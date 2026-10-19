Hannover Rück: Kfz-Versicherungsmarkt stabilisiert sich

München, 19. ⁠Okt (Reuters) - Für die deutschen Kraftfahrt-Versicherer beginnen sich die Preiserhöhungen der vergangenen Jahre nach Einschätzung des Rückversicherers Hannover Rück auszuzahlen. Die von steigenden Ersatzteil- und Reparaturkosten ‌geplagte Branche habe sich weitgehend stabilisiert, teilte die Hannover-Rück-Tochter E+S Rück am Montag anlässlich des jährlichen ⁠Rückversicherer-Treffens ⁠in Baden-Baden mit. "Die technischen Ergebnisse bewegen sich wieder auf einem knapp positiven Niveau und die Profitabilität verbessert sich spürbar."

Allerdings bleibe die Entwicklung fragil, erklärte die E+S Rück weiter. Denn Ersatzteil- und ‌Reparaturkosten steigen nach Beobachtung des Rückversicherers ‌weiterhin deutlich stärker als die allgemeine Inflation und bleiben damit die wichtigsten Treiber der Schadeninflation im Kraftfahrtmarkt.

Die ⁠E+S Rück ist im Hannover-Rück-Konzern für das Schaden-Rückversicherungsgeschäft ‌in Deutschland zuständig. Sie rechnet ⁠mit einem immer schwierigeren Risikoumfeld. "Die moderaten Naturkatastrophenschäden der vergangenen Jahre dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Risikoumfeld weiterhin anspruchsvoll und von hoher ‌Unsicherheit geprägt bleibt", ⁠erklärte der Chef der E+S ⁠Rück, Thorsten Steinmann. "Inflation, Cyberrisiken und geopolitische Unsicherheiten erhöhen die Schadenpotenziale und stellen Versicherer und Rückversicherer vor zunehmend komplexe Herausforderungen." Wie sich der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf Haftungs-, Cyber- und Betriebsrisiken auswirke, sei noch nicht abschließend quantifizierbar.

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)