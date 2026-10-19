"FT": USA drohen EU wegen Marktbeschränkungen mit "verheerender" Vergeltung

18. ⁠Okt (Reuters) - Die USA haben der Europäischen Union (EU) einem Zeitungsbericht zufolge mit "verheerenden" ‌Vergeltungsmaßnahmen gedroht, sollte Brüssel den Marktzugang für US-Unternehmen ⁠einschränken. ⁠Der US-Botschafter bei der EU, Andrew Puzder, habe eine entsprechende Warnung ausgesprochen, berichtete ‌die "Financial Times" am ‌Sonntag. Hintergrund ist eine Entscheidung der EU-Kommission, ⁠den Großteil der wertvollen Mobilfunkfrequenzen ‌für Satelliten ⁠an europäische Firmen zu vergeben und den Anteil für US-Betreiber ‌zu ⁠reduzieren. Damit will ⁠Brüssel die Abhängigkeit von großen Technologiekonzernen verringern und heimische Anbieter stärken.

(Bericht von Gnaneshwar Rajan. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)