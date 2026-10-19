Intel: Der Kursanstieg braucht jetzt Bestätigung

Was bewegt die Aktie?

Intel legt um 4,2 Prozent zu. Auf den jüngsten Rückgang von rund 125 auf etwa 90 Dollar folgt damit eine deutliche Gegenbewegung. Seit Jahresbeginn ist der Kurs von 37 auf zuletzt 89 Dollar gestiegen. Auch nach dem kräftigen Rücksetzer liegt die Aktie damit erheblich über ihrem Niveau zum Jahresstart.

JP Morgan hebt die Einstufung auf neutral an und streicht damit die bisherige Verkaufsempfehlung. Das Kursziel von 85 Dollar liegt allerdings unter dem zuletzt genannten Aktienkurs von 89 Dollar. Zugleich liegen die Gewinnerwartungen von JP Morgan rund 15 Prozent über den Markterwartungen. Die positivere Einschätzung der Gewinnentwicklung geht damit mit einem weiterhin begrenzten Kursziel einher.

Bei der Bewertung steht ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 52 einem Verhältnis von Bewertung zu Gewinnwachstum deutlich unter eins gegenüber. Das erwartete Gewinnwachstum rechtfertigt diese Bewertung. Gleichzeitig hat Intel erhebliche Marktanteile verloren: Bei Serverprozessoren sank der Anteil von 77 auf 53 Prozent. Bei Prozessoren für Personal Computer ging er von 81 auf 68 Prozent zurück.

Das Geschäft mit der Auftragsfertigung von Chips ist bislang sehr klein. Gerade diese geringe Ausgangsbasis eröffnet die Möglichkeit hoher Wachstumsraten, wenn Intel erste große Kunden gewinnt. Kommen ein bis drei große Kunden hinzu, könnte das Geschäft entsprechend deutlich wachsen. Wenn dadurch auch die Gewinne steigen, könnte das Kurs/Gewinn-Verhältnis rasch sinken. Dieses Szenario macht die Aktie nach dem Rückgang auf Kurse unter 90 Dollar wieder interessant.

Charttechnik

Der Bereich um 90 Dollar bildet eine wichtige Unterstützung. Der vorbörsliche Anstieg über dieses Niveau ist ein erster Hinweis auf eine mögliche Bodenbildung. Wenn die Aktie die Unterstützung hält und anschließend über die jüngsten Zwischenhochs steigt, verbessert sich die Chance auf einen abgeschlossenen Boden deutlich.

Martins Einschätzung

Intel verdient nach dem kräftigen Rückgang erneut Aufmerksamkeit. Das erwartete Gewinnwachstum rechtfertigt die Bewertung, während zusätzliche Großkunden in der Auftragsfertigung weiteres Wachstum ermöglichen könnten. Für einen Einstieg erhält ein bestätigter Anstieg über die jüngsten Zwischenhochs besonderes Gewicht.