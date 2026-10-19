Hubertus Heil deutet Kandidatur für SPD-Vorsitz im Januar an

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Berlin, 18. ⁠Okt (Reuters) - Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will auf dem SPD-Sonderparteitag im Januar möglicherweise für den Vorsitz der Partei kandidieren. "Ich kann es nicht ausschließen, dass ich antrete", sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ‌ARD auf eine entsprechende Frage. "Wir werden jetzt miteinander sprechen." Auf die Frage, was bei ihm anders sei als beim aktuellen ⁠SPD-Chef und ⁠Finanzminister Lars Klingbeil, sagte Heil, es gehe ihm nicht darum, "mich von irgendjemandem zu unterscheiden, sondern dass die SPD wieder stärker wird und erkennbar ist". Heil machte eine Kandidatur auch davon abhängig, wie sich die SPD in den kommenden Wochen inhaltlich aufstellen ‌werde.

Zugleich betonte Heil, dass er sich nicht ‌gegen die schwarz-rote Bundesregierung stellen wolle. Die SPD müsse Verantwortung übernehmen und zu Kompromissen bereit sein. "Es geht nicht darum, durchzuhalten. Diese Regierung darf ⁠nicht scheitern, sie muss liefern." Heil mahnte, dass die Koalitionspartner aber ‌nicht versuchen sollten, mit "markigen Ankündigungen" ⁠Punkte zu machen.

Zuletzt hatte Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz gefordert, dass die Stromsteuer gesenkt werden sollte. CSU-Chef Markus Söder bestand am Sonntag auf einem steuerlichen Ausgleich für die kalte ‌Progression. Dabei sollen die Steuersätze ⁠an die inflationsbedingten Steigerungen etwa ⁠bei Lohnerhöhungen angepasst werden. Finanzminister Klingbeil sieht beides angesichts der knappen Haushaltslage als schwierig an.

Heil stammt wie Klingbeil, SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und Verteidigungsminister Boris Pistorius (alle SPD) aus Niedersachsen. Miersch und Pistorius haben sich bereits für eine Wiederwahl Klingbeils ausgesprochen.

Heil war von 2018 bis 2025 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Unter ihm waren die Sozialleistungen deutlich ausgeweitet und das nun in ⁠eine Grundsicherung überführte Bürgergeld eingeführt worden.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
In einer Fabrik für Chips.
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzialgestern, 07:30 Uhr · Acatis
Goldmünzen und -barren sind zu sehen.
Plus
Mehr als nur ASML, Nvidia und TSMC
Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrie16. Okt. · onvista
Ein Wafer in der Chip-Herstellung
Vorbörse 19.10.2026
Dax leicht im Minus erwartet – Vorgaben aus den USA belastenheute, 05:57 Uhr · onvista
Dax leicht im Minus erwartet – Vorgaben aus den USA belasten
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzialgestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Mehr als nur ASML, Nvidia und TSMC
Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrie16. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen