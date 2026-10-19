Hubertus Heil deutet Kandidatur für SPD-Vorsitz im Januar an

Berlin, 18. ⁠Okt (Reuters) - Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will auf dem SPD-Sonderparteitag im Januar möglicherweise für den Vorsitz der Partei kandidieren. "Ich kann es nicht ausschließen, dass ich antrete", sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ‌ARD auf eine entsprechende Frage. "Wir werden jetzt miteinander sprechen." Auf die Frage, was bei ihm anders sei als beim aktuellen ⁠SPD-Chef und ⁠Finanzminister Lars Klingbeil, sagte Heil, es gehe ihm nicht darum, "mich von irgendjemandem zu unterscheiden, sondern dass die SPD wieder stärker wird und erkennbar ist". Heil machte eine Kandidatur auch davon abhängig, wie sich die SPD in den kommenden Wochen inhaltlich aufstellen ‌werde.

Zugleich betonte Heil, dass er sich nicht ‌gegen die schwarz-rote Bundesregierung stellen wolle. Die SPD müsse Verantwortung übernehmen und zu Kompromissen bereit sein. "Es geht nicht darum, durchzuhalten. Diese Regierung darf ⁠nicht scheitern, sie muss liefern." Heil mahnte, dass die Koalitionspartner aber ‌nicht versuchen sollten, mit "markigen Ankündigungen" ⁠Punkte zu machen.

Zuletzt hatte Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz gefordert, dass die Stromsteuer gesenkt werden sollte. CSU-Chef Markus Söder bestand am Sonntag auf einem steuerlichen Ausgleich für die kalte ‌Progression. Dabei sollen die Steuersätze ⁠an die inflationsbedingten Steigerungen etwa ⁠bei Lohnerhöhungen angepasst werden. Finanzminister Klingbeil sieht beides angesichts der knappen Haushaltslage als schwierig an.

Heil stammt wie Klingbeil, SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und Verteidigungsminister Boris Pistorius (alle SPD) aus Niedersachsen. Miersch und Pistorius haben sich bereits für eine Wiederwahl Klingbeils ausgesprochen.

Heil war von 2018 bis 2025 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Unter ihm waren die Sozialleistungen deutlich ausgeweitet und das nun in ⁠eine Grundsicherung überführte Bürgergeld eingeführt worden.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)