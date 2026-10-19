IRW-News: ACCESS Newswire: Tenstorrent gibt eine Serie-E-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Mrd. $ bei einer Unternehmensbewertung von 6,2 Mrd. $ bekannt

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Tenstorrent gibt eine Serie-E-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Mrd. $ bei einer Unternehmensbewertung von 6,2 Mrd. $ bekannt

Die Kapitalbeschaffung wird die Serienfertigung und die globale geschäftliche Expansion finanzieren, da Chip-Entwickler, staatliche Akteure und Inferenzplattformen zunehmend dazu übergehen, ihre KI-Rechenleistung selbst zu besitzen und zu kontrollieren.

SANTA CLARA, Kalifornien / ACCESS Newswire / 19. Oktober 2026 / Tenstorrent, das Unternehmen für KI-Rechenleistung, hat eine Serie-E-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Mrd. $ bei einer Post-Money-Bewertung von 6,2 Mrd. $ abgeschlossen.

Die Finanzierungsrunde wurde von Trace Capital und Innovation X angeführt, unter Beteiligung neuer und bestehender Investoren, darunter die Agostinelli Group, ARK Invest, Brett Barna, Cadence Ventures, Eclipse, Fidelity Management & Research Company, Maverick Silicon, Morgan Stanley, Protagonist, Sandisk, T. Rowe Price*, Tether Investments, Troluce Capital, Virtu Financial und XTX Markets.

Tenstorrent wird das Kapital nutzen, um Galaxy-Server in großem Maßstab einzusetzen, weiterhin Open-Weights-Modelle in den Bereichen LLMs und Videogenerierung bereitzustellen und die KI- und CPU-IP weiterzuentwickeln, die das Unternehmen an Kunden lizenziert, die ihre eigenen Chips entwickeln.

Tenstorrent vertreibt KI-Rechenleistung auf jeder Ebene des Stacks - von einer einzelnen Karte oder Workstation bis hin zu Racks, Superclustern und kundenspezifischer IP. Dank eines Open-Source-Software-Stacks können Entwickler wegweisende Modelle lokal ausführen, und Unternehmen können Modelle vor Ort mit branchenführender Latenz und Durchsatzrate bereitstellen.

Wir haben eine Architektur entwickelt und verkaufen sie in jeder Größenordnung, sagte Jim Keller, CEO von Tenstorrent. Die Zukunft der Rechenleistung ist offen, skalierbar und gehört den Menschen, die darauf aufbauen. Auch unsere Investoren glauben an dieses Modell, und wir schätzen ihre Unterstützung sehr.

Jim und sein Team bringen jahrzehntelange praktische Erfahrung in der Chipentwicklung, Software und im Bereich geistigen Eigentums (IP) mit, und wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Tenstorrent, während Galaxy weiter wächst, sagte Ben Mahdavi, Gründer von Trace Capital.

Nur wenige Unternehmen entwickeln sowohl den Chip als auch die darauf laufende Software. Tenstorrent macht beides, und die Ergebnisse bei der Videogenerierung haben die Branchen-Benchmarks früher als von uns erwartet übertroffen, sagte George Bousis, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter bei Protagonist. Wir freuen uns, unser Engagement in der Serie-E-Finanzierungsrunde zu verstärken, um Jim und das Team in dieser nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.

*Von T. Rowe Price Associates, Inc. betreute Konten.

Über Tenstorrent

Tenstorrent ist ein auf KI-Rechenleistung spezialisiertes Unternehmen unter der Leitung von CEO Jim Keller - dem Architekten des Apple A4/A5, des AMD Zen und des Full-Self-Driving-Chips von Tesla. Das Unternehmen entwickelt RISC-V-basierte KI-Prozessoren und -Systeme für Entwickler, Unternehmen und souveräne Infrastrukturen weltweit. Neben Servern und Workstations lizenziert Tenstorrent seine TT-Ascalon-RISC-V-CPU und Tensix-KI-Kerne an Chip-Entwickler wie Samsung und LG. Tenstorrent wird von Bezos Expeditions, Samsung, LG Electronics, der Hyundai Motor Group, der Fidelity Management and Research Company und anderen unterstützt und unterhält Niederlassungen in Santa Clara, Austin, Toronto, Belgrad, Tokio und Bangalore. tenstorrent.com

Über Trace Capital

Trace Capital ist eine Investmentgesellschaft, die in herausragende Unternehmen aller Entwicklungsphasen und Branchen investiert, diese erwirbt und aufbaut. Das Unternehmen verfolgt einen langfristigen, konzentrierten Ansatz bei Unternehmen, die an der Spitze des technologischen Wandels stehen, sowie in den Branchen, die durch diesen Wandel geprägt werden.

Trace Capital wurde 2026 von Ben Mahdavi gegründet, der zuvor Quiet Capital mitbegründet und dort die Access-Strategie geleitet hatte. Während seiner Zeit bei Quiet investierte das Unternehmen in viele der führenden Technologieunternehmen des vergangenen Jahrzehnts.

www.tracecap.com

Über Innovation X

Innovation X wurde 2016 von Roger Monteforte gegründet und ist eine Venture-Capital-Gesellschaft für späte Phasen, die in nicht börsennotierte Unternehmen mit innovativen oder disruptiven Technologien in den Bereichen Verteidigungstechnologie, Fintech, künstliche Intelligenz, Infrastruktur und Weltraumwirtschaft investiert. Innovation X Advisors verwaltet über mehrere Fonds hinweg ein Vermögen von über 4,5 Mrd. $ (gemäß den Angaben im Formular ADV mit Stand vom 31.12.2025).

Medienkontakt bei Tenstorrent:

Justin Mauldin

Salient PR

achievemore@salientpr.com

737.234.0936

QUELLE: Tenstorrent

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