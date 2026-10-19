IRW-News: Four Nines Gold Inc.: Four Nines Gold durchteuft 80,1 Meter mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,08 g/t Gold im sich ausdehnenden Lower Telegraph Corridor in Hayden Hill

IRW-PRESS: Four Nines Gold Inc.: Four Nines Gold durchteuft 80,1 Meter mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,08 g/t Gold im sich ausdehnenden Lower Telegraph Corridor in Hayden Hill

HH26-003 ergab 1,08 g/t Gold über 80,1 Meter und erweitert damit die Goldmineralisierung um 150 Meter südlich von HH26-001, wobei die Bohrungen die potenzielle Ausdehnung eines größeren strukturellen Systems zeigen

Vancouver, British Columbia / 19. Oktober 2026 / IRW-Press / Four Nines Gold Inc. (CSE: FNAU) (OTCQB: FNAUF) (FWB: F8NA) (Four Nines oder das Unternehmen) meldet die Untersuchungsergebnisse aus dem Kernbohrloch HH26-003 und detaillierte geologische Beobachtungen aus dem Kernbohrloch HH26-005, die beide von demselben Ansatzpunkt aus im Goldprojekt Hayden Hill im Lassen County, Kalifornien, gebohrt wurden.

HH26-003 durchteufte 80,1 Meter (262,8 Fuß) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,08 g/t Au und 10 g/t Ag, die in durchgehend silifizierten vulkanoklastischen Gesteinen und mehrphasigen hydrothermalen Brekzien auftreten. HH26-005, das von demselben Standort aus in einem anderen Azimut gebohrt wurde, durchteufte etwa 58 Meter (190 Fuß) einer mehrphasig silifizierten hydrothermalen Brekzie zwischen 42 und 100 Metern bohrlochabwärts. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Diese Ergebnisse bestätigen das geologische Modell des Unternehmens weiter und liefern Belege für ein umfassenderes, strukturell kontrolliertes goldführendes System unterhalb und angrenzend an die historische Lookout-Grube. Gestützt auf die Bohrungen, die geologische Kartierung an der Oberfläche, eine hydrothermale Alteration und die Goldgeochemie bezeichnet das Unternehmen die zuvor identifizierte Lower Telegraph Zone nunmehr als Lower Telegraph Corridor (LTC); dies ist Ausdruck der sich weiterentwickelnden Interpretation eines in Nord-Süd-Richtung verlaufenden strukturellen Systems, in dem an mehreren Stellen eine Goldmineralisierung durchteuft wurde und das in Streichrichtung und in der Tiefe weiteres Potenzial bietet.

HIGHLIGHTS

Warum sind diese Ergebnisse für die Aktionäre von Bedeutung?

· Oberflächennahe Goldmineralisierung über 80,1 Meter: HH26-003 ergab 80,1 m mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,08 g/t Au und 10 g/t Ag, beginnend 10 m unterhalb der aktuellen Grube. Die Mineralisierung lagert in einer silifizierten mehrphasigen hydrothermalen Brekzie und wird als oberflächennahe Ausprägung eines epithermalen Goldgangsystems vom Typ mit geringer Sulfidierung interpretiert (Abbildung 1).

· Tieferer Goldabschnitt unterstreicht vertikales Potenzial: HH26-003 ergab zudem 8,0 m mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,10 g/t Au und 15 g/t Ag von 157-165 m, was als eine Fortsetzung des Erzgangs 214 in Einfallrichtung interpretiert wird, und eine weitere Exploration dieser zweiten zusätzlichen Mineralisierungszone unterstützt.

· Goldmineralisierung in 150 Metern Abstand durchteuft: HH26-001, das 150 m nördlich von HH26-003 angesetzt wurde, ergab 31,9 m mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,05 g/t Au und 15 g/t Ag, beginnend 6 m unterhalb der Grube (Pressemitteilung vom 1. Oktober 2026); dies stützt die Annahme eines breiteren goldführenden Korridors (Abbildung 1).

· Der sich abzeichnende strukturelle Korridor nimmt Gestalt an: HH26-001, HH26-003 und HH26-005 untersuchen den in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Lower Telegraph Corridor, der durch Gangbildung, Alteration, Brekziierung und Goldgeochemie geprägt ist und das sich weiterentwickelnde geologische Modell des Unternehmens unterstützt (siehe Abbildung 2).

