Hannover Rück: Kfz-Versicherungsmarkt stabilisiert sich
München, 19. Okt (Reuters) - Für die deutschen Kraftfahrt-Versicherer beginnen sich die Preiserhöhungen der vergangenen Jahre nach Einschätzung des Rückversicherers Hannover Rück auszuzahlen. Die von steigenden Ersatzteil- und Reparaturkosten geplagte Branche habe sich weitgehend stabilisiert, teilte die Hannover-Rück-Tochter E+S Rück am Montag anlässlich des jährlichen Rückversicherer-Treffens in Baden-Baden mit. "Die technischen Ergebnisse bewegen sich wieder auf einem knapp positiven Niveau und die Profitabilität verbessert sich spürbar."
Allerdings bleibe die Entwicklung fragil, erklärte die E+S Rück weiter. Denn Ersatzteil- und Reparaturkosten steigen nach Beobachtung des Rückversicherers weiterhin deutlich stärker als die allgemeine Inflation und bleiben damit die wichtigsten Treiber der Schadeninflation im Kraftfahrtmarkt.
Die E+S Rück ist im Hannover-Rück-Konzern für das Schaden-Rückversicherungsgeschäft in Deutschland zuständig. Sie rechnet mit einem immer schwierigeren Risikoumfeld. "Die moderaten Naturkatastrophenschäden der vergangenen Jahre dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Risikoumfeld weiterhin anspruchsvoll und von hoher Unsicherheit geprägt bleibt", erklärte der Chef der E+S Rück, Thorsten Steinmann. "Inflation, Cyberrisiken und geopolitische Unsicherheiten erhöhen die Schadenpotenziale und stellen Versicherer und Rückversicherer vor zunehmend komplexe Herausforderungen." Wie sich der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf Haftungs-, Cyber- und Betriebsrisiken auswirke, sei noch nicht abschließend quantifizierbar.
(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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