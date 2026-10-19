IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics gewinnt den Preis für die beste Posterpräsentation und steht bei der World ADC San Diego 2026 im Mittelpunkt eine wichtige Anerkennung in der Branche

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics gewinnt den Preis für die beste Posterpräsentation und steht bei der World ADC San Diego 2026 im Mittelpunkt eine wichtige Anerkennung in der Branche

Defence Therapeutics gewinnt den Preis für die beste Posterpräsentation und steht bei der World ADC San Diego 2026 im Mittelpunkt - eine wichtige Anerkennung in der Branche, die das Potenzial seiner Accum-Plattform unterstreicht

Montreal, QC, Kanada, 19. Oktober 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das mithilfe seiner firmeneigenen Accum®-Plattform für die Verabreichung von Wirkstoffen Therapeutika für die Präzisionsonkologie der nächsten Generation entwickelt, freut sich, zwei bedeutende Erfolge auf der World ADC San Diego 2026 bekanntgeben zu können, die vom 12. bis 15. Oktober stattfand: die Auszeichnung für die beste Posterpräsentation für seine Accum®-ADC-Forschung sowie die Leitung einer Podiumsdiskussion auf der Hauptbühne gemeinsam mit international anerkannten Experten für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs).

Diese Erfolge unterstreichen die zunehmende Anerkennung der Accum®-Technologie von Defence in der weltweiten ADC-Community. Die World ADC ist eine führende internationale wissenschaftliche Konferenz, die Wissenschaftler und Innovatoren aus dem Bereich der Biotechnologie sowie Pharmaunternehmen zusammenbringt, die bei der Entwicklung von ADCs eine Vorreiterrolle einnehmen.

Diese Anerkennung kommt für Defence zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das Unternehmen seine Strategie vorantreibt, Accum® durch wissenschaftliche Kooperationen, Profilprogramme zur Verbesserung von ADCs und Partnerschaften mit Pharmaunternehmen als Schlüsseltechnologie für ADCs der nächsten Generation zu etablieren.

Anerkennung für wissenschaftliche Innovation:

Defence erhielt die Auszeichnung für die beste Posterpräsentation 2026 für seine wissenschaftliche Präsentation mit dem Titel Accum: A Plug-In Intracellular Trafficking Platform for Next-Generation ADCs (Accum: eine Plug-in-Plattform für den intrazellulären Transport für ADCs der nächsten Generation), die von Dr. Guillaume Lefrançois, leitender Wissenschaftler bei Defence Therapeutics, vorgestellt wurde.

Mit dieser Auszeichnung wird die wissenschaftliche Arbeit von Defence gewürdigt, die sich mit innovativen Ansätzen für den intrazellulären Transport und die Verabreichung von Wirkstoffen befasst - ein Bereich, der bei der Entwicklung von ADCs zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Auszeichnung für die beste Posterpräsentation bei der World ADC ist eine unglaubliche Ehre und eine bedeutende Anerkennung für die wissenschaftliche Arbeit unseres Teams, sagte Dr. Guillaume Lefrançois, leitender Wissenschaftler bei Defence Therapeutics. Wir freuen uns besonders, dass unsere Forschungsarbeit auf einer der weltweit führenden ADC-Konferenzen von wissenschaftlichen Fachkollegen gewürdigt wird. Dies unterstreicht das wachsende Interesse von Arzneimittelentwicklern, den möglichen Beitrag des intrazellulären Transports zur Entwicklung der nächsten Generation von ADC-Therapeutika zu untersuchen.

Defence gemeinsam mit internationalen ADC-Experten auf der Hauptbühne:

Neben seiner preisgekrönten wissenschaftlichen Präsentation leitete Defence am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, eine Sitzung auf der Hauptbühne mit dem Titel Beyond Antibody, Linker & Payload - Is Intracellular Delivery the Next Frontier for ADCs? (Jenseits von Antikörper, Linker & Payload - ist die intrazelluläre Verabreichung das nächste Forschungsfeld für ADCs?)

Die Diskussion wurde von Dr. Amie Phinney, President und CEO von Defence Therapeutics, moderiert. Als Referenten traten namhafte Experten aus der ADC-Branche auf:

· Gail Lewis, PhD, hochrangige Wissenschaftlerin bei Discovery Oncology, Genentech;

· Rakesh Dixit, PhD, Chief Executive Officer, Bionavigen Oncology; und

· John Lambert, PhD, international anerkannter ADC-Experte und Mitglied des Board of Directors von Defence Therapeutics, der einen vorab aufgezeichneten Vortrag beisteuerte.

In der Sitzung wurde erörtert, wie sich der ADC-Bereich weiterentwickelt und welche neuen Technologien die nächste Generation von Therapeutika prägen könnten. Dies bot eine wichtige Gelegenheit, das Thema der intrazellulären Verabreichung in die breitere Diskussion über die Zukunft der ADC-Entwicklung einzubringen. Gleichzeitig konnte Defence seine wissenschaftliche Perspektive zu einem Innovationsbereich beisteuern, der in direktem Zusammenhang mit seiner Accum®-Plattform und der langfristigen Strategie des Unternehmens steht.

Schaffung neuer Impulse für Accum®-ADC-Partnerschaften:

Neben der wissenschaftlichen Anerkennung und der Teilnahme auf der Hauptbühne konnte Defence bestehende Beziehungen festigen und neue Kontakte zu Pharmaunternehmen, innovativen Biotechnologieunternehmen und Forschern aus dem akademischen Bereich knüpfen.

Diese Kontakte unterstützen die Strategie von Defence, Programme zur Verbesserung von ADCs mithilfe von Accum® durch wissenschaftliche Kooperationen und Partnerschaften mit Pharmaunternehmen voranzutreiben, um künftige Lizenzierungs- und Vermarktungsmöglichkeiten zu schaffen.

Die World ADC in San Diego war für Defence ein herausragender Erfolg und ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens, sagte Dr. Amie Phinney, President und CEO von Defence Therapeutics. Die Auszeichnung für die beste Posterpräsentation ist eine großartige Anerkennung für die Arbeit unseres wissenschaftlichen Teams und das Potenzial von Accum®. Ebenso bedeutsam war die Gelegenheit, gemeinsam mit international anerkannten ADC-Experten eine Podiumsdiskussion auf der Hauptbühne zu leiten. Unser Fokus liegt nun darauf, diese wissenschaftliche Anerkennung und unser Engagement mit der Branche in sinnvolle Partnerschaften umzusetzen, die unsere Technologie voranbringen und langfristigen Wert für unsere Aktionäre schaffen.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika bei niedrigeren Dosierungen zu erhöhen und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Vorantreiben modernster Forschung und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Amie Phinney

President und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 306-8027

aphinney@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

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