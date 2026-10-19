IRW-News: Tiger Gold Corp.: Tiger Gold erweitert die Mineralisierung bei Ceibal in Richtung Süden und stößt dabei oberflächennahe auf 268 m mit 0,5 g/t Au

IRW-PRESS: Tiger Gold Corp.: Tiger Gold erweitert die Mineralisierung bei Ceibal in Richtung Süden und stößt dabei oberflächennahe auf 268 m mit 0,5 g/t Au

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 19. Oktober 2026 - Tiger Gold Corp. (Tiger Gold, oder das Unternehmen) (WKN:A41SVZ) (TSXV:TIGR) (OTCQB:TGRGF), freut sich, die Analyseergebnisse der Bohrung CEDDH-023 aus dem Zielgebiet Ceibal im Rahmen seines Goldprojekts Quinchía im ergiebigen Goldgürtel Mid-Cauca in Kolumbien bekannt zu geben. Ceibal liegt etwa 1 Kilometer südlich der Lagerstätte Miraflores und 1 Kilometer südwestlich der Lagerstätte Tesorito.

Highlights:

· CEDDH-023 durchteufte 268 Meter mit 0,5 g/t Au ab der Oberfläche und dehnte die Mineralisierung nach Süden in einen bisher nicht untersuchten Teil des Korridors aus

· Die Mineralisierung bleibt nach Westen und Südwesten hin offen, wo vier Bohrlöcher auf eine Ausdehnung untersucht werden

· Drei Bohrgeräte sind weiterhin bei Ceibal im Einsatz; die Untersuchungsergebnisse aus Ceibal und Tesorito stehen noch aus

· Die Bohrungen bei Ceibal sollen eine erste Mineralressourcenschätzung untermauern, die für Ende des ersten Quartals 2027 angestrebt wird

CEDDH-023 hat bei Ceibal Neuland erschlossen und die Mineralisierung von der Oberfläche in einen bisher nicht untersuchten Teil des Korridors geführt, kommentierte Robert Vallis, Präsident und CEO. Wir sehen echtes Potenzial für eine weitere Ausdehnung nach Westen und Südwesten und warten auf weitere Untersuchungsergebnisse aus vier Bohrlöchern, die diesen Bereich untersuchen. Mit drei laufenden Bohranlagen nähert sich Ceibal rasch einer ersten Mineralressourcenschätzung.

Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengefasst. Abbildung 1 zeigt die Standorte der Bohrlochmündungen und Schnitte bei Ceibal. Abbildung 2 zeigt den interpretierten Querschnitt für CEDDH-023. Abbildung 3 ist eine regionale Karte des Goldprojekts Quinchía. Alle gemeldeten Abschnitte sind Kernlängen entlang des Bohrlochs. Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind unbekannt.

Die Bohrungen bei Ceibal haben einen von Nordwesten nach Nordnordwesten verlaufenden mineralisierten Korridor umrissen, der als subvertikal mit unbestimmter Neigungsrichtung interpretiert wird. Die scheinbare Mächtigkeit des Korridors ist durch die Bohrungen noch nicht genau eingegrenzt. Die Mineralisierung wurde bei früheren Bohrungen bis auf etwa 800 Meter vertikal unter der Oberfläche verfolgt und bleibt in der Tiefe, nach Westen und Südwesten sowie im zentralen Teil des Korridors über dessen scheinbaren Streich hinweg offen. Die Ausdehnung der Mineralisierung nach Norden und Nordnordosten wurde noch nicht erprobt.

CEDDH-023 liefert 268 m mit einem Gehalt von 0,5 g/t Au ab der Oberfläche am südlichen Ende des Korridors

CEDDH-023 wurde in südlicher Richtung gebohrt, um eine Lücke in den Bohrungen am südlichen Ende des scheinbaren Korridors zu untersuchen und so die Interpretation sowie die Planung des Bohrprogramms zu unterstützen (Abbildung 1).

Wie in Abbildung 2 dargestellt, durchteufte CEDDH-023 268 Meter mit einem Gehalt von 0,5 g/t Au ab der Oberfläche, eingebettet in porphyrischen Dazit. Die oberen 26,8 Meter des Abschnitts erstrecken sich innerhalb von supergen alteriertem Saprolit und spiegeln möglicherweise teilweise eine supergene Anreicherung wider. Die Bohrung erweitert die Mineralisierung in einen Teil des Korridors, der bisher noch nicht bebohrt worden war. Unterhalb von 268 Metern Bohrlochtiefe liegen die Goldgehalte im Allgemeinen unter 0,2 g/t Au, und kein weiterer Abschnitt erfüllt die Kriterien für die Zusammenfassung in den Berichten.

