Frauen in Top-Jobs: Deutschland bleibt unter EU-Schnitt

Berlin, 19. ⁠Okt (Reuters) - Der Anteil von Frauen in Top-Jobs verharrt in Deutschland deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Im Jahr 2025 waren hierzulande 30,3 Prozent der Führungskräfte weiblich, wie das Statistische Bundesamt am Montag unter Berufung auf Daten ‌der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilte. In der Europäischen Union waren es im Schnitt 35,9 Prozent. Den Daten zufolge standen in Deutschland rund ⁠1,31 Millionen ⁠Männern in Führungspositionen lediglich 569.100 Frauen gegenüber.

Den Spitzenplatz im EU-Vergleich belegte Schweden mit einem Frauenanteil von 44,4 Prozent. Hohe Werte wiesen auch Lettland mit 43,8 Prozent und Estland mit 43,1 Prozent auf. Am geringsten war der Anteil in Zypern mit 25,9 Prozent. Auch ‌in Italien mit 28,6 Prozent und den ‌Niederlanden mit 30,0 Prozent ist er niedrig.

Die Entwicklung in Deutschland zeigt leicht nach oben: Im Zehn-Jahres-Vergleich stieg der Anteil weiblicher Führungskräfte um einen Prozentpunkt, ⁠während er im EU-Schnitt um vier Prozentpunkte zulegte. Der geringe Anteil an ‌Chefinnen in Deutschland fällt dabei ⁠besonders auf, da Frauen einen hohen Anteil an allen Erwerbstätigen stellen. Dieser lag 2025 bei 47,1 Prozent und damit leicht über dem EU-Durchschnitt von 46,5 Prozent. In Österreich etwa war ‌der Anteil weiblich besetzter Führungspositionen ⁠mit 37,2 Prozent deutlich höher - und ⁠das bei einer ähnlichen Quote von Frauen an allen Erwerbstätigen (47,5 Prozent).

Ein anderes Bild zeigt sich in der Politik. In der Bundesregierung war der Frauenanteil im dritten Quartal 2026 mit 42,6 Prozent deutlich höher und lag über dem EU-Schnitt von 33,5 Prozent. Dies geht aus Daten des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) hervor. EU-weit den höchsten Frauenanteil in der Regierung wies Finnland mit 56,7 Prozent ⁠auf, gefolgt von Dänemark mit 52,4 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)