· Potenzial für eine Erweiterung des Korridors: Der LTC bleibt in Richtung Norden, Süden und in der Tiefe, direkt unterhalb historisch abgebauter Goldzonen, offen, wobei die anhaltenden Bohrungen darauf abzielen, die Ausdehnung und Tiefe der Mineralisierung zu bestimmen.

· Weitere 58 Meter einer hydrothermalen Brekzie: HH26-005 durchteufte ca. 58 m einer mehrphasigen silifizierten hydrothermalen Brekzie, die dem mineralisierten Muttergestein in HH26-001 und HH26-003 ähnlich ist. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

· Sieben weitere Explorationszonen sind nach wie vor unerkundet: Four Nines führt derzeit die ersten systematischen Explorationsbohrungen in Hayden Hill seit 1997 durch. Der LTC ist die erste von acht separaten Explorationszonen, die durch geologische Kartierung und Probenahme identifiziert wurden; sieben weitere Zonen im gesamten Konzessionsgebiet müssen noch systematisch untersucht werden.

Die wahren Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt, und es sind weitere Bohrungen erforderlich, um die Ausdehnung und den Erzgehalt des LTC zu definieren.

Stellungnahme des Managements

Charles Ross, President und CEO von Four Nines Gold, äußerte sich dazu wie folgt:

Unsere erste Bohrkampagne in Hayden Hill übertrifft die Erwartungen. Dass wir bereits so früh in unserer Explorationskampagne in unserem ersten und dritten Bohrloch, die etwa 150 Meter voneinander entfernt liegen, auf breite Abschnitte einer oberflächennahen Goldmineralisierung gestoßen sind, ist ein außergewöhnlicher Auftakt. In Verbindung mit den geologischen Ähnlichkeiten, die in HH26-005 festgestellt wurden, für welches die Untersuchungsergebnisse noch ausstehen, deuten diese Resultate auf einen möglicherweise umfangreichen goldführenden Korridor unterhalb einer historisch produzierenden Mine hin.

Am meisten begeistert uns, wie viel es noch zu entdecken gibt. Wir haben die vollständigen Ausmaße des Lower Telegraph Corridor noch nicht ermittelt, und dies ist zudem nur die erste von acht Explorationszonen, die wir in Hayden Hill identifiziert haben. Da weitere Untersuchungsergebnisse noch ausstehen und die Bohrungen in neue Bereiche des Systems vordringen, sind wir der Ansicht, dass wir uns an einem wichtigen Wendepunkt für das Verständnis des gesamten Potenzials dieses Projekts befinden. Unser Ziel ist klar: Wir wollen nachweisen, dass in Hayden Hill ein weit größeres Goldsystem lagert, als es der historische Bergbau jemals gezeigt hat.

David Flint, Vice-President of Exploration von Four Nines Gold, nahm wie folgt Stellung:

Aus geologischer Sicht liegt die Bedeutung in der Durchgängigkeit der mineralisierenden Strukturen, die wir feststellen. HH26-001 und HH26-003, die etwa 150 Meter voneinander entfernt gebohrt wurden, durchteuften beide beträchtliche goldführende Abschnitte, die mit Silifizierung, Gangbildung und hydrothermaler Brekziierung einhergehen. HH26-005, das vom selben Ansatzpunkt wie HH26-003, jedoch mit einem anderen Azimut gebohrt wurde, durchteufte etwa 58 Meter einer ähnlichen Brekziierung. Obwohl die Untersuchungsergebnisse noch ausstehen, stützen diese Beobachtungen unsere Interpretation eines lateral ausgedehnten, strukturell kontrollierten Mineralisierungssystems.

Wir interpretieren die breite Mineralisierung in HH26-003 als die oberflächennahe Ausprägung eines epithermalen Goldgangsystems mit geringer Sulfidierung, wobei ein separater tieferer Abschnitt möglicherweise die neigungsabwärts verlaufende Fortsetzung des Erzgangs 214 darstellt. Dies ist besonders wichtig, da es eine geologische Grundlage für die Untersuchung des Potenzials des Systems in der Tiefe bietet. Unsere laufenden Bohrungen, einschließlich Bohrloch HH26-011, zielen darauf ab, den Korridor in der Tiefe zu erkunden, während andere Bohrlöcher dessen Ausdehnung in Streichrichtung testen sollen. Wir fangen an, den strukturellen Rahmen des Lower Telegraph Corridor zu etablieren, und die nächste Bohrphase wird entscheidend dazu beitragen, seine Kontinuität, Geometrie und tatsächliche Größenordnung zu bestimmen.

