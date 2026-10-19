IRW-News: Copper One Resources Corp.: Copper One entdeckt im Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia eine neue Kupferzone 600 Meter nordöstlich der Hauptzone

IRW-PRESS: Copper One Resources Corp.: Copper One entdeckt im Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia eine neue Kupferzone 600 Meter nordöstlich der Hauptzone

Vancouver, BC / 16. Oktober 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (Redonda oder das Konzessionsgebiet), das sich auf West Redonda Island in der kanadischen Provinz British Columbia befindet, im Stepout-Bohrloch RED-26-04, rund 600 Meter nordöstlich der Hauptmineralisierungszone, eine neue kupfermineralisierte Zone visuell identifiziert wurde.

Die Entdeckung erfolgte im Rahmen eines zur Gänze finanzierten Diamantbohrprogramms über 2.400 Bohrmeter. Im Bohrloch RED-26-04 (Abbildung 1) wurden in einer Tiefe von rund 171,30 Metern halbmassiver Kupferkies (ein kupferhaltiges Sulfidmineral) sowie Magnetit gesichtet. Dies sind aktuell nur erste Beobachtungen; das Vorhandensein und der Erzgehalt der Kupfermineralisierung müssen noch laboranalytisch bestätigt werden.

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Copper One, erklärt: Die Entdeckung einer neuen Zone rund 600 Meter nordöstlich der Hauptzone, die eine ausgeprägte Kupfermineralisierung aufweist, ist eine sehr positive Entwicklung für Copper One und untermauert das Explorationspotenzial im Projekt Redonda. Besonders vielversprechend ist der Fund von halbmassivem Kupferkies und Magnetit in der Stepout-Bohrung RED-26-04, der zu einem besseren Verständnis der Ausdehnung und Verteilung der Mineralisierung auf dem gesamten Konzessionsgelände beiträgt. Diese Zone bietet unserem Geologenteam ein weiteres interessantes Untersuchungsgebiet und stärkt unser Vertrauen in das weitere Explorationspotenzial des Projekts. Obwohl es noch Laborauswertungen braucht, um die Kupfergehalte auch verifizieren zu können, unterstreichen diese ersten Beobachtungen, weshalb wir Redonda als besonders chancenreiches Projekt in unserem wachsenden Kupferportfolio in Nordamerika betrachten.

Die Bohrung RED-26-04 wird in einem Neigungswinkel von -52 Grad abgeteuft und soll planmäßig eine Gesamttiefe von rund 200 Metern erreichen. Ziel dieser Bohrung ist es, die Mineralisierung nordöstlich der Hauptzone genauer zu erkunden. Die Bohrung soll außerdem Geodaten liefern, die die laufende Evaluierung des Systems bei Redonda unterstützen.

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Abbildung 1: Neue Zone mit Kupfermineralisierung gesichtet: In Bohrloch RED-26-04 wurden in 171,30 Metern Tiefe rund 600 Meter nordöstlich der Hauptzone sowohl halbmassiver Kupferkies als auch Magnetit lokalisiert. Die tatsächliche Mineralmenge und der Erzgehalt können nur anhand einer Laboranalyse bestätigt werden.

Neuigkeiten zur Bohrung RED-26-03

Das Unternehmen gibt weiters bekannt, dass die Bohrung RED-26-03 bis in eine Gesamtlochtiefe von 234,69 Meter abgeteuft wurde (Abbildungen 2 und 3). Der Neigungswinkel der Bohrung beträgt -75 Grad.

Redonda beherbergt ein unterexploriertes Porphyr-Kupfer-Molybdänsystem in British Columbias Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der aussichtsreich für Porphyr-Kupfermineralisierung ist. Das aktuelle Bohrprogramm testet vorrangige Ziele, die durch die Zusammenführung historischer Explorationsdaten, luftgestützte geophysikalische Vermessungen, aktuelle Feldkartierungen und geologische Interpretation festgelegt wurden (Abbildung 4 und 5).

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Abbildung 2: Die Bohrung in Loch RED 26-03 wurde bis in eine Gesamttiefe von 234,69 Meter abgeteuft.