Eine kaliumhaltige Alteration wird bis auf etwa 204 Meter verzeichnet, überlagert von mäßiger bis starker Chlorit-Serizit-Alteration, die sich bis auf 288 Meter fortsetzt, sowie von strukturell kontrollierter argillitischer Alteration. In diesem oberen Teil des Bohrlochs stimmen Alteration, Aderbildung und Mineralisierung mit den in Abbildung 2 dargestellten benachbarten Bohrlöchern überein. Ab 288 Metern taucht die propylitische Alteration, die auch in der Tiefe von 50 bis 83 Metern verzeichnet wurde, wieder auf und wird ab etwa 319 Metern dominant.

Die Bohrung trifft bei 341 Metern auf Basalt und endet in 360,4 Metern Bohrlochtiefe. Dieser Übergang wird so interpretiert, dass die Bohrung den stärker alterierten Teil des Systems bis in dessen äußeren Alterationshalo hinein durchbohrt hat und sich dem südlichen Rand der Mineralisierung in diesem Teil des Korridors nähert. Dieser Rand wurde durch die Bohrungen bisher noch nicht definiert. Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind unbekannt.

Abbildung 1: Lageplan der Bohrlochmündungen und Bohrabschnitte bei Ceibal

Die Bohrungen CEDDH-025 und CEDDH-028 wurden quer zum scheinbaren Streich des Korridors in diesem Gebiet durchgeführt und sollen diese Interpretation überprüfen (Abbildung 1). Die Bohrung CEDDH-024 wurde von der Bohrplattform CEDDH-023 aus in Richtung N230° durchgeführt, was mit den meisten bisher durchgeführten Bohrungen übereinstimmt. CEDDH-031 wurde etwa 90 Meter südlich von CEDDH-023, CEDDH-029 etwa 160 Meter westlich und CEDDH-032 etwa 130 Meter südwestlich angelegt. Zusammen werden diese vier Bohrlöcher die Ausdehnung der Mineralisierung nach Westen und Südwesten untersuchen.

Abbildung 2: Interpretationsschnitt A-A von Ceibal für CEDDH-023 (Blickrichtung N090°)

Weitere Ergebnisse folgen, da die Bohrungen in Ceibal mit drei Bohrgeräten fortgesetzt werden

Die Geometrie und die Neigungsrichtung des Korridors sind noch nicht definiert, und seine tatsächliche Mächtigkeit, Ausdehnung und Kontinuität müssen durch weitere Bohrungen ermittelt werden. Die meisten der bisher in Ceibal durchgeführten Bohrungen waren in Richtung von etwa N230° ausgerichtet. Um die Ausrichtung und Neigung des Korridors zu klären und die Ausdehnung der Mineralisierung entlang des Streichs zu untersuchen, bohrte Tiger ein versetztes Scherenpaar: CEDDH-020 in Richtung ca. N100° und CEDDH-021 in Richtung ca. N280°. Die Ergebnisse für CEDDH-020, CEDDH-021 und CEDDH-022 stehen noch aus.

Nachdem die Bohrarbeiten bei Tesorito abgeschlossen sind, sind nun alle drei Bohrgeräte von Tiger bei Ceibal im Einsatz. Tiger hat bis heute mehr als 10.100 Meter Bohrungen bei Ceibal durchgeführt. Die Bohrungen bei Ceibal sollen eine erste Mineralressourcenschätzung untermauern, deren Veröffentlichung Tiger für Ende des ersten Quartals 2027 anstrebt.

Die Bohrungen bei Tesorito wurden am 30. September 2026 abgeschlossen. Die Untersuchungsergebnisse von 19 Bohrlöchern (3.484 Meter) stehen noch aus. Diese Ergebnisse sollen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Tesorito Anfang 2027 untermauern. Auf diese Schätzung soll eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) folgen, die voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals 2027 vorliegen wird und die die Standorte Tesorito, Miraflores sowie - vorbehaltlich des Abschlusses einer ersten Mineralressourcenschätzung - Ceibal einbeziehen würde.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen relevanten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jeremy Link, M.Eng., P.Eng., Vizepräsident für Unternehmensentwicklung bei Tiger, sowie von César García, M.Sc., FAusIMM, dem Explorationsleiter des Unternehmens in Kolumbien, geprüft und genehmigt. Beide sind qualifizierte Personen im Sinne der Definition der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Weder Herr Link noch Herr García sind vom Unternehmen unabhängig. Die Bohrprogramme in Ceibal werden von Herrn Link und Herrn García konzipiert. Die Explorationsprogramme im Goldprojekt Quinchía werden von Herrn García geleitet und überwacht.

