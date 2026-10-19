IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals hebt Teilnahme an der X Takeover 2026 hervor, einer Veranstaltung zu Elektrofahrzeugen und neuen Technologien in Teslas Gigafactory Texas

IRW-PRESS: Battery X Metals Inc: Battery X Metals hebt Teilnahme an der X Takeover 2026 hervor, einer Veranstaltung zu Elektrofahrzeugen und neuen Technologien in Teslas Gigafactory Texas

Battery X Metals hebt Teilnahme an der X Takeover 2026 hervor, einer Veranstaltung zu Elektrofahrzeugen und neuen Technologien in Teslas Gigafactory Texas, die Einblicke in Branchenperspektiven und technologische Entwicklungen bietet

Highlights der Pressemitteilung:

1. Battery X Metals nahm an der X Takeover 2026 teil, einer unabhängig organisierten Community-Veranstaltung rund um Elektrofahrzeuge und neue Technologien, die in Teslas Gigafactory Texas in Austin, Texas, stattfand. Die Veranstaltung brachte Enthusiasten, Unternehmer und Branchenvertreter zusammen und bot ein Programm zu Elektromobilität, Energie, Robotik, künstlicher Intelligenz und Weltraumtechnologie; dazu gehörten auch Vorträge von namhaften Persönlichkeiten aus der Automobil- und Technologiebranche.

2. Battery X Metals knüpfte Kontakte zu Akteuren aus den Elektrofahrzeug- und Technologie-Communitys und tauschte sich mit Branchenvertretern über neue Trends, Kundenbedürfnisse und Entwicklungen in der Batterietechnologie aus, um Erkenntnisse zu gewinnen, die für die Initiativen des Unternehmens im Bereich der Batterielebenszyklus-Technologien relevant sind.

3. Die Beteiligung unterstützt die weitere Entwicklung der zum Patent angemeldeten Technologie des Unternehmens zum Ausgleich von Lithium-Ionen-Batterien. Dabei handelt es sich um eine integrierte Hardware- und Softwareplattform, die darauf abzielt, Ungleichgewichte zwischen den Batteriezellen zu beheben, die verbleibende nutzbare Batteriekapazität zu erhöhen und die Lebensdauer der Batterien potenziell zu verlängern. Durch den Austausch mit Branchenvertretern möchte das Unternehmen Marktentwicklungen besser verstehen, potenzielle Technologieanwendungen identifizieren und Chancen bewerten, die für seine langfristigen Ziele relevant sind.

VANCOUVER, British Columbia / 16. Oktober 2026 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FSE:5YW0, WKN:A41RJF) (Battery X Metals oder das Unternehmen), ein auf Technologie und die Exploration von Rohstoffen für die Energiewende spezialisiertes Unternehmen, gibt bekannt, dass Vertreter des Unternehmens an der X Takeover 2026 (X Takeover) teilgenommen haben, einer von TOSV, Inc. organisierten unabhängigen Community-Veranstaltung, die am 10. Oktober 2026 in der Gigafactory Texas, einem Automobilwerk von Tesla, Inc. (Tesla) in Austin, Texas, stattfand.1

X Takeover ist keine offizielle Tesla-Veranstaltung, und die Bereitstellung der Veranstaltungsräumlichkeiten bedeutet nicht, dass Tesla diese Veranstaltung sponsert, eine Partnerschaft mit ihr unterhält oder sie unterstützt.4 Die Teilnahme von Battery X Metals stellt weder eine kommerzielle Vereinbarung, Partnerschaft oder Empfehlung dar, noch bedeutet oder impliziert sie eine Verbindung zu Tesla oder den Veranstaltern, dem Betreiber der Veranstaltungsstätte, den Referenten oder anderen Veranstaltungsteilnehmern.