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Abbildung 3: Bohrkern aus Bohrloch RED-26-03 aus rund 127 Metern Lochtiefe. Sämtliche Zwischenräume einer kurzen Brekzienzone sind von feinkörnigem Molybdänit ausgefüllt.

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Abbildung 4: Lage der für 2026 geplanten Bohrstandorte auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, West Redonda Island, British Columbia.

Die Explorationsstrategie für 2026 stützt sich auf den technischen Bericht zum Konzessionsgebiet Redonda, der von W.B. Lennan, P.Geo., erstellt und im März 2026 im SEDAR+-Profil des Unternehmens hinterlegt wurde. Herr Lennan hat das geplante Bohrprogramm geprüft und stimmt dessen Zielsetzungen, Bohrzielen und Planung zu.

Mit der Durchführung des Programms hat Copper One Paradigm Drilling Ltd. (Paradigm Drilling) beauftragt, die ein hydraulisches, raupenmontiertes Diamantbohrgerät vom Typ Boyles T-75 mit NQ-Bohrgarnitur eingesetzt hat, das Ziele bis zu einer Tiefe von mehr als 600 Metern (1.969 Fuß) testen kann.

Das Kupfer-Molybdänprojekt Redonda umfasst neun Mineralclaims von rund 2.746 Hektar (6.786 Acres) auf der West Redonda Island in der Vancouver Mining Division in British Columbia. Die seit Ende der 1960er durchgeführten Explorationstätigkeiten identifizierten mehrere mit Kupfer-Molybdän mineralisierte Zonen, die entlang des Streichens und zur Tiefe hin offen sind. Historische Explorationsarbeiten durch Teck Resources Ltd. (ehemals Teck Corp.) im Jahr 1979 umfassten neun NQ-Diamantbohrlöcher über insgesamt 1.681 Meter (5.515 Fuß).

Das aktuelle Bohrprogramm konzentriert sich darauf, das Ausmaß des bekannten mineralisierten Systems zu bewerten und vorrangige Ziele zu testen, die durch die geologische und geophysikalische Interpretation des Unternehmens identifiziert wurden. Darüber hinaus wurde bei jüngsten Feldbeobachtungen ein Bereich identifiziert, bei dem es sich möglicherweise um eine bislang unbekannte mineralisierte Zone handelt, die entlang einer historischen Forststraße östlich des Haupttrends zutage tritt. Dieses Gebiet wird systematisch kartiert und beprobt und könnte in Abhängigkeit von den Analyseergebnissen zu einem zusätzlichen Bohrziel werden.

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Abbildung 5: Auf den Pol reduzierte luftgestützte magnetische Vermessung, die historische Bohransatzpunkte und die für 2026 geplanten Bohrstandorte auf dem Projekt Redonda zeigt.

Zusammenarbeit mit der Klahoose First Nation

Copper One hat sich verpflichtet, während der gesamten Explorationskampagne 2026 eng mit der Klahoose First Nation (Klahoose) zusammenzuarbeiten, wobei der Schwerpunkt auf der Beschäftigung lokaler Arbeitskräfte, Ausbildungsmöglichkeiten sowie - soweit praktikabel - der Beauftragung von Unternehmen im Besitz von Klahoose bzw. mit Verbindungen zu Klahoose liegt. Im Rahmen dieser Verpflichtung hat das Unternehmen ein Mitglied der Klahoose mit dem Halbieren der Bohrkerne beauftragt und wird während des Programms das Arbeitsboot der Klahoose für den Seetransport nutzen.

Das Unternehmen wird mit der Klahoose in Bezug auf Explorationsaktivitäten, Arbeitspläne und Projektmeilensteine in ständigem Austausch stehen. Die Explorationsarbeiten werden unter Einhaltung der geltenden Protokolle zum Schutz des kulturellen Erbes und bewährter Umweltpraktiken durchgeführt. Mit dem Fortschreiten der Exploration wird Copper One weiterhin Möglichkeiten identifizieren, um die Entwicklung von Kompetenzen, den Aufbau lokaler Kapazitäten und eine substanzielle wirtschaftliche Beteiligung zu fördern.

