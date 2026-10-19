IRW-News: GuideAI Health Corp.: GuideAI Health unterzeichnet Vereinbarung über klinische Studie und Software-Pilotprojekt mit dem Boone Heart Institute

IRW-PRESS: GuideAI Health Corp.: GuideAI Health unterzeichnet Vereinbarung über klinische Studie und Software-Pilotprojekt mit dem Boone Heart Institute

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die KI-gestützte CT-Angiographie der unteren Extremitäten zu evaluieren und die Elevate-Plattform von GuideAI in der präventiven Kardiologie zu testen

19. Oktober 2026 / Boston, Massachusetts / IRW-Press / GuideAI Health Corp. (Cboe CA: GDAI) (FWB: ZN0) (GuideAI oder das Unternehmen) freut sich, bekanntzugeben, dass es eine Vereinbarung über eine klinische Studie, Softwarelizenz und Dienstleistungen (die Vereinbarung) mit dem Boone Heart Institute (BHI), einer Praxis für präventive Kardiologie mit Sitz in Colorado, abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird GuideAI eine Studie sponsern, bei der das BHI als klinischer Standort fungiert. Ziel der Studie ist es, zu untersuchen, ob eine KI-gestützte CT-Angiographie der unteren Extremitäten diagnostische Informationen über das Ausmaß atherosklerotischer Plaqueablagerungen liefern kann, die bei Vorsorgeuntersuchungen mittels Duplex-Ultraschall der unteren Extremitäten nur suboptimal erfasst werden. Die Vereinbarung sieht außerdem ein paralleles Pilotprojekt zur Elevate Vascular Intelligence Platform von GuideAI am BHI vor.

Die lizenzierte Software umfasst die von GuideAI in der Cloud gehostete Elevate-Plattform sowie VascularAssist Occlusion Triage (VAOT) und VascularAssist Plaque Analysis and Detection (VAPAD), wobei Letzteres ausschließlich für Forschungszwecke eingesetzt werden darf. VAOT wurde von der FDA gemäß dem 510(k)-Verfahren als computergestützte Triage- und Benachrichtigungssoftware freigegeben, die dazu dient, Verdachtsfälle einer arteriellen Okklusion der unteren Extremitäten im CT zu kennzeichnen, damit diese von Radiologen vorrangig begutachtet werden können. VAOT dient als Ergänzung zur radiologischen Beurteilung und ersetzt diese nicht; es ist nicht zur Primärdiagnose vorgesehen.

Während der Pilotphase, die voraussichtlich drei Monate dauern wird, ist keine Gebühr pro Scan an GuideAI zu entrichten. Nach Ablauf der Pilotphase kann BHI Studien- und klinische Scans zur Analyse mithilfe von Elevate und VAOT gegen eine Gebühr pro Scan einreichen. Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von 24 Monaten, kann jedoch von jeder Partei mit einer Frist von 60 Tagen schriftlich gekündigt werden.

Diese Vereinbarung bietet einen Rahmen für die Gewinnung klinischer Erkenntnisse zur KI-gestützten CT-Angiographie der unteren Extremitäten und dient gleichzeitig der Bewertung, wie sich unsere Technologie in einen Arbeitsablauf der präventiven Kardiologie einfügen lässt, sagte Raj Shah, MD, MBA, Chief Executive Officer von GuideAI Health.

Prävention steht im Mittelpunkt unserer Arbeit, sagte Jeffrey Boone, MD, vom Boone Heart Institute. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit GuideAI an einer Studie zu arbeiten, in der die KI-gestützte CT-Angiographie der unteren Extremitäten mit unserem bestehenden Screening-Verfahren verglichen und die Technologie im Rahmen unseres klinischen Arbeitsablaufs evaluiert wird.

Über GuideAI Health Corp.

