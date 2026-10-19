IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Uran wird zur Sicherheitsfrage: Warum Europas Blick nach Kanada geht

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Uran wird zur Sicherheitsfrage: Warum Europas Blick nach Kanada geht

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Europas Kernenergie erlebt eine Renaissance - doch beim Brennstoff bleibt die Versorgung ein strategisches Risiko. 2025 stiegen die russischen Lieferungen von Uran, Konversionsleistungen und Anreicherung an EU-Versorger trotz aller Diversifizierungsbemühungen erneut. Gleichzeitig wächst der Druck auf westliche Lieferketten. Kanada spielt dabei bereits heute eine zentrale Rolle: Das Land war 2025 mit einem Anteil von rund 37 % der wichtigste Herkunftsstaat für Natururan, das an EU-Versorger geliefert wurde. Im Athabasca-Becken liegen einige der weltweit hochgradigsten Uranvorkommen. Für Explorer wie Blast Resources eröffnet dieses Umfeld Chancen - allerdings bei entsprechend hohen geologischen und finanziellen Risiken.

Kernenergie gewinnt in immer mehr Ländern wieder an strategischer Bedeutung. Gründe sind der wachsende Strombedarf, der Ausbau elektrischer Anwendungen, die Forderung nach verlässlicher Grundlastversorgung und das Ziel, fossile Energieträger zu ersetzen. Damit rückt ein Rohstoff stärker in den Fokus, der lange vor allem als Bestandteil der Brennstoffkosten von Kernkraftwerken betrachtet wurde: Uran.

Für Europa geht es inzwischen um mehr als den Preis des Rohstoffs. Die Frage lautet zunehmend, ob Uran und die für den Brennstoffkreislauf erforderlichen Dienstleistungen zuverlässig, langfristig und aus politisch verlässlichen Quellen verfügbar sind. Ein aktueller Bericht von Sprott Asset Management zeigt, wie schwierig die Diversifizierung bislang ist. Danach stiegen die russischen Uranlieferungen an EU-Versorger 2025 um 7 %, die Lieferungen von Konversionsleistungen um 9 % und die Verkäufe von Anreicherungsleistungen um 12 %. Russland kam damit auf rund 16 % des europäischen Uranmarktes, 24 % bei der Konversion und 23 % bei der Anreicherung.

Die Zahlen machen deutlich: Europas Abhängigkeit lässt sich nicht allein durch den Wechsel des Uranproduzenten lösen. Der nukleare Brennstoff durchläuft mehrere Stufen - vom Abbau über Konversion und Anreicherung bis zur Brennelementfertigung. Gerade bei den nachgelagerten Prozessschritten verfügt Russland weiterhin über eine bedeutende Position. Die europäische Versorgungssicherheit hängt deshalb von einer breiteren Diversifizierung der gesamten Wertschöpfungskette ab.

Nachfrage wächst - doch neue Angebote brauchen Jahre

Auf der Nachfrageseite sprechen mehrere Faktoren für einen strukturell robusten Uranmarkt. Staaten verlängern die Laufzeiten bestehender Reaktoren, einzelne stillgelegte Anlagen werden wieder in Betrieb genommen und Leistungssteigerungen erhöhen den Brennstoffbedarf der laufenden Flotte. Gleichzeitig entstehen neue Reaktorprojekte, insbesondere in China, aber auch in anderen Ländern. Hinzu kommt das wachsende Interesse an kleinen modularen Reaktoren, den sogenannten Small Modular Reactors (SMR).

Sprott sieht deshalb einen neuen langfristigen Vertragszyklus auf den Uranmarkt zukommen. Bis Anfang August 2026 waren weltweit rund 37 Mio. Pfund Uranoxid für langfristige Lieferverträge kontrahiert. Damit blieb die neu kontrahierte Menge bereits das 14. Jahr in Folge hinter dem Verbrauch zurück. Der Markt konnte dieses Defizit bislang unter anderem durch bestehende Verträge und Lagerbestände abfedern. Doch je mehr dieser Puffer schrumpft, desto stärker müssen Versorger neue Quellen erschließen.