Probenahme, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit Diamantbohrkernen im HQ- und NQ-Durchmesser durchgeführt. Die Bohrkerne werden von einem Geologen des Unternehmens protokolliert, fotografiert, halbiert und in der Kernanlage des Unternehmens in Quinchía, Kolumbien, unter der Aufsicht eines Geologen beprobt. Eine Hälfte des Kerns wird verpackt und zur Probenvorbereitung an das Labor von ALS in Medellín gesendet, wobei Teilproben zur Analyse an die Labore von ALS in Lima, Peru, weitergeleitet werden. Die verbleibende Kernhälfte (bzw. ein Viertel des Kerns, falls eine Doppelprobe entnommen wurde) wird vor Ort als Kontrollprobe aufbewahrt. Die Probenahme erfolgte in nominellen 2-Meter-Intervallen, angepasst an geologische Grenzen. Die Laboratorien von ALS in Medellín und Lima sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und vom Unternehmen unabhängig. Alle Proben werden mittels 50-g-Feuergut-Analyse mit AAS-Abschluss (Au-AA26) auf Gold untersucht. Die Proben werden außerdem nach einem Vier-Säuren-Aufschluss mittels ICP-AES und ICP-MS auf ein 48-Element-Profil analysiert (ME-MS61 oder ME-MS61L). Gegebenenfalls werden hochgradige und über dem Grenzwert liegende Analyseergebnisse mit einer geeigneten Technik erneut analysiert.

Zusätzlich zu den Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen (QA/QC) des Labors werden zertifizierte Referenzmaterialien, Grobproben und Viertelkern-Duplikate in den Probenstrom eingebracht, um die analytische Leistungsfähigkeit zu überwachen. Herr García hat die den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnissen zugrunde liegenden Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft, indem er die Ergebnisse der QA/QC für zertifizierte Referenzmaterialien, Leerproben und Duplikate mit der Analysedatenbank abgeglichen hat, und weder Herrn García noch Herrn Link sind Einschränkungen bei dieser Überprüfung bekannt. Abgesehen von den gemeldeten Fällen traten während des Programms keine nicht gemeldeten wesentlichen Probleme hinsichtlich der Kernrückgewinnung oder der Bohrarbeiten auf. Die Bohrkerne wurden ausgerichtet, und in regelmäßigen Abständen wurden Orientierungsmessungen im Bohrloch durchgeführt. Zur Datenüberprüfung der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse des früheren Betreibers (CEDDH-001 bis CEDDH-008) siehe die Pressemitteilung von Tiger mit dem Titel Tiger Gold bohrt 120 m Step-out bei Ceibal und durchschneidet 226 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 10 m mit 3 g/t Au vom 13. Mai 2026. Es werden nur Ergebnisse veröffentlicht, die den QA/QC-Protokollen von Tiger entsprechen.

Über Tiger Gold Corp.

Tiger ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen für Goldexploration und Minenentwicklung, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Flaggschiff-Projekts, des Quinchía-Goldprojekts, im ergiebigen Mid-Cauca-Gürtel in Kolumbien konzentriert. Tiger wird von einem multidisziplinären Team aus Explorationsgeologen, Bergbauingenieuren, Ingenieuren, Metallurgen, ESG-Spezialisten und Fachleuten für Unternehmensfinanzierung geleitet, das auf eine Erfolgsbilanz bei der Exploration, der Projektentwicklung und der Inbetriebnahme von Minen bei weltweit anerkannten Bergbauunternehmen wie AngloGold Ashanti, Barrick Mining, Yamana Gold, Detour Gold, New Gold, Pretium Resources und anderen zurückblicken kann.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tiger Gold Corp.