X Takeover entstand im Jahr 2021 unter dem Namen Tesla Takeover, eine von TOSV, Inc. organisierte Community-Veranstaltung. TOSV, Inc. ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die eine Community von Tesla-Besitzern und -Fans vertritt.2,3 Die Veranstaltung entwickelte sich anschließend zu X Takeover und erweiterte ihren Schwerpunkt auf Elektrofahrzeuge, Energie und neue Technologien. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Programme zu den Themen Elektromobilität, Energie, Robotik, künstliche Intelligenz und Weltraumtechnologie sowie Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Probefahrten, Treffen mit Creators und gemeinschaftliche Aktivitäten.4

Im Rahmen der Veranstaltung hielten der Kfz-Technik-Experte Sandy Munro, Elon Musk, Franz von Holzhausen und Eric Earley Vorträge.4 Diese Programmangaben dienen lediglich der Beschreibung der Veranstaltung und bedeuten nicht, dass sich Vertreter des Unternehmens mit den genannten Personen getroffen oder Gespräche mit ihnen geführt haben.

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Abbildung 1: Will Fan, President von Battery X Metals, auf der X Takeover 2026 in Austin, Texas

Battery X Metals nahm an der X Takeover teil, um im Rahmen seiner fortlaufenden Bemühungen den Überblick über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Batterietechnologie und Innovation im weiteren Sinne zu behalten. Während der Veranstaltung tauschten sich Vertreter des Unternehmens mit Mitgliedern der Elektromobilitäts- und Technologie-Communitys aus und diskutierten über Branchentrends, Kundenbedürfnisse und potenzielle Anwendungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit den Initiativen des Unternehmens im Bereich der Batterielebenszyklus-Technologie.

Das Unternehmen treibt derzeit die Entwicklung seiner zum Patent angemeldeten Technologie zum Ausgleich von Lithium-Ionen-Batterien voran. Dabei handelt es sich um eine integrierte Hardware- und Softwareplattform, die darauf abzielt, Ungleichgewichte zwischen den Batteriezellen zu beheben, die verbleibende nutzbare Batteriekapazität zu erhöhen und die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien potenziell zu verlängern.

X Takeover brachte eine vielfältige Community aus Elektrofahrzeug-Enthusiasten, Technologieexperten und Unternehmern zusammen, deren Fokus auf Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität und neuer Technologien liegt, sagte Will Fan, President von Battery X Metals. Während wir die Entwicklung unserer zum Patent angemeldeten Technologie zum Ausgleich von Lithium-Ionen-Batterien weiter vorantreiben, bietet die Teilnahme an Veranstaltungen wie dieser die Gelegenheit, die Marktbedürfnisse besser zu verstehen, sich mit Branchenvertretern auszutauschen und Entwicklungen zu identifizieren, die für unsere langfristigen Ziele relevant sein können.

Weitere Informationen zur X Takeover finden Sie auf der offiziellen Website der Veranstaltung: www.xtakeover.com.

1 Tesla, 2 XTakeover, 3 Basenore, 4 XTakeover

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Weiterentwicklung der heimischen Exploration von Batterierohstoffen und kritischen Metallen verschrieben hat und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Exploration, Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien sowie die Wiedergewinnung und das Recycling von Batteriematerialien. Angesichts der weltweit zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen und der steigenden Nachfrage nach Lösungen für das Batterielebenszyklusmanagement treibt das Unternehmen die Entwicklung seiner zum Patent angemeldeten Technologie zum Zellenausgleich bei Lithium-Ionen-Batterien voran. Bei einer Technologiedemonstration, die in Zusammenarbeit mit dem National Research Council of Canada (NRC) durchgeführt wurde, konnten rund 99 % der durch das Ungleichgewicht der Zellen verlorenen Kapazität wiederhergestellt werden. Dabei bestätigte das NRC den anfänglichen und abschließenden Ladezustand der Zellen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 694-9823