Das Problem: Zwischen einer Explorationsentdeckung und einer produzierenden Uranmine liegen häufig viele Jahre. Genehmigungen, Infrastruktur, Finanzierung, metallurgische Untersuchungen, Ressourcenabgrenzung und der eigentliche Minenbau lassen sich nicht beliebig beschleunigen. Genau darin liegt eine Besonderheit des Uranmarktes: Ein steigender Preis kann zwar Investitionen anstoßen, aber nicht kurzfristig neue Produktion schaffen.

Cameco beschrieb den Markt in seiner Juli-Telefonkonferenz als noch am Anfang eines neuen Vertragszyklus. Der langfristige Uranpreis lag demnach bei 94 US-Dollar je Pfund und damit auf dem höchsten Niveau seit 18 Jahren. Auch die Daten der Euratom Supply Agency zeigen, dass sich die europäischen Beschaffungskosten bereits deutlich bewegt haben: Der durchschnittliche Spotpreis für Natururan, das 2025 an EU-Versorger geliefert wurde, lag bei 70,33 US-Dollar je Pfund U3O8 - 31 % über dem Vorjahreswert.

Kanada ist bereits heute ein Schlüssel-Lieferant

In diesem Umfeld gewinnt Kanada für Europa weiter an strategischer Bedeutung. Nach Daten der Euratom Supply Agency stammten 2025 rund 36,7 % des an EU-Versorger gelieferten Natururans aus Kanada. Damit lag Kanada vor Kasachstan mit rund 20,3 % und Russland mit knapp 16 %. Insgesamt bezogen EU-Versorger 2025 rund 14.678 Tonnen Natururan aus internationalen Lieferquellen.

Kanadas Bedeutung beschränkt sich dabei nicht auf die Menge. Das Land verfügt mit dem Athabasca-Becken in Saskatchewan über eine der bedeutendsten Uranregionen der Welt. Dort befinden sich einige der hochgradigsten bekannten Uranlagerstätten. Cigar Lake gilt beispielsweise als die Uranmine mit dem weltweit höchsten durchschnittlichen Erzgehalt.

Wie sensibel selbst eine etablierte Lieferkette sein kann, zeigte sich im Juli 2026. Cameco (WKN: 882017, ISIN: CA13321L1085) musste den Abbau in Cigar Lake vorübergehend stoppen, weil die nahegelegene McClean-Lake-Mühle von Orano aufgrund von Problemen mit ihrer Schwefelsäureanlage nicht wie gewohnt arbeiten konnte. Da Cigar Lake nur über begrenzte Lagerkapazitäten für gefördertes Erz verfügt, führte die Störung unmittelbar zu einer Unterbrechung der Minenaktivitäten. Nach der Reparatur nahm Cigar Lake den Betrieb wieder auf; die Jahresprognose blieb unverändert.

Der Vorgang verdeutlicht, dass Versorgungssicherheit im Uranmarkt nicht nur eine Frage ausreichender geologischer Ressourcen ist. Auch Transportwege, Aufbereitungsanlagen, Konversionskapazitäten und andere Teile der Infrastruktur können zum Engpass werden. Gerade deshalb ist die Diversifizierung westlicher Lieferketten strategisch relevant.

Athabasca: Geologie als möglicher Wettbewerbsvorteil

Innerhalb des kanadischen Uransektors nimmt das Athabasca-Becken eine Sonderstellung ein. Die Region im Norden Saskatchewans verbindet sehr hohe Erzgehalte mit einer über Jahrzehnte aufgebauten Infrastruktur und umfangreichem geologischem Wissen. Für die Exploration ist das ein entscheidender Vorteil: Erfolgreiche Lagerstätten liefern geologische Modelle, an denen neue Projekte in der Region gemessen werden können.

Im westlichen Teil des Athabasca-Beckens befindet sich der Patterson Lake Corridor. Dort liegen unter anderem die Triple-R-Lagerstätte von Paladin Energy (WKN: 890889, ISIN: AU000000PDN8) und das Arrow-Projekt von NexGen Energy (WKN: A1WZPW, ISIN: CA65340P1062). Beide Projekte verfügen über definierte Ressourcen und zeigen das Potenzial der Region. Für benachbarte Explorer sind solche Projekte wichtige geologische Referenzpunkte - sie sind jedoch kein Nachweis dafür, dass auf einem angrenzenden Grundstück ebenfalls eine wirtschaftliche Lagerstätte vorhanden ist.

