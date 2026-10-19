IRW-News: ACCESS Newswire: Chervon ernennt Devin Murray zum Director of Sales - Northern Division

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Chervon ernennt Devin Murray zum Director of Sales - Northern Division

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 19. Oktober 2026 / Devin Murray tritt mit Wirkung zum 19. Oktober 2026 als Director of Sales - Northern Division bei Chervon ein und berichtet an Thomas Kentouris, Vice President of Field Sales.

Murray wechselt zu Chervon, nachdem er bei TTI innerhalb von sechs Jahren eine steile Karriere im Vertrieb und Vertriebsmanagement gemacht hat. Zuletzt war er als Key End User Account Manager für Milwaukee tätig und dort für den Ausbau des Geschäfts mit professionellen Werkzeugen für Endkunden verantwortlich.

Murrays außergewöhnliche Fähigkeiten in den Bereichen Personalbeschaffung und Führung ermöglichten es ihm, hochleistungsfähige Vertriebsteams auf Filialebene aufzubauen, zu leiten und zu motivieren. Seine Kompetenz im Kundenmanagement führte zu herausragenden Umsatzergebnissen und starken Partnerschaften mit zahlreichen nationalen Großkunden.

Schon früh in seiner beeindruckenden Karriere wurde Devin als vielversprechender zukünftiger Spitzenmanager erkannt, sagte Thomas Kentouris. Seine Erfahrung mit professionellen Werkzeugen für Endkunden ist genau das, was wir brauchen, um uns eine Führungsposition in diesem Bereich aufzubauen. Seine inspirierenden Führungsqualitäten in Verbindung mit seiner Fähigkeit, den Umsatz sowohl auf Filialebene als auch bis hin zur Ebene der nationalen Großkunden aggressiv zu steigern, machen ihn zu einer hervorragenden Bereicherung für unser Team.

Ich freue mich sehr darauf, dem großartigen Führungsteam von Chervon beizutreten und mich auf unsere ehrgeizigen Umsatzwachstumsziele zu konzentrieren, sagte Murray. Die fortschrittliche Technologie und die leistungsstarken Fähigkeiten von Chervon bei der Entwicklung neuer Produkte sind darauf ausgelegt, unser Unternehmen in eine weltweit führende Position zu katapultieren, und ich freue mich darauf, unsere spannenden Ziele in den kommenden Jahren zu unterstützen.

Murray ist Absolvent der James Madison University in Harrisonburg, Virginia.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat. Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

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QUELLE: Chervon

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