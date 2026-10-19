Gewinnplus stärkt Bawag den Rücken für Zukauf in Irland

Wien, 19. Okt (Reuters) - ⁠Ein kräftiger Gewinnsprung im dritten Quartal stärkt der österreichischen Bank Bawag den Rücken für die geplante Übernahme des irischen Geldhauses Permanent TSB (PTSB). Der Nettogewinn kletterte von Juli bis September im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 248 Millionen Euro, wie die Bawag am Montag mitteilte. Der Nettozinsertrag stieg um acht Prozent auf 497 Millionen Euro, angetrieben von ‌einer positiven Entwicklung im Geschäft mit Privat- und kleinen Firmenkunden. Die operativen Aufwendungen sanken unterdessen dank realisierter Synergien und Effizienzsteigerungen um zehn Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 bekräftigte die Bank ihr Ziel eines Nettogewinns ⁠von mehr als ⁠960 Millionen Euro.

Die starken Zahlen konnten der Bawag-Aktie jedoch keinen Auftrieb geben: Sie gab an der Wiener Börse um 2,7 Prozent auf 163,80 Euro nach. Die Ergebnisse entsprachen Analysten zufolge weitgehend den Erwartungen.

Die Profitabilität des Instituts verbesserte sich im dritten Quartal deutlich. Die Kosten-Ertrags-Relation (CIR) sank auf 29,8 Prozent, nach 33,2 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Risikovorsorge stieg auf 79 Millionen Euro, nach 45 Millionen Euro im Vorjahr, und lag damit über ‌den Erwartungen von Analysten. Die Bank begründete den Anstieg mit der ‌strategischen Verschiebung hin zu margenstärkeren Krediten im Privat- und Firmenkundengeschäft. Die Kreditqualität sei mit einer Quote notleidender Kredite (NPL) von 1,0 Prozent für den Gesamtkonzern weiterhin stark. Zudem nahm die Bawag die Rückstellungen für die Dividende wieder auf, was von ⁠Analysten als positives Signal für die operative Leistung gewertet wurde.

STARKE ZAHLEN ALS RÜCKENDECKUNG FÜR MILLIARDEN-DEAL

Mit einer harten Kernkapitalquote (CET1) ‌von 17,1 Prozent sei die Bawag gut positioniert, die ⁠1,6 Milliarden Euro schwere Übernahme der PTSB eigenständig zu finanzieren, hieß es. "Wir bereiten uns auf die geplante Übernahme von PTSB und die nächste Entwicklungsphase als paneuropäische und US-Bankengruppe vor", sagte Vorstandschef Anas Abuzaakouk.

Nach Ansicht von Analysten dürften die Unsicherheiten rund um die geplante Übernahme der irischen Bank die ‌Aktie zuletzt belastet haben. Berichte über zwei mögliche Gegenangebote ⁠für die PTSB sorgten für Verunsicherung bei den ⁠Anlegern. Mit Axis Capital und Scotchstone Capital haben zwei Finanzinvestoren Interesse an der PTSB bekundet und prüfen Gegenangebote. Axis Capital lockt dabei mit einem Preis von 3,20 Euro je Aktie, der über dem Bawag-Angebot von 2,97 Euro liegt.

Die PTSB hält jedoch an der Vereinbarung mit der Bawag fest und wies die Vorstöße als "hochgradig spekulativ" zurück. Unterstützung erhält die PTSB dabei vom irischen Staat, der als Großaktionär den Deal ebenfalls befürwortet. Die Aktionäre der irischen Bank hatten dem Verkauf an die Bawag bereits im Juli zugestimmt. Die endgültige Entscheidung des irischen High Court über die Genehmigung wird für den 27. Oktober erwartet. Der ⁠Abschluss der Transaktion soll im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 erfolgen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)