Genau an dieser Schnittstelle zwischen etabliertem Uranrevier und früher Exploration positioniert sich Blast Resources (WKN: A3EHMB, ISIN: CA09345L1085).

Blast Resources: Exploration im Athabasca-Umfeld

Blast Resources Inc. konzentriert sich auf das Wales Lake Uranium Project mit den drei Claim-Gruppen Wales Lake, Brazier South und Britts Lake am Südwestrand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan. Das Projekt befindet sich im erweiterten Umfeld des Patterson Lake Corridor.

Im Juli meldete Blast eine Uran-/Thorium-Anomalie, die nach Angaben des Unternehmens auf Daten des Geological Survey of Canada basiert und sich über rund 12 Kilometer in Nord-Süd-Richtung erstreckt. Im September folgte die Interpretation einer rund 10 Kilometer langen tektonischen Struktur mit nordwest-südöstlichem Verlauf. Diese fällt laut Unternehmensangaben mit einer magnetischen Tiefenanomalie aus einer 2024 durchgeführten Vermessung sowie mit elektromagnetischen Leitern einer historischen VTEM-Messung zusammen.

Aus Sicht der Uranexploration sind solche Strukturen interessant, weil graphitische Störungen im Athabasca-Modell als mögliche Wegsamkeiten für mineralisierende Fluide und als Bereiche für die Ablagerung von Uran gelten. Entscheidend ist jedoch, was die weitere Exploration tatsächlich nachweisen kann.

Auch personell hat Blast das Projekt zuletzt verstärkt. Ende August wurde Andy Yackulic, ein ehemaliger Denison-Mines-Manager mit nach Unternehmensangaben mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Uranexploration und Ressourcenentwicklung im Athabasca-Becken, in den Verwaltungsrat berufen. Yackulic war laut Blast an Explorationsprogrammen, Ressourcenschätzungen und der technischen Bewertung von Uranprojekten beteiligt und übernimmt bei den technischen Angaben der September-Meldung die Funktion des Qualified Person.

Damit verfügt Blast über ein Projekt in einer der weltweit wichtigsten Uranregionen und über ein Managementumfeld mit spezifischer Athabasca-Erfahrung. Der entscheidende nächste Schritt bleibt jedoch die geologische Verifizierung der bislang identifizierten Ziele.

Fazit

Die Ausgangslage für Uran hat sich verändert. Kernenergie gewinnt weltweit wieder an Bedeutung, Versorger müssen ihre Brennstoffversorgung langfristig absichern, und Europa steht vor der Herausforderung, seine Abhängigkeit von russischen Lieferketten zu reduzieren. Kanada nimmt dabei bereits heute eine Schlüsselposition ein und war 2025 der mit Abstand wichtigste Herkunftsstaat für Natururanlieferungen an EU-Versorger.

Quellen:

https://www.mining.com/europe-relies-increasingly-on-russia-for-uranium-needs-sprott-says/

https://www.newsfilecorp.com/release/314741/Blast-Resources-Reviews-Tectonic-Break-at-the-Wales-Lake-Uranium-Project-in-the-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.newsfilecorp.com/release/311746/Blast-Resources-Appoints-Andy-Yackulic-as-an-Independent-Director

https://www.newsfilecorp.com/release/305420/Blast-Resources-Announces-Strong-UraniumThorium-Anomalies-on-Britts-Lake-Claims-in-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.newsfilecorp.com/release/303832/Blast-Resources-Announces-Exploration-Results-at-Its-Flagship-Wales-Lake-Project-in-the-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.northernminer.com/news/cameco-shuts-cigar-lake-mine-on-orano-mill-disruption/1003892633/

https://www.bruegel.org/analysis/ending-european-union-imports-russian-uranium

https://dixigroup.org/?p=25162

https://www.world-nuclear-news.org/articles/eu-seeks-to-end-all-energy-imports-from-russia

https://www.neimagazine.com/?p=95950

https://www.neimagazine.com/?p=88545

https://natural-resources.canada.ca/energy-sources/nuclear-energy-uranium/uranium-canada

https://theoregongroup.com/commodities/uranium/canadas-uranium-exports-go-global/

https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!BLST-3838039/C/BLST

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Blast Resources

Land: kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com

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