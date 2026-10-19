IRW-News: Renforth Resources Inc.: Renforth durchteuft erfolgreich Gold in beiden Bohrlöchern, die unterhalb der oberflächennahen Goldmineralisierung innerhalb der Tagebauhülle der 2025 MRE

IRW-PRESS: Renforth Resources Inc.: Renforth durchteuft erfolgreich Gold in beiden Bohrlöchern, die unterhalb der oberflächennahen Goldmineralisierung innerhalb der Tagebauhülle der 2025 MRE

Renforth durchteuft erfolgreich Gold in beiden Bohrlöchern, die unterhalb der oberflächennahen Goldmineralisierung innerhalb der Tagebauhülle der 2025 MRE auf dem vollständig unternehmenseigenen Goldvorkommen Parbec in Malartic, Quebec verlaufen

· 15,68 g/t Au über 0,85 m von 262,85 m bis 263,7 m in PAR-26-149 ist das höchste Analyseergebnis einer Einzelprobe des Programms und liegt innerhalb der modellierten Tagebauhülle

· 9,41 g/t Au über 4,05 m von 130,75 m bis 134,8 m in PAR-26-150 ist das höchste Gehalt-Mächtigkeits-Ergebnis (38,1 g/t Au x m) des Programms und liegt innerhalb der modellierten Tagebauhülle

· 1,45 g/t Au über 11,6 m von 203,7 m bis 215,3 m in PAR-26-150, einschließlich 2,40 g/t Au über 5,3 m, innerhalb der modellierten Tagebauhülle

· 1,36 g/t Au über 11,0 m von 223,0 m bis 234,0 m in PAR-26-149, einschließlich 2,05 g/t Au über 6,5 m, innerhalb der modellierten Tagebauhülle

TORONTO, Ontario / 19. Oktober 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) (Renforth oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass positive Analyseergebnisse für die zwei Undercut-Bohrungen, von denen jede erfolgreich Gold oberhalb des Cut-Off-Gehalts durchteufte, der in der Mineralressourcenschätzung vom April 2025 (die 2025 MRE) für das Tagebaugebiet der 2025 MRE auf Renforths Goldvorkommen Parbec in Malartic, Quebec, das an Agnico Eagles Mine Canadian Malartic grenzt, genutzt wurde, vorliegen.

Wir freuen uns sehr über diese Bohrergebnisse auf Parbec. Genauso wie die kürzlich veröffentlichten Oberflächenergebnisse haben diese Bohrabschnitte, die sowohl hohe als auch niedrige Gehalte und große Mächtigkeiten aufweisen, Gold in Bereichen des Vorkommens durchteuft, die zuvor nicht durch Bohrungen getestet worden waren. Ich freue mich sehr, diese Ergebnisse mit unseren Aktionären teilen zu können. Wir werden nun anfangen, die Auswirkungen auf unsere Ressource mittels einer internen Aktualisierung der MRE zu bewerten. Die interne Aktualisierung der MRE wird einen Goldpreis beinhalten, der im Gegensatz zu den 2.100 US-$/Unze, die in der 2025 MRE verwendet wurden, näher an den aktuellen Preis herankommt. Außerdem werden jetzt die historischen Oberflächen-Schlitzproben, die bei der Modellierung der bisherigen MRE nicht berücksichtigt wurden, in die MRE mit einbezogen. Schließlich werden auch unsere positiven Graben- und Bohrlochergebnisse aus dem Jahr 2026 mit einbezogen. Ich bin davon überzeugt, dass sich diese drei Aspekte insgesamt positiv auswirken werden, doch wir warten noch die Ergebnisse ab. Im Rahmen unseres Transparenzversprechens werden wir den Aktionären das Ergebnis dieses Prozesses so bald wie möglich mitteilen. Aktuell planen wir unsere nächsten Schritte auf dem Goldvorkommen Parbec sowie unserem polymetallischen Vorkommen Victoria, sagte Nicole Brewster, President und CEO von Renforth.

Sowohl PAR-26-149 als auch PAR-26-150, die in Renforths vollständig unternehmenseigenem Goldvorkommen Parbec innerhalb des Tagebaubereichs niedergebracht wurden und den mineralisierten Trend unterschnitten, der bei früheren Abtragungsarbeiten an der Oberfläche freigelegt wurde, trafen auf mineralisierte Hüllen und zahlreiche Goldvorkommen innerhalb des Bohrlochs, wie in untenstehender Tabelle als Höhepunkte zusammengefasst.