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich unter anderem auf: die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der potenziellen Vorteile einer Teilnahme an der X Takeover 2026 und anderen branchen- und technologieorientierten Veranstaltungen; den potenziellen Beitrag des Branchenengagements und der durch die Teilnahme an Veranstaltungen gewonnenen Erkenntnisse zu den Technologieentwicklungsaktivitäten des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, aufkommende Branchentrends, sich wandelnde Kundenbedürfnisse, potenzielle Anwendungen und Chancen zu identifizieren und zu bewerten, die für seine Initiativen im Bereich der Batterie-Lebenszyklus-Technologie relevant sind; die fortgesetzte Forschung, Entwicklung, Erprobung, Bewertung, Optimierung und potenzielle Kommerzialisierung der zum Patent angemeldeten Technologie des Unternehmens zum Ausgleich von Lithium-Ionen-Batterien; die potenzielle Fähigkeit dieser Technologie, Ungleichgewichte in Batteriezellen zu beheben, die verbleibende nutzbare Batteriekapazität zu verbessern, die Batterielebensdauer zu verlängern und die Notwendigkeit eines vorzeitigen Austauschs von Akkupacks zu verringern; sowie die übergeordneten Ziele des Unternehmens in Bezug auf die Verlängerung der Batterielebensdauer, das Batterielebenszyklusmanagement und die Beteiligung an der globalen Energiewende. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Relevanz des Engagements in der Branche für die Geschäftsziele des Unternehmens; der Fähigkeit des Unternehmens, aus der Teilnahme an branchen- und technologieorientierten Veranstaltungen Erkenntnisse zu gewinnen, die für Marktbedürfnisse, potenzielle Technologieanwendungen und Entwicklungsmöglichkeiten relevant sind; der fortlaufenden Entwicklungen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Batterietechnologie, Energieinnovation und neue Technologien; der Leistungsfähigkeit und Anwendbarkeit der Batterie-Rebalancing-Technologie des Unternehmens in verschiedenen Lithium-Ionen-Batteriesystemen; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologie weiterzuentwickeln, zu bewerten und potenziell zu vermarkten sowie Chancen zu identifizieren, die für seine Initiativen zum Batterielebenszyklus relevant sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Möglichkeit, dass die Teilnahme an der X Takeover oder anderen Branchenveranstaltungen möglicherweise keine verwertbaren Erkenntnisse, Vorteile für die Technologieentwicklung oder kommerzielle Chancen für das Unternehmen mit sich bringt; Veränderungen der Marktbedingungen, der Kundennachfrage, der Technologieakzeptanz oder konkurrierender Technologien; technische, ingenieurtechnische, betriebliche, fertigungstechnische, regulatorische oder kommerzialisierungsbezogene Herausforderungen; Verzögerungen bei der Entwicklung, Erprobung, Bewertung oder Kommerzialisierung der zum Patent angemeldeten Technologie des Unternehmens zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien; Schwankungen hinsichtlich Batteriealter, Zellchemie, Zustand und Batteriezustandskennwert, Nutzungshistorie und Degradationsmerkmalen der Batterien; Unterschiede in der Fahrzeugkonstruktion, der Batteriearchitektur, den Batteriemanagementsystemen, dem Fahrverhalten, dem Ladeverhalten, den Umgebungsbedingungen und den Einsatzzyklen; die Abhängigkeit von externen Dienstleistern, Technologiepartnern und Informationen Dritter; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Vermarktung neuer Batterietechnologien. Es kann nicht garantiert werden, dass die Teilnahme des Unternehmens an der X Takeover zu Vorteilen bei der Technologieentwicklung, zu kommerziellen Chancen oder anderen wesentlichen Vorteilen führt; dass das Unternehmen seine firmeneigene Technologie zum Ausgleich von Batterien erfolgreich entwickeln oder vermarkten wird; oder dass seine Initiativen im Bereich der Batterielebenszyklustechnologie die beabsichtigten Ergebnisse erzielen werden. Die X Takeover ist eine unabhängig organisierte Community-Veranstaltung, die von TOSV, Inc. veranstaltet wird und keine offizielle Tesla-Veranstaltung darstellt. Die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen impliziert keinerlei Sponsoring, Partnerschaft, Unterstützung oder Zugehörigkeit von Tesla zu X Takeover oder dem Unternehmen. Die Teilnahme des Unternehmens an X Takeover stellt keine kommerzielle Vereinbarung, strategische Beziehung, Partnerschaft, Unterstützung oder Zugehörigkeit zu Tesla oder den Veranstaltern, dem Betreiber des Veranstaltungsortes, den Referenten oder anderen Veranstaltungsteilnehmern dar und impliziert diese auch nicht. Verweise auf Referenten und das Veranstaltungsprogramm dienen der Kontextvermittlung bezüglich der Veranstaltung und bedeuten nicht, dass Vertreter des Unternehmens sich mit den genannten Personen getroffen oder Gespräche mit ihnen geführt haben. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und werden gebeten, die unter dem Unternehmensprofil bei SEDAR+ verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung zu konsultieren, um weitere Risikofaktoren und zusätzliche Informationen zu erhalten.

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