GuideAI Health Corp. ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das künstliche Intelligenz nutzt, um Gefäßerkrankungen frühzeitig zu erkennen und präzisere Behandlungsentscheidungen zu ermöglichen. Die Plattform analysiert routinemäßige CT-Scans, um periphere Gefäßerkrankungen zu identifizieren. Durch die frühzeitige Erkennung von Erkrankungen will GuideAI die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern und gleichzeitig Krankenhäuser und radiologische Einrichtungen dabei unterstützen, eine umfassendere Versorgung im Bereich der Gefäßerkrankungen anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.guideaihealth.com/.

Über das Boone Heart Institute

Das Boone Heart Institute ist eine Praxis für präventive Kardiologie, die 2008 von Jeffrey L. Boone, MD, MS, gegründet wurde, dessen berufliche Laufbahn in der Präventivmedizin vier Jahrzehnte umfasst. Die Praxis hat sich zu einer landesweit anerkannten Anlaufstelle für präventive Gesundheitsversorgung entwickelt und verfügt über eine 6.500 Quadratfuß große Klinik, die diagnostische Untersuchungen vor Ort anbietet, sowie über ein Ärzteteam, zu dem Fachärzte für Kardiologie und Spezialisten für kardiale Bildgebung gehören, und ein umfassendes Executive Physical-Programm. Das BHI betreut Profisportorganisationen wie die San Francisco 49ers, die Denver Broncos und die Colorado Rockies und bietet ehemaligen NFL-Spielern im Rahmen des NFL-GAMEFILM-Programms koronare Herz-CT-Untersuchungen an. Dr. Boone ist Autor des Buches A World Without Heart Attacks und wurde vom 5280 Magazine von 2023 bis 2026 jedes Jahr als Top Doctor ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.guideaihealth.com/.

Im Namen des Board of Directors:

Raj Shah

CEO

Kontakt:

Telefon: (416) 309-3583

E-Mail: info@guideaihealth.com

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: der Fertigstellung und Genehmigung des Studienprotokolls; des Erhalts der Genehmigung durch das IRB; der Erfüllung der Versicherungs-, Bildgebungs-, Integrations- und sonstigen Bedingungen, die vor der ersten Untersuchungsaufnahme erfüllt sein müssen; des Beginns, der Durchführung, der Rekrutierung, des Zeitplans, des Abschlusses und der Ergebnisse der Studie; der Fähigkeit der KI-gestützten CT-Angiographie der unteren Extremitäten, diagnostische Informationen zu liefern, die im Rahmen des bestehenden Screening-Verfahrens nicht gewonnen werden können; der Integration und Leistungsfähigkeit der Elevate-Plattform in den Arbeitsablauf von BHI; der Übermittlung von Scans durch BHI während oder nach der Pilotphase; der Zahlung von Gebühren pro Scan nach der Pilotphase; des möglichen Übergangs zum Routineeinsatz bei BHI; einer möglichen Veröffentlichung der Studienergebnisse in einer Fachzeitschrift mit Peer-Review; des Zulassungswegs für VAPAD; sowie der Geschäftspläne und -ziele des Unternehmens im Allgemeinen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, plant, glaubt, wird, könnte, potenziell und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

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Die in dieser Pressemitteilung beschriebene Studie hat noch nicht begonnen, und es liegen keine Ergebnisse vor. Die 510(k)-Freigabe der FDA für VAOT stellt keine FDA-Freigabe dar, und VAOT ist ausschließlich als computergestützte Triage- und Benachrichtigungssoftware für die oben beschriebene Indikation freigegeben. VAPAD hat von der FDA für keine Indikation eine Freigabe oder Zulassung erhalten, und vor einer entsprechenden Freigabe stellt keine im Rahmen der Vereinbarung erhobene Gebühr eine Gegenleistung für VAPAD dar. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die Studie beginnen oder abgeschlossen wird, dass sie einen klinischen Nutzen nachweisen wird, dass BHI nach der Pilotphase weiterhin Scans einreichen oder die Software für den Routineeinsatz übernehmen wird, dass VAPAD eine FDA-Freigabe erhalten wird oder dass die Vereinbarung wesentliche Einnahmen für das Unternehmen generieren wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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