Technische Informationen zu Hayden Hill

Das Bohrprogramm Hayden Hill 2026 untersucht in erster Linie datendefinierte Ziele. Diese Ziele wurden durch eine umfassende Analyse aller verfügbaren Datensätze im Kontext des Modells für epithermale Lagerstätten mit geringer Sulfidierung identifiziert. Die einzelnen Bohrlöcher werden so konzipiert, dass sie innerhalb der größeren Zielzonen nach höhergradigen mineralisierten Strukturen suchen.

Phase-1-Bohrprogramm

Bisher wurden im Jahr 2026 zehn (10) Kernbohrlöcher über insgesamt 1.652,5 m (5.421,6 Fuß) fertiggestellt (Tabelle 1). Bohrloch HH26-011 ist in Bearbeitung.

Der Großteil der Bohrungen von 2026 konzentrierte sich auf den Lower Telegraph Corridor (LTC), wobei die Bohrungen ausgehend von den günstigen geologischen Verhältnissen und dem Goldabschnitt in HH26-001 räumlich versetzt angesetzt wurden (Pressemitteilung vom 1. Oktober 2026).

Bohrprogramm für den Lower Telegraph Corridor

Der Lower Telegraph Corridor (LTC), der unter einem Teil des historischen Tagebaus von Amax Gold liegt, lässt sich derzeit wie folgt beschreiben:

1. Eine ausgedehnte Zone mit einer mehrphasigen silifizierten hydrothermalen Brekzie, Siliciumdioxid- und Sulfidgängen, die durch geologische Kartierung an der Oberfläche und anhand des Bohrkerns identifiziert wurde (Abbildung 2).

2. Sechs (6) Kernbohrlöcher zielten auf den Korridor ab. HH26-011 (ein 7. Bohrloch) wird derzeit ausgeführt, um Informationen über die Gegebenheiten in der Tiefe im zentralen Bereich des Korridors zu erheben (Abbildung 1).

3. Die Untersuchungsergebnisse liegen bereits für zwei Kernbohrlöcher (HH26-001 und HH26-003) vor, die beide eine flache Goldmineralisierung mit einer Länge von mindestens 30 m (100 Fuß) und einem durchschnittlichen Goldgehalt von > 1 g/t durchteuften.

4. Der LTC ist im Allgemeinen in Nord-Süd-Richtung orientiert und fällt wahrscheinlich steil nach Osten ein.

5. Die östliche Begrenzung verläuft ungefähr entlang der historischen Grubenrampe, nahe der Ostwand des Tagebaus Lookout (Abbildung 3).

6. Der interpretierte intakte Korridor befindet sich unterhalb einer bedeutenden Zone einer Goldmineralisierung, die von Amax Gold abgebaut wurde (Abbildung 3).

7. Die vertikale Ausdehnung des LTC ist noch nicht vollständig bestimmt.

8. Am nördlichen Ende der derzeitigen Bohrungen scheint der Brekzienkörper des LTC von mehreren spätphasigen Verwerfungen durchschnitten zu werden (Abbildung 6).

9. Die Ausdehnung der hydrothermalen Brekzie des LTC ist nach Norden, Süden und in der Tiefe noch offen.

Abbildung 1: Lower Telegraph Corridor - Bohrstandortkarte

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86296/FourNinesGold_19-10-2026_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2: Kartierung und Entnahme von Gesteinsproben im Gebiet der Lookout-Grube

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86296/FourNinesGold_19-10-2026_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2 (Kartierung und Entnahme von Gesteinsproben im Gebiet der Lookout-Grube) zeigt die Ergebnisse früherer Kartierung und Probenahme durch Four Nines Gold im LTC. Es wurden mehrere mineralisierte Strukturen (rote Linien) identifiziert. Mehrere an der Oberfläche entnommene Schürfproben ergaben Gold mit einer Konzentration von mehr als 1 ppm (g/t).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86296/FourNinesGold_19-10-2026_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Goldgehalts-Hüllkörper der Lookout-Grube