Robert Vallis

President, CEO & Director

info@tigergoldco.com or

Kin Communications

Investor Relations

+1 604 684-6730

tigr@kincommunications.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Häufig, aber nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, Budget, geplant, prognostiziert, projiziert, beabsichtigt, deutet an, vorläufig, zuversichtlich , interpretiert, Ziele, strebt an, geht davon aus oder geht nicht davon aus oder glaubt oder durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, sollen, würden, möglicherweise oder werden erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen (die sich als unrichtig erweisen können) und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tiger wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den Plänen und Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Goldprojekts Quinchía; Explorationsergebnisse, geologische Interpretationen, potenzielle Mineralisierung, die scheinbare Streichlänge, Mächtigkeit und Tiefe der Mineralisierung bei Ceibal, die Geometrie, die tatsächliche Mächtigkeit und die Kontinuität des mineralisierten Systems sowie das Potenzial, dass sich die Mineralisierung westlich und südwestlich von CEDDH-023 fortsetzt; die Interpretation, dass sich CEDDH-023 dem südlichen Rand der Mineralisierung in diesem Teil des Korridors nähert; die potenziellen Auswirkungen einer supergenen Anreicherung auf die Gehalte in oberflächennahen Bereichen; das Potenzial, dass die Mineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichs offen bleibt; sowie das Potenzial, die Klassifizierung der Mineralressourcen zu erweitern, zu definieren und/oder hochzustufen, unter anderem durch Infill-, Erweiterungs-, Lücken-, Definitions- und Step-out-Bohrungen; geplante Bohrprogramme, einschließlich des voraussichtlichen Zeitplans, des Beginns, des Abschlusses und der Ergebnisse des etwa 20.000 Meter umfassenden Bohrprogramms bei Ceibal sowie der anstehenden oder laufenden Bohrungen und Untersuchungsergebnisse, einschließlich der versetzten Scherenbohrlöcher und der geplanten Lückenuntersuchungen und deren Potenzial, die Geometrie, Ausrichtung und Neigung des mineralisierten Korridors zu klären; das Potenzial der aktuellen Step-out-Bohrungen bei Ceibal, die interpretierte Ausdehnung des mineralisierten Korridors zu erweitern; die voraussichtliche Erstellung, den Zeitplan und den Abschluss einer ersten Mineralressourcenschätzung für das Zielgebiet Ceibal, einschließlich der Erwartung, dass diese Schätzung gegen Ende des ersten Quartals 2027 fertiggestellt sein wird; den voraussichtlichen Zeitplan für die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Tesorito, die das Unternehmen für Anfang 2027 anstrebt, sowie für eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung, die für gegen Ende des ersten Quartals 2027 vorgesehen ist, einschließlich ihres voraussichtlichen Umfangs und der Mineralressourcen, die darin voraussichtlich enthalten sein werden; den Zeitplan und den Abschluss geplanter Feldprogramme und künftiger technischer Studien (einschließlich vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, vorläufiger Machbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien) sowie aktualisierter Mineralressourcenschätzungen; den Aufbau von für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften mit lokalen und indigenen Gemeinschaften; den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme; sowie Einschätzungen der Marktbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, darunter unter anderem die Verfügbarkeit von Bohranlagen und anderer Ausrüstung, Auftragnehmern und Materialien, der fortgesetzte Zugang zum Standort, der Erhalt erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die Unterstützung der Gemeinden und Interessengruppen aufrechtzuerhalten; dass Bohrungen, Probenahmen, Analysen, die Datenerfassung, die geologische Modellierung und die Schätzung der Mineralressource sowie technische Studien gemäß den derzeit erwarteten Zeitplänen beginnen und abgeschlossen werden; dass die in Ceibal abgeschlossenen und geplanten Bohrungen eine ausreichende Dichte, Abstände und Qualität aufweisen, um die Schätzung und Klassifizierung einer Mineralressource zu stützen; dass eine qualifizierte Person feststellen wird, dass die verfügbaren Daten die Klassifizierung einer Mineralressource am Zielgebiet Ceibal stützen; dass die Bearbeitungszeiten der Labore die Berichterstattung über die Ergebnisse oder den Abschluss der Mineralressourcenschätzungen nicht wesentlich verzögern werden; dass das Unternehmen Zugang zu allen erforderlichen Finanzmitteln haben wird, um technische Studien und das Projekt voranzutreiben; und dass die Explorations- und Bohrergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen bezüglich der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für das Goldprojekt Quinchía, die per Definition vorläufiger Natur ist, abgeleitete Mineralressourcen umfasst, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen auf sie anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und bei denen keine Gewissheit besteht, dass die beschriebenen wirtschaftlichen Aspekte oder Ergebnisse realisiert werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Alle Verweise auf nahegelegene Projekte, Grundstücke, Lagerstätten oder Minen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des regionalen Kontexts, und eine Mineralisierung auf angrenzenden oder nahegelegenen Grundstücken ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Goldprojekt Quinchía.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der künftig benötigten Finanzierung; Veränderungen an den Aktienmärkten; Inflation; Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich Gold und Dieselkraftstoff; das Versäumnis, potenziell wirtschaftliche Mineralisierungsabschnitte zu durchschneiden; Unsicherheiten hinsichtlich der geologischen Kontinuität, der potenziellen Mineralisierung und des Ausmaßes der Mineralisierung, unter anderem aufgrund geologischer Komplexität, unzureichender Bohrdaten oder unvollständiger, ungenauer oder unzureichender historischer Bohrdaten, die möglicherweise keine wirtschaftlich tragfähigen Ergebnisse liefern; dass die Bohrungen bei Ceibal möglicherweise nicht die Definition oder Klassifizierung einer Mineralressource stützen und dass eine erste Mineralressourcenschätzung für das Zielgebiet Ceibal möglicherweise nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder gar nicht fertiggestellt werden kann; Risiken, dass Feldprogramme reduziert, verzögert oder gar nicht durchgeführt werden; Verzögerungen bei, Reduzierungen von oder die Unmöglichkeit, Bohr- oder Feldprogramme, Probenahmen, Analysen, Datenvalidierung, Datenverifizierung, geologische Modellierung, technische Studien oder Mineralressourcen- oder Mineralreservenabschätzungen abzuschließen oder voranzutreiben, auch innerhalb der erwarteten Zeitrahmen; das Risiko, dass die Ergebnisse für noch nicht gemeldete Bohrlöcher von den bisher gemeldeten Ergebnissen abweichen könnten; das Risiko, dass in Ceibal keine Mineralressource definiert wird oder diese nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens definiert wird, was die aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung verzögern oder deren Umfang verändern könnte; Verzögerungen bei der Laboranalyse oder der erneuten Analyse von Proben; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen; Änderungen der behördlichen Vorschriften für Explorations- und Bergbaubetriebe; politische Risiken und soziale Unruhen; die Unfähigkeit, Konsultations- oder Ausgleichsverpflichtungen gegenüber indigenen Völkern zu erfüllen oder konstruktive Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften aufrechtzuerhalten; Verzögerungen beim Vorantreiben von Projekten; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; sowie sonstige Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind.