Dieses Bohrprogramm, das konzipiert wurde, um das Gebiet unterhalb der kürzlich veröffentlichten, unerwarteten Goldergebnisse an der Oberfläche zu testen, die im Rahmen eines Abtragungs- und Schlitzprobenahmeprogramms auf Parbec (siehe Pressemitteilungen vom 30. Juli und 13. Oktober 2026) gewonnen wurden, durchteufte erfolgreich Goldmineralisierung unterhalb des abgetragenen Bereichs und in tieferen Schichten der modellierten Tagebauhülle Parbec in zuvor ungetesteten Bereichen des Lagerstättenmodells der 2025 MRE. Außerdem zeigen die Verfahren zur Qualitätssicherung und -kontrolle sowie die Analyseergebnisse dieses Bohrprogramms das Vorkommen eines bekannten Nugget-Effekts auf Parbec. Insbesondere wurden bei der Photonen-Analyse zwei Proben vom Labor als HET gekennzeichnet, und zwar die primäre Probe sowie ein Viertel dieser Probe. HET weist auf Heterogenität innerhalb der Probe hin, bei der die Goldverteilung als ungleichmäßig und/oder grobkörnig beobachtet wird, der sogenannte Nugget-Effekt, dessen Auftreten bei Parbec bereits bekannt ist. Im Interesse der vollständigen Offenlegung werden die gekennzeichneten Proben unten mit ihren Gehalten aufgeführt.

Höhepunkte der Bohrlochanalyseergebnisse auf Parbec

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· Abschnitte sind längengewichtete Durchschnitte der einzelnen Analyseproben. Min. Envelope bezeichnet einen mineralisierten Hüllenverbund; incl. bezeichnet höhergradige Abschnitte oder einzelne Proben darin.

· Längen wurden in der Bohrkernkiste gemessen; die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt.

· Die Mischproben wurden anhand eines Gold-Cutoff-Werts von 0,27 g/t Au ausgewählt, wie er in der 2025 MRE verwendet wurde, wobei maximal eine aufeinanderfolgende Probe unterhalb des Cutoff-Werts als interne Verwässerung zugelassen wurde.

· HET* - diese Proben wurden vom Labor aufgrund der grobkörnigen/ungleichmäßigen Struktur des Goldes in der Probe gekennzeichnet. Unabhängig von der HET-Kennzeichnung zeigt das Verfahren zur Qualitätssicherung und -kontrolle bei der Einreichung einer Viertelkernprobe zur Analyse aufgrund der uneinheitlichen Analyseergebnisse deutlich den Nugget-Effekt.

BOHRLOCHSTANDORTE AUF PARBEC

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Draufsicht auf die Bohrlöcher PAR-26-149 und PAR-26-150 im Verhältnis zu dem 2026 abgetragenen Bereich und den Schlitzproben. Der Bohrverlauf und die Schlitzproben sind farblich nach Goldgehalt gekennzeichnet.

PROBENAHME- UND QA/QC-PROTOKOLLE

Der Bohrkern in NQ-Größe wurde von Mitarbeitern von Renforth protokolliert und beprobt. Die Probenahmeintervalle wurden während der Protokollierung festgelegt; der Kern wurde in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte für die Analyse in Probenbeutel verpackt und etikettiert und die andere Hälfte in der Bohrkernkiste aufbewahrt wurde. Die Proben wurden an die Einrichtungen von ALS Canada Ltd. in Rouyn-Noranda, Québec, geliefert und nach der Methode Au-PA01 (Goldbestimmung mittels PhotonAssay an zerkleinertem Restprobenmaterial) analysiert. ALS ist unabhängig von Renforth.