Abbildung 3 zeigt die vom Unternehmen im Jahr 2024 entwickelten dreidimensionalen Modelle der Goldgehalte für das Grubengebiet von Lookout. Durch diese Modellierung wurden mehrere abgegrenzte Zonen einer Goldmineralisierung identifiziert, die durch einen umschließenden Goldgehalt von 1 g/t definiert sind (orangefarbene Flächen in Abbildung 3). Zudem wurden innere Gehalts-Hüllkörper, die durch einen umschließenden Goldgehalt von 1,7 g/t definiert sind (rote Hüllen), ermittelt. Der Großteil der modellierten Analysedaten stammt aus historischen Proben von Sprengbohrlöchern. Obwohl der Bereich weitgehend von Amax Gold abgebaut wurde, liefern diese Hüllen entscheidende Erkenntnisse über die Goldverteilung in den oberen Teilen der Lagerstätte Hayden Hill. Die kartierten mineralisierten Strukturen (rote Flächen) des LTC sind ebenfalls dargestellt und zeigen eine signifikante Korrelation mit den modellierten Goldgehalten.

Die Oberflächenkartierung und -probenahme und die Gehaltsmodelle wurden vor allem zur Planung des Bohrprogramms für das Jahr 2026 in der LTC-Region eingesetzt.

Tabelle 1: Hayden Hill 2026 - Verzeichnis der Bohrlochansatzpunkte für Lower Telegraph

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86296/FourNinesGold_19-10-2026_DEPRcom.004.png

Bisher wurden sechs (6) Bohrlöcher (HH26-001, 003, 005, 007, 009 und 010) speziell zur Erkundung des LTC ausgeführt. Die Untersuchungsergebnisse für zwei (2) liegen vor: HH26-001 und 003 - beide durchteuften eine Goldmineralisierung mit einer Länge von mindestens 30 Metern (100 Fuß) und einem durchschnittlichen Goldgehalt von > 1 g/t. Weitere zwei Bohrlöcher (004 und 008, Abbildung 1), die primär zur Erkundung anderer Mineralisierungszonen gebohrt wurden, lieferten ebenfalls Daten an den Ansatzpunkten, die zur weiteren Charakterisierung des LTC beitragen. Die höheren Goldgehalte innerhalb dieser Abschnitte lagern in mehrphasigen hydrothermalen Brekzien. Es folgen die Details zu einigen der LTC-Bohrlöcher aus dem Jahr 2026, angeordnet von Süden nach Norden.

Viele der Kernbohrlöcher von 2026 wurden von der Station P-1000N aus angesetzt, da diese: 1) am tiefsten Punkt der Lookout-Grube liegt, 2) sich im Zentrum der Grube befindet und 3) groß genug ist, um die Bohrlöcher in einem beliebigen Azimut auszurichten. Auch dient die historische Rampe als hervorragende Plattform für die Erkundung des LTC, da sie ungefähr entlang der östlichen Begrenzung des LTC-Brekzienkörpers verläuft. Der LTC wird durch die verbleibenden Bohrlöcher, die für die Bohrsaison 2026 geplant sind, weiter erkundet, sowohl in Streichrichtung als auch in die Tiefe (Abbildung 1).

HH26-003

HH26-003 wurde zur Erkundung des LTC ausgeführt: 1) von der Station P-850N aus, 2) mit einem Azimut von 249 Grad und einer Neigung von -45 Grad, und 3) bis zu einer Länge von 204,5 Metern (671 Fuß) (Abbildung 1, Tabelle 1).

HH26-003 durchteufte 80,1 Meter (262,8 Fuß) einer Edelmetallmineralisierung mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,08 g/t Gold und 10 g/t Ag (Tabelle 2), die in durchgehend silifizierten vulkanoklastischen Gesteinen und mehrphasig silifizierten hydrothermalen Brekzien auftritt (Abbildung 4). Die Art der hydrothermalen Brekziierung und Gangbildung in HH26-003 ist derjenigen in HH26-001 sehr ähnlich.

