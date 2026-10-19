Gold, Silber und Bitcoin haben zuletzt erneut die Aufmerksamkeit vieler Anlegerinnen und Anleger auf sich gezogen. Trotz aller Unterschiede reagieren die Märkte häufig auf ähnliche makroökonomische Entwicklungen. Was haben Gold, Silber und Bitcoin gemeinsam? Eine Eigenschaft sticht besonders hervor: Knappheit. Gold und Silber müssen aufwendig gefördert werden. Bei Bitcoin ist die maximale Anzahl sogar technisch auf 21 Millionen Einheiten festgelegt. Demgegenüber kann die Geldmenge klassischer Währungen ausgeweitet werden.

Darum greifen Anlegerinnen und Anleger aktuell wieder zu

Knappe Vermögenswerte stehen besonders dann im Fokus, wenn wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten zunehmen. Hohe Staatsverschuldung, anhaltende Konflikte und Fragen rund um die Kaufkraft von Währungen rücken Anlageklassen wie Edelmetalle und Bitcoin zunehmend in den Blick. Dafür gibt es mehrere Gründe:

Kaufkraft und Inflation: Gold, Silber und Bitcoin haben eines gemeinsam: Ihr Angebot ist begrenzt. Sie können daher ein Gegengewicht zu Inflation und expansiver Geldpolitik darstellen. Zwar haben sich die Inflationsraten gegenüber den Höchstständen der vergangenen Jahre vielerorts abgeschwächt, dennoch lag die globale Inflationsrate laut Internationalem Währungsfonds (IWF) im Juni 2026 bei 4,7 Prozent. Gleichzeitig sorgen die hohe Staatsverschuldung vieler großer Volkswirtschaften (USA 126 %, Italien 138 %, Japan mehr als 200 %) dafür, dass Fragen nach der langfristigen Stabilität von Währungen und der Kaufkraft des Geldes weiterhin präsent bleiben.

Gold, Silber und Bitcoin haben eines gemeinsam: Ihr Angebot ist begrenzt. Sie können daher ein Gegengewicht zu Inflation und expansiver Geldpolitik darstellen. Zwar haben sich die Inflationsraten gegenüber den Höchstständen der vergangenen Jahre vielerorts abgeschwächt, dennoch lag die globale Inflationsrate laut Internationalem Währungsfonds (IWF) im Juni 2026 bei 4,7 Prozent. Gleichzeitig sorgen die hohe Staatsverschuldung vieler großer Volkswirtschaften (USA 126 %, Italien 138 %, Japan mehr als 200 %) dafür, dass Fragen nach der langfristigen Stabilität von Währungen und der Kaufkraft des Geldes weiterhin präsent bleiben. Nachfrage in unsicheren Zeiten: Wenn Krisen und Konflikte die Märkte belasten, steigt häufig das Interesse an Vermögenswerten, die weitgehend unabhängig von einzelnen Staaten oder Unternehmen sind. Neben dem anhaltenden Krieg in der Ukraine belastet insbesondere der Konflikt im Nahen Osten die Weltwirtschaft. Der IWF verweist auf höhere Energiepreise, zunehmende Unsicherheit sowie Risiken für Wachstum und Inflation, die den Geldwert verwässern. In solchen Marktphasen steigt häufig die Nachfrage nach Vermögenswerten, die als Krisen- bzw. sicherheitsorientierte Anlagen wahrgenommen werden. Davon profitieren traditionell vor allem Gold, Silber und seit neuestem auch Bitcoin.

Wenn Krisen und Konflikte die Märkte belasten, steigt häufig das Interesse an Vermögenswerten, die weitgehend unabhängig von einzelnen Staaten oder Unternehmen sind. Neben dem anhaltenden Krieg in der Ukraine belastet insbesondere der Konflikt im Nahen Osten die Weltwirtschaft. Der IWF verweist auf höhere Energiepreise, zunehmende Unsicherheit sowie Risiken für Wachstum und Inflation, die den Geldwert verwässern. In solchen Marktphasen steigt häufig die Nachfrage nach Vermögenswerten, die als Krisen- bzw. sicherheitsorientierte Anlagen wahrgenommen werden. Davon profitieren traditionell vor allem Gold, Silber und seit neuestem auch Bitcoin. Steigende Nachfrage trifft begrenztes Angebot: Während die Nachfrage nach knappen Vermögenswerten steigt, wächst das Angebot häufig nur langsam. Dies zeigt sich beispielsweise bei Gold, das verstärkt von Zentralbanken nachgefragt wird. So haben diese in den vergangenen vier Jahren durchschnittlich rund 1.000 Tonnen Gold pro Jahr gekauft und damit ihre Käufe gegenüber dem Durchschnitt des vorherigen Jahrzehnts deutlich gesteigert. Gleichzeitig profitiert Silber von langfristigen Trends wie dem Ausbau der Solarenergie und der Elektrifizierung. Auch andere Edelmetalle wie Platin und Palladium werden von langfristigen Nachfrageentwicklungen beeinflusst. Bitcoin wiederum erhält zusätzlichen Rückenwind durch die zunehmende Akzeptanz bei institutionellen Investoren. Treffen steigende Nachfrage und begrenztes Angebot aufeinander, wächst oft auch das Interesse der Märkte.

