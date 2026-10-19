Gewalt im Westjordanland - Zehn Festnahmen nach Angriffen auf Diplomaten und Journalistin

Tel Aviv, ⁠19. Okt (Reuters) - Nach gewaltsamen Übergriffen auf eine US-Journalistin und europäische Diplomaten im besetzten Westjordanland hat die israelische Polizei zehn Verdächtige festgenommen. Die Festnahmen erfolgten bei einem nächtlichen Einsatz von Polizei, Armee und ‌dem Inlandsgeheimdienst Schin Bet, wie die Behörden am Montag mitteilten. Dem israelischen Militärradio zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen ⁠um israelische ⁠Staatsbürger. Ihnen werden unter anderem Gewalttaten und der Verstoß gegen militärische Auflagen für Sperrgebiete vorgeworfen. Polizeichef Daniel Levy betonte, das Gesetz gelte für jeden. Strafverfahren gegen israelische Siedler sind im Westjordanland selten.

Am Freitag hatten maskierte israelische Siedler die Fotojournalistin ‌Heidi Levine von der US-Zeitung "Washington Post" bei ‌der Berichterstattung über eine palästinensische Olivenernte angegriffen. Levine musste im Krankenhaus an der Hand operiert werden. Am Samstag wurden zudem Diplomaten aus ⁠Frankreich, Belgien und Polen sowie ein französischer Bürgermeister im Westjordanland attackiert. ‌Dabei wurde ein belgisches Diplomatenfahrzeug ⁠beschädigt. Die USA sowie die betroffenen europäischen Staaten hatten daraufhin auf ein konsequentes Einschreiten der israelischen Justiz gedrungen.

Während der israelische Außenminister Gideon Saar und das Militär "israelische Randalierer" für ‌die Angriffe verantwortlich machten, ⁠äußerte sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zurückhaltender. ⁠Er erklärte, die Diplomaten seien ohne Abstimmung mit dem Militär in ein sensibles Konfliktgebiet gereist. Zudem seien die Hintergründe des Überfalls auf Levine unklar. Israels Präsident Jitzchak Herzog entschuldigte sich hingegen für den Vorfall. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Jesch Din hat die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser, Journalisten und ausländische Beobachter zuletzt stark zugenommen. Seit dem 27. ⁠September seien mindestens 170 solcher Attacken registriert worden.

(Bericht von Alexander CornwellBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)