Dieser mineralisierte Abschnitt weist entlang des Bohrlochazimuts eine horizontale Ausdehnung von etwa 55 Metern (184 Fuß) auf. Der Ansatzpunkt von HH26-003 liegt etwa 145 Meter, das Bohrlochende etwa 200 Meter (650 Fuß) südlich des Ansatzpunkts von HH26-001.

Tabelle 2: Mineralisierte Abschnitte in HH26-003

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86296/FourNinesGold_19-10-2026_DEPRcom.005.png

Anmerkung: Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung sind noch nicht bekannt.

Die 2. tiefere Durchteufung der Goldmineralisierung in HH26-003 ist wahrscheinlich eine intakte Erweiterung von Erzgang 214 (Abbildung 4) in die Tiefe.

Abbildung 4: Fotos des mineralisierten Kerns von HH26-003

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86296/FourNinesGold_19-10-2026_DEPRcom.006.png

Der Bohrkern hat zur Größenorientierung einen HQ-Durchmesser, die Tiefenangaben sind auf den Holzklötzen vermerkt.

HH26-005

HH26-005 wurde ausgeführt: 1) von der Station P-850N aus, 2) mit einem Azimut von 289 Grad, 3) mit einer Neigung von -45 Grad und 4) bis zu einer Länge von 158,8 Metern (521 Fuß) (Abbildung 1, Tabelle 1).

Im Folgenden eine Zusammenfassung der im Bohrloch durchteuften hydrothermalen Alterationsmerkmale mit Kernfotos (Abbildung 5):

· 4 - 11,6 m durchdringende Silifizierung,

· 11,6 - 21,3 m silifizierte hydrothermale Brekzie mit Siliciumdioxid-Gangbildung,

· 21,3 - 42,7 m durchdringende Silifizierung mit starker Siliciumdioxid-Gangbildung,

· 42,7 - 100,6 m mehrphasige hydrothermale silifizierte Brekzie mit Siliciumdioxid-Gangbildung,

· 100,6 - 158,8 m durchdringende Silifizierung, lokal mit Gängen und Brekzien.

Die Art der hydrothermalen Brekziierung und Gangbildung in HH26-005 ist derjenigen in HH26-003 und 001 sehr ähnlich. Die Untersuchungsergebnisse für HH26-005 stehen noch aus.

Abbildung 5: Kernfotos von HH26-005

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86296/FourNinesGold_19-10-2026_DEPRcom.007.png

Der Bohrkern hat zur Größenorientierung einen HQ-Durchmesser, die Tiefenangaben sind auf den Holzklötzen vermerkt.

HH26-001

Das Kernbohrloch HH26-001 wurde ausgeführt: 1) von der Station P-1000N aus, 2) mit einem Azimut von 085 Grad, 3) mit einer Neigung von -45 Grad und 4) bis zu einer Länge von 189 Metern (622 Fuß) (Abbildung 1, Tabelle 1). Dieses in östlicher Richtung ausgeführte Bohrloch durchteufte eine obere mineralisierte Zone von 32 Metern (104,6 Fuß) (Länge: 6 - 37,9 m) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,05 g/t Gold und 15 g/t Silber (Tabelle 3 und Abbildung 6, Pressemitteilung vom 1. Oktober 2026). Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung ist nicht bekannt.

Tabelle 3

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86296/FourNinesGold_19-10-2026_DEPRcom.008.png

Anmerkung: Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung sind noch nicht bekannt.

Abbildung 6: Mineralquerschnitt von Station P-1000N

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86296/FourNinesGold_19-10-2026_DEPRcom.009.png

Querschnitt in West-Ost-Richtung, Blickrichtung Norden

Dieser mineralisierte Abschnitt lagert überwiegend in einer komplexen mehrphasigen hydrothermalen Brekzie (Abbildung 7). Diese hydrothermale Brekzie wird als nördliche Erweiterung des in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Lower Telegraph Corridor interpretiert. Die Untersuchungsergebnisse für die weiteren Bohrlöcher, die in Abbildung 6 dargestellt sind, stehen noch aus.

Abbildung 7: Kern der oberen hydrothermalen Brekzie in HH26-001

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86296/FourNinesGold_19-10-2026_DEPRcom.010.png

Der Bohrkern hat zur Größenorientierung einen HQ-Durchmesser, die Tiefenangaben sind auf den Holzklötzen vermerkt.