Renforth fügt während der geologischen Protokollierung und Halbierung der Bohrkerne eigene QA/QC-Proben in den Probenstrom ein, und zwar acht QA/QC-Proben je 50 Proben. Jede Gruppe von acht QA/QC-Proben besteht aus zwei Blindproben (Appalache Valley Pierre Decorative Stone), zwei Referenzstandards (CDN-GS-1P5ZB: mittels PhotonAssay zertifizierter Goldgehalt von 1,912 g/t Au und CDN-GS-7Q: mittels PhotonAssay zertifizierter Goldgehalt von 6,69 g/t Au), zwei Doppelproben (jeweils eine Doppelprobe der vorangegangenen Probe) und zwei Viertelkernproben (der Bohrkern wird zunächst halbiert, anschließend wird eine Hälfte erneut halbiert, wobei jedes der beiden entstehenden Viertel als eigenständige Probe dient).

Die QA/QC-Protokolle der Labore unterscheiden sich von Labor zu Labor. Bei den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Analyseergebnissen für Parbec fügte das Labor jeder Probencharge drei Referenzstandards und eine Blindprobe in den Analyseprozess ein.

Alle Blindproben lieferten Werte unterhalb der Nachweisgrenze, sodass keine Hinweise auf eine Kontamination vorliegen. Die Ergebnisse beider Referenzstandards waren von Probencharge zu Probencharge konsistent. Die Ergebnisse der Doppelproben stimmten im Allgemeinen mit denen der jeweiligen Originalproben überein. Einige Abweichungen zwischen den Viertelkern-Doppelproben bei höheren Goldgehalten sind auf die ungleichmäßige, nuggetartige Verteilung des Goldes zurückzuführen, die für diese Art der Mineralisierung typisch ist. Die QA/QC-Ergebnisse wurden von der qualifizierten Person geprüft und als akzeptabel befunden.

QUALIFIZIERTE PERSON

Die in dieser Pressemitteilung offengelegten technischen und explorationsbezogenen Informationen wurden von Francis R. Newton, P. Geo. OGQ, einer unabhängigen qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Die Mineralressourcenschätzung für Parbec (SGS Canada Inc. - Geological Services, Mineral Resource Estimate Update for the Parbec Gold Deposit, Abitibi-Témiscamingue Region, Québec, Canada, Stichtag: 4. April 2025) umfasst nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 265.800 Unzen Gold sowie zusätzliche vermutete Mineralressourcen von 97.000 Unzen Gold. In der Lagerstätte Parbec ist auch Silber vorhanden. Allerdings wurden bislang nicht genügend Analysen durchgeführt, um Silber in eine Ressourcenschätzung einzubeziehen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Rentabilität wurde nicht nachgewiesen. Die Mineralressourcenschätzung (MRE) vom 4. April 2025 ist die derzeit aktuelle Mineralressourcenschätzung für Parbec.

ÜBER RENFORTH RESOURCES INC.

Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) ist ein kanadisches Junior-Unternehmen im Bereich Gold und kritischer Mineralien, das sich darauf konzentriert, die Goldlagerstätte Parbec in der ergiebigen Abitibi-Region in Québec so weit voranzutreiben, dass Renforth Parbec monetarisieren kann, um Renforths auf Nickel ausgerichtete polymetallische Großtonnagen-Lagerstätte Victoria zu entwickeln. Parbec liegt strategisch günstig in unmittelbarer Nähe zum Canadian-Malartic-Komplex von Agnico Eagle Mines Limited (T:AEM - NYSE:AEM), einem der größten Gold-Tagebaubetriebe in Kanada. Renforths polymetallische Ni/Cu/Co/Zn-Lagerstätte Victoria grenzt ebenfalls an Canadian Malartic an; die erklärte Ressource erstreckt sich über lediglich 12 % der etwa 20 km langen mineralisierten Struktur und ist Teil eines zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Konzessionsgebietes von Distriktgröße mit mehreren mineralisierten Vorkommen. Renforth ist einer disziplinierten systematischen Exploration und Transparenz im Rahmen seiner Bemühungen um die Erschließung des Werts seines Portfolios in der Region Abitibi verpflichtet.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zur geplanten internen Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für Parbec und deren erwarteten Ergebnissen, zum Goldpreis und zu den Daten, die bei dieser Aktualisierung herangezogen werden sollen, zu den geplanten nächsten Schritten bei den Lagerstätten Parbec und Victoria sowie zu den strategischen Plänen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Schwankungen der Rohstoffpreise, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und metallurgischen Testarbeiten, Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Nicole Brewster

President & CEO, Renforth Resources Inc.

nicole@renforthresources.com

(416)818-1393

CSE: RFR | OTC: RFHRF

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