Über Redonda

Das Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda ist ein Porphyr-Kupfer-Molybdän-Explorationsprojekt in Distriktgröße, das sich auf West Redonda Island in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt umfasst neun Mineralclaims mit einer Fläche von etwa 2.746 Hektar (6.786 Acres) und liegt innerhalb der sehr aussichtsreichen Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der bekanntermaßen bedeutende porphyrische Kupfer- und Skarn-Mineralisierungen beherbergt.

Redonda liegt in der Coast Suture Zone zwischen dem Wrangellia Terrane und dem Coast Plutonic Complex. Dioritische Intrusionen des Coast Plutonic Complex aus der frühen Kreidezeit werden von mindestens drei späteren Intrusionsphasen durchschnitten: (i) einem Quarzpfropfen; (ii) einem breiten hornblendereichen Gang, der auf einer freigelegten Länge von ungefähr 600 Metern (1.969 Fuß) lokal brekziiert ist; und (iii) mehreren kleineren Feldspatgängen in der Nähe des südwestlichen Randes des hornblendereichen Körpers. Die Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist entlang des Hornblendegangs, insbesondere in den Brekzienzonen, am stärksten konzentriert. Der geologische Rahmen weist bestimmte Gemeinsamkeiten mit nahe gelegenen Porphyrsystemen auf, darunter die Kupfer-Molybdän-Lagerstätte OKover, die sich etwa 34 km (21 Meilen) südöstlich (nördlich von Powell River) befindet, sowie die Kupferlagerstätte Gambier in Howe Sound. Die Mineralisierung auf nahe gelegenen Projekten lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Mineralisierung bei Redonda zu.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Market-Awareness-Programm

Gold Standard Media, LLC

Wie im Vorfeld angekündigt, hat das Unternehmen am 6. Oktober 2026 eine Verlängerungsvereinbarung mit der Firma Gold Standard Media, LLC (GSM) abgeschlossen. Die Verlängerungsvereinbarung verlängert die Laufzeit der bestehenden Vereinbarung vom 19. Juni 2026 um weitere sechs Monate bis zum 19. Juni 2027 und erhöht die maximal zu zahlende Gesamtvergütung um 500.000 USD (von 1.000.000 USD auf 1.500.000 USD). Der Geschäftsführer von GSM ist Kenneth Ameduri. Die Geschäftsadresse lautet 723 W. University Avenue, Nr. 110-283, Georgetown, Texas 78626, Vereinigte Staaten. Die Kontaktaufnahme mit der Firma ist per E-Mail unter CEO@goldstandardir.com bzw. telefonisch unter +1 512-846-1723 möglich. GSM steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und das Unternehmen wird der Firma GSM auch keine Optionen oder andere Wertpapiere als Vergütung für ihre Dienste übertragen.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein Porphyr-Kupferprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, eines geologischen Gürtels, der für bedeutende Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit Potenzial für Kupfer, Zink, Silber und Gold und weist darüber hinaus Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung auf.

Copper One hält über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Rooinek Mining Corp. zudem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Sport in Utah und erweitert damit das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupfer-Explorations-Assets.

Copper One hat eine Kauf- und Verkaufsvereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an den Mineralkonzessionen Sword & Gossan im westlichen Zentral-Labrador in der Provinz Neufundland und Labrador abgeschlossen.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und die Schaffung langfristigen Werts für die Aktionäre durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.:

David Greenway

David C. Greenway, CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Copper One Resources Corp.

Telefon: +1 (236) 788-0643

E-Mail: info@copperone.com

Website: www.copperone.com

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Abschlusses des Erwerbs; des Zeitpunkts und der Höhe der Zahlungen im Rahmen der Vereinbarung, einschließlich der zweiten Zahlung und der Royalty-Vorauszahlungen; der Übernahme der NSR zum Zeitpunkt des Abschlusses; der Eintragung und Übertragung des Eigentums an dem Projekt; des Erhalts der Genehmigung durch die CSE und aller erforderlichen Zustimmungen Dritter; der Fähigkeit des Unternehmens, die im Rahmen der Vereinbarung erforderlichen Zahlungen zu finanzieren; der Pläne des Unternehmens, historische Explorationsdaten auszuwerten, Explorationsziele zu verfeinern und künftige Explorationsprogramme festzulegen; sowie des Explorationspotenzials des Projekts.

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