HH26-007

Das Bohrloch HH26-007 wurde ausgeführt: 1) von der Station P-1000N aus, 2) mit einem Azimut von 085 Grad, 3) mit einer Neigung von -70 Grad und 4) bis zu einer Länge von 172,8 Metern (567 Fuß) (Abbildung 1, Tabelle 1). Dieses Bohrloch weist gegenüber HH26-001 einen um 25 Grad steileren Neigungswinkel auf (Abbildung 6).

Im Folgenden eine Zusammenfassung der im Bohrloch durchteuften hydrothermalen Alterationsmerkmale mit Kernfotos (Abbildung 8):

· 1,8 - 15,5 m mehrphasig silifizierte hydrothermale Brekzie,

· 15,5 - 24,7 m spätphasige Verwerfungszone,

· 24,7 - 38,7 m mehrphasige silifizierte hydrothermale Brekzie,

· 38,7 - 57,9 m spätphasige Verwerfungszone,

· 57,9 m - Ende variabel silifizierte vulkanoklastische Sedimente.

Die Art der hydrothermalen Brekziierung und Gangbildung in HH26-007 ist derjenigen in HH26-001 sehr ähnlich (Abbildung 6). Die Untersuchungsergebnisse für HH26-007 stehen noch aus.

Abbildung 8: Fotos der Bohrkernkisten aus den Alterationszonen von HH26-007

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86296/FourNinesGold_19-10-2026_DEPRcom.011.png

Der Bohrkern hat zur Größenorientierung einen HQ-Durchmesser, die Tiefenangaben sind auf den Holzklötzen vermerkt.

Weitere für 2026 geplante Bohrlöcher

Drei (3) weitere Bohrlöcher sind für 2026 geplant, um den Lower Telegraph Corridor zu erkunden (Abbildung 1):

1 Station P-850N, Azimut von 270 Grad, Neigung von -70 Grad; Ziel ist die Erkundung der Tiefe des LTC.

2 Station P-720N, Azimut von ca. 300 Grad, Neigung von -45 Grad; Ziel ist die Erkundung der Streichlänge des LTC in Richtung Süden.

3 Station P-950, Azimut von ca. 250 Grad, Neigung von -70 Grad; Ziel ist die Erkundung der Region zwischen den Bohrlöchern 001 und 005 in die Tiefe.

Bohrungen und QA/QC

· Die Kernbohrungen werden von LSG Drilling LLC unter Einsatz eines Kernbohrgeräts vom Typ Everdigm ECR-18 durchgeführt.

· Bohrlochvermessungen werden von LSG unter Verwendung eines nordsuchenden Kreiselkompass-Messgeräts des Typs Reflex Omnix42 durchgeführt.

· Die Bohrkerne werden in der Nähe des Projektstandorts in einer gesicherten Einrichtung protokolliert. Die protokollierten Bohrkerne werden vom geologischen Team unter Einhaltung der Nachverfolgbarkeitskette zum Labor transportiert.

· Der gesamte Bohrkern wird an die ALS-Einrichtung in Reno, Nevada, übergeben, wo der Kern zersägt wird und die dabei gewonnenen Kernhälften aufbereitet und analysiert werden. Die Kernproben werden gemäß ALS-Code PREP-31BY aufbereitet, wobei die Gold- und Silberwerte mittels ME-GRA21 (Feuerprobe mit gravimetrischer Bestimmung) ermittelt werden. Die restliche Kernhälfte wird in der ALS-Einrichtung gelagert.

· Standardproben, Leerproben sowie Laborduplikate der Brech- und Feinmahlstufe werden mit einer Häufigkeit von etwa 10 % in den Kernprobenstrom eingefügt. Die lückenlose Überwachung und Dokumentation der Probenkette (Chain of Custody) wird vom Bohrgerät bis zum Analyselabor aufrechterhalten.

· Das Feldprogramm bei Hayden Hill wird von Bryan Kellie, AIPG-CPG, geleitet.

Qualifizierte Person

David Flint, MSc, AIPG-CPG, Direktor & Vice President of Exploration und eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Four Nines Gold Inc.

