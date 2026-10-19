Harsche Kritik an geplantem Linksbündnis in Berlin

Bonn/Berlin, 18. ⁠Okt (Reuters) - Die Entscheidung der Linken, der SPD und der Grünen in Berlin, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, hat eine heftige Debatte ausgelöst. CSU-Chef Markus Söder forderte am Sonntag bei der Jungen Union Finanzsanktionen gegen eine mögliche Linkskoalition in der Bundeshauptstadt. CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Samstag Richtung ‌SPD und Grünen gefordert: "Hört auf damit." Dies schwäche die politische Mitte. Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner warnte davor, dass eine instabile Regierung auf die Linke, die Grünen und ⁠die SPD ⁠zurückfallen könnte.

Die drei Parteien hatten auf Landesebene am Samstag die Sondierungen abgeschlossen. Unter anderem einigten sie sich auf eine Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen, für die das hochverschuldete Berlin bis zu 16 Milliarden Euro zur Verfügung stellen solle - was die SPD im Wahlkampf und auf Bundesebene abgelehnt hatte. Die Junge Union forderte die Bundesregierung in einem Beschluss auf, ‌das in der Koalition bereits verabredete Verbot der ‌Verstaatlichung von Wohnkonzernen umgehend umzusetzen.

Gegen Politiker der Linken wurden zudem Vorwürfe wegen Antisemitismus und Nähe zur organisierten Kriminalität erhoben. Die drei Parteien hatten zwei Erklärungen mit der Zusage verabschiedet, dass ⁠sie beides verhindern wollen. In Berlin ist rechnerisch auch eine Koalition aus CDU, Grünen ‌und SPD möglich.

Söder forderte im Falle einer rot-grün-roten ⁠Regierungsbildung neben Änderungen am Länderfinanzausgleich und dem Hauptstadtvertrag auch Konsequenzen im Sicherheitsbereich. Die Innenminister diskutierten bereits Sanktionen wie den Ausschluss von der Weitergabe geheimer Informationen gegen eine AfD-geführte Landesregierung in Sachsen-Anhalt. Dasselbe müsse im Falle eines linken Innenministers ‌auch in Berlin gelten.

In der ARD ⁠äußerte der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil, der ⁠als möglicher neuer SPD-Chef gilt, deutliche Skepsis. Angesichts "der Art und Weise, wie sich die Linkspartei hier in Berlin benimmt, sind Zweifel an der Regierungsfähigkeit angebracht", sagte der SPD-Politiker. Die Linkspartei in Berlin unterscheide sich deutlich von der in Mecklenburg-Vorpommern, wo ebenfalls gerade eine Koalition von SPD, Grünen und Linken gebildet werden soll.

Grünen-Chefin Brantner lobte die verabschiedete Erklärung gegen Antisemitismus, die nun konsequent umgesetzt werden müsse. "Ansonsten wird es keine stabile Regierung werden können", sagte sie in der ARD. Die Linken-Bundesvorsitzende ⁠Ines Schwerdtner warf Kanzler Merz gegenüber der Funke-Mediengruppe eine Einmischung auf Landesebene vor.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)