Gleiche Treiber – aber klare Unterschiede

Ob Gold, Silber oder Bitcoin: Die drei Anlageklassen reagieren oft auf ähnliche makroökonomische Entwicklungen. Dazu zählen unter anderem:

Wie entwickeln sich Inflation und Zinsen?

Wie stabil bleibt die Kaufkraft wichtiger Währungen?

Welche Folgen haben hohe Staatsverschuldung und geopolitische Spannungen?

Welche Rolle spielen knappe Vermögenswerte in einer zunehmend digitalen Welt?

Je stärker diese Fragen in den Fokus rücken, desto größer wird häufig auch das Interesse am Knappheits-Trio. Wer handeln will, sollte die Unterschiede aber genau kennen:

Gold Silber Bitcoin Knappheit durch Aufwendige Förderung Aufwendige Förderung Feste Obergrenze von 21 Mio. Einheiten Historie Seit Jahrtausenden etabliert Seit Jahrtausenden etabliert Seit 2009 Nachfrage vor allem von Anlegerinnen und Anlegern, Zentralbanken und Schmuckindustrie Anlegerinnen und Anlegern sowie Industrie Privaten und institutionellen Investorinnen und Investoren Wichtige Kurstreiber Zinsen, Inflation, Geopolitik Konjunktur, industrielle Nachfrage, Edelmetallmarkt Technologieentwicklung, Regulierung und Marktstimmung Schwankungsintensität Vergleichsweise gering Mittel Hoch

Bewegung schafft Chancen. In beide Richtungen.

Gerade die kurzfristigen Kursausschläge machen das Trio nicht nur für langfristige Anlegerinnen und Anleger interessant. Auch aktive Traderinnen und Trader haben diese Märkte fest im Blick. Bereits einzelne Ereignisse können deutliche Marktbewegungen auslösen. Dazu zählen beispielsweise Entscheidungen von Notenbanken, neue Inflationsdaten, wichtige Konjunkturindikatoren oder geopolitische Entwicklungen. In solchen Situationen können die Kurse innerhalb kurzer Zeit spürbar steigen oder fallen.

Für Traderinnen und Trader ist dabei ein Aspekt besonders wichtig: Chancen ergeben sich nicht nur in steigenden Märkten. Auch fallende Märkte können Möglichkeiten eröffnen – mit der passenden Anlagelösung.

Mit Hebel handeln: So setzen Traderinnen und Trader ihre Marktmeinung um

Wer kurzfristige Erwartungen umsetzen möchte, muss nicht direkt in Gold, Silber oder Bitcoin investieren. Hebelprodukte ermöglichen es, sowohl auf steigende (Long/Call) als auch auf fallende Kurse (Short/Put) zu setzen. Durch die Hebelwirkung nehmen Anlegerinnen und Anleger überproportional an der Kursentwicklung des Basiswerts teil. Das gilt in beide Richtungen. Der Hebel kann somit sowohl mögliche Gewinne als auch mögliche Verluste – bis hin zum Totalverlust – verstärken.

UniCredit bietet hierfür eine breite Auswahl an Hebelprodukten auf Bitcoin sowie verschiedene Edelmetalle. Dazu zählen neben Gold und Silber auch Platin und Palladium. Entscheidend ist, dass das gewählte Produkt zur eigenen Markterwartung, zum Anlagehorizont und zur persönlichen Risikobereitschaft passt.

Fazit: Knappheit fasziniert – Hebelprodukte verlangen Disziplin

Warum rücken knappe Werte immer wieder in den Fokus von Anlegerinnen und Anlegern?

Ein Grund liegt in ihrer begrenzten Verfügbarkeit. Gold wird von vielen Zentralbanken als Reserve gehalten. Silber verbindet die Eigenschaften eines Edelmetalls mit industrieller Nachfrage. Platin und Palladium sind in zahlreichen Industriezweigen gefragt. Bitcoin hebt sich durch seine feste Angebotsgrenze und seine hohe Dynamik ab.

Für aktive Anlegerinnen und Anleger bieten gerade die kräftigen Kursbewegungen spannende Möglichkeiten – mit Hebelprodukten auf steigende wie auf fallende Kurse.

Jetzt entdecken: Hebelprodukte auf Edelmetalle und Bitcoin

Sie möchten Ihre Marktmeinung zu Gold, Silber oder Bitcoin gezielt umsetzen – long oder short? Entdecken Sie die Auswahl an Hebelprodukten von UniCredit.

Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die Produktunterlagen einschließlich Basisinformationsblatt und maßgeblicher Prospektdokumente sorgfältig und machen Sie sich mit den Risiken vertraut.

* Wichtige Hinweise

* Dies ist eine Werbemitteilung. Sie stellt keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

* Hebelprodukte sind komplexe Finanzinstrumente mit hohem Risiko. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Kryptowährungen wie Bitcoin unterliegen besonders starken Kursschwankungen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

* Vor einer Anlageentscheidung sollten der Basisprospekt, etwaige Nachträge, die Endgültigen Bedingungen sowie das Basisinformationsblatt sorgfältig gelesen werden. Diese sind erhältlich unter http://www.onemarkets.de/. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.