Obwohl Tiger davon ausgeht, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung seiner Einschätzungen führen können, lehnt Tiger jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Ansichten von Tiger zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung herangezogen werden. Obwohl Tiger versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die oben genannten Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Tiger auswirken könnten. Weitere Faktoren sind unter Risikofaktoren in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Tiger aufgeführt, einschließlich des Kurzprospekts vom 2. September 2026 und anderer Dokumente, die unter dem Profil von Tiger auf SEDAR+ verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Tiger übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Tabelle 1: Ergebnisse des Ceibal-Composite-Assays

Drillhole From To Interval True Width Au Ag Cu Mo

ID (m) (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (ppm)

CEDDH-023 0 268 268 unknown 0.5 0.8 0.04 17

1. Alle zusammengesetzten Abschnitte werden über eine Mindestlänge von 10 m im Bohrloch bei einem längengewichteten Mindestgehalt von 0,2 g/t Au ausgewiesen, wobei bis zu 10 m aufeinanderfolgende interne Verdünnung unterhalb des Cutoff-Wertes zulässig sind. Es wurden keine Untersuchungsergebnisse begrenzt.

2. Alle gemeldeten Abschnitte beziehen sich auf Bohrkernlängen. Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind aufgrund des frühen Stadiums der Exploration nicht bekannt.

3. Als hochgradige Abschnitte gelten alle Abschnitte mit einer Mindestlänge von 5 m und einem längengewichteten Mindestgehalt von 1 g/t Au, wobei eine bis zu 5 m lange, zusammenhängende interne Verdünnung unterhalb des Cutoff-Wertes zulässig ist. Es wurden keine Untersuchungsergebnisse begrenzt.

Tabelle 2: Informationen zu den Bohrlochmündungen

Drillhole Easting Northing Elevation Length Azimuth Dip

ID (m) (m) (m) (m) (°) (°)

CEDDH-023 422,602 583,780 1,251 360.40 N180° -50°

1. Die Ost- und Nordkoordinaten der Halsbänder wurden mit einem Hand-GPS gemessen (Genauigkeit ca. ±5 m). Die Höhenangaben der Halsbänder wurden aus der LiDAR-Topografiedatenbank von 2012 abgeleitet, die vor dem Bau der Fundamente erfasst wurde (Genauigkeit ca. ±2 m, unter Berücksichtigung der Aushubarbeiten für die Fundamente). Die Koordinaten werden im WGS84-UTM-System, Zone 18N (EPSG:32618), angegeben.

Abbildung 3: Lagerstätten und Prospektionsgebiete des Goldprojekts Quinchía

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86281

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86281&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88673A1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.