrermangels begonnen, richten sich inzwischen jedoch allgemein gegen soziale Ungleichheit, Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben und die Inflation. Die Unruhen erhöhen den Druck auf Macron sechs Monate vor der Präsidentschaftswahl, bei der er selbst nicht mehr antreten darf. Umfragen deuten auf ‌einen Sieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen hin. Die ⁠politische Unsicherheit belastete zudem die Finanzmärkte. Die Rendite ⁠zehnjähriger französischer Staatsanleihen stieg um sechs Basispunkte auf 4,84 Prozent, während die Rendite der deutschen Bundesanleihen bei 3,41 Prozent verharrte.

Das Auswärtige Amt in Berlin reagierte besorgt. Reisenden werde zur Umsicht geraten, zudem sollten sie Demonstrationen meiden, sagte eine Ministeriumssprecherin. Man beobachte die Entwicklungen mit großer Sorge. Eine politische Auseinandersetzung über bestimmte Themen sei nachvollziehbar, Gewalt habe auf der Straße jedoch keinen Platz.

Auch in Italien kam es am Wochenende zu Ausschreitungen bei Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten. In Mailand plünderten Demonstranten Geschäfte und bewarfen Polizisten mit Steinen. Nach Polizeiangaben vom Montag wurden 271 Jugendliche und junge Erwachsene festgenommen. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verurteilte die Gewalt und ⁠kündigte für Montag eine Regierungssitzung an. In Italien stehen im kommenden Jahr Wahlen an.

(Bericht von Dominique Vidalon, Sudip Kar-Gupta, Amanda Cooper und Alun JohnBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)