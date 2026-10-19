"FT": USA drohen EU wegen Marktbeschränkungen mit "verheerender" Vergeltung
18. Okt (Reuters) - Die USA haben der Europäischen Union (EU) einem Zeitungsbericht zufolge mit "verheerenden" Vergeltungsmaßnahmen gedroht, sollte Brüssel den Marktzugang für US-Unternehmen einschränken. Der US-Botschafter bei der EU, Andrew Puzder, habe eine entsprechende Warnung ausgesprochen, berichtete die "Financial Times" am Sonntag. Hintergrund ist eine Entscheidung der EU-Kommission, den Großteil der wertvollen Mobilfunkfrequenzen für Satelliten an europäische Firmen zu vergeben und den Anteil für US-Betreiber zu reduzieren. Damit will Brüssel die Abhängigkeit von großen Technologiekonzernen verringern und heimische Anbieter stärken.
(Bericht von Gnaneshwar Rajan. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)