Four Nines Gold Inc. ist ein nordamerikanisches Goldexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das in ehemals produzierenden Bergbauprojekten verborgene hochgradige Potenzial freizulegen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Goldprojekt Hayden Hill im Norden Kaliforniens, förderte in der Vergangenheit 480.000 Unzen Gold und 1,3 Millionen Unzen Silber. Derzeit werden dort erstmals seit 1997 wieder systematische Explorationsbohrungen durchgeführt. Unter Einsatz moderner geologischer 3D-Modellierung, historischer Explorationsdaten und systematischer Bohrungen arbeitet Four Nines daran, ein potenziell ausgedehntes, strukturell kontrolliertes Goldsystem unterhalb und in der Umgebung der historischen Abbaustätten besser zu verstehen. Auf dem Konzessionsgebiet wurden acht unterschiedliche Explorationszonen identifiziert.

Four Nines treibt sein erstes Bohrprogramm auf Hayden Hill voran und untersucht dabei systematisch mehrere Explorationszonen, die das Potenzial aufweisen, ein wesentlich größeres goldführendes System nachzuweisen, als bisher angenommen wurde. Unter der Leitung eines erfahrenen technischen Teams, das eine überzeugende Erfolgsbilanz bei der Entdeckung epithermaler Goldlagerstätten vorweisen kann, kombiniert das Unternehmen moderne geologische Modellierung, historische Daten und laufende Bohrungen, um oberflächennahe Mineralisierungen, tiefer liegende strukturelle Ausläufer und das umfassendere Explorationspotenzial des gesamten Projektgeländes zu untersuchen. Four Nines prüft weiterhin zusätzliche Möglichkeiten in politisch und rechtlich stabilen Jurisdiktionen und verpflichtet sich zu einer verantwortungsvollen Exploration, einer transparenten Kommunikation und der langfristigen Wertschöpfung für seine Aktionäre.

Four Nines hat das Recht, das Goldprojekt Hayden Hill zu 100 % von einer Tochtergesellschaft der Kinross Gold U.S.A., Inc. zu erwerben. Das Goldprojekt Hayden Hill ist ein ehemaliger Goldbergbaubetrieb, der von der Firma Amax Gold Inc. exploriert wurde (mit Bohrungen über 99.862 Meter in 742 Löchern). Seit der Stilllegung der Mine im Jahr 1997 hat keine systematische Exploration mehr stattgefunden. Amax Gold Inc. wurde im Jahr 1998 von Kinross übernommen. Das Goldprojekt Hayden Hill befindet sich auf privatem Land im Lassen County im US-Bundesstaat Kalifornien, wo das Unternehmen die Genehmigungen für sein erstes Explorationsbohrprogramm erhalten hat.

Verfolgen Sie die Entwicklungen bei Four Nines Gold, während sich das nächste Kapitel in Hayden Hill entfaltet - mit aktuellen Nachrichten, Berichten direkt vom Standort, Videos und exklusiven Projektinhalten.

LinkedIn: @Four Nines Gold Inc.

YouTube: @FourNines

Facebook: @FourNinesGoldInc

Instagram: @FourNinesGoldInc

X (vormals Twitter): @FourNinesGold

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@fourninesgold.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.fourninesgold.ca, um aktuelle Projektinformationen und entsprechende Hintergrundinformationen zu erhalten, oder rufen Sie uns unter 604.977.1999 an.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

FOUR NINES GOLD INC.

Charles Ross

CEO & Direktor

1600 - 409 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1T2

Tel: 604.977.1999

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, eintreten könnten, eintreten würden oder eintreten sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen und die diesbezüglich getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen Aussagen zu geologischen, geochemischen oder geophysikalischen Untersuchungen sowie zu Bohrprogrammen, die Erwartung, dass die geplanten Ergebnisse zur positiven Eingrenzung und Priorisierung von Bohrzielen führen werden, sowie die Annahme, dass solche Explorationsaktivitäten zur weiteren Abgrenzung und Identifizierung neuer mineralisierter Bereiche und weiterer Ziele mit hoher Priorität beitragen werden. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden, darunter Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration im Allgemeinen, Branchenrisiken, Risiken, dass erwartete Ergebnisse möglicherweise nicht wie beabsichtigt eintreten, sowie allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Wirtschaft, schwankenden Goldpreisen, den Kapitalmärkten und Bergbauaktien im Besonderen, die selbst durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen möglicherweise nicht ausgeschlossen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86296

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86296&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA35089X2068

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.