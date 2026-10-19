Jemen: 50 Tote und 200 Verletzte nach Huthi-Angriff auf Militärlager

19. ⁠Okt (Reuters) - Bei einem Raketenangriff der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf ein Militärlager im Jemen sind nach Angaben der Lokalbehörden ‌53 Menschen getötet worden. Weitere 200 Personen seien verletzt worden, teilten die ⁠Behörden ⁠am Montag mit. Die Huthis hätten das Öager der Regierungstruppen in der Provinz Schabwa während einer morgendlichen Übung mit drei Raketen beschossen, sagten ‌Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Die aufständischen ‌Huthis und die von Saudi-Arabien unterstützte Regierungstruppen des Jemen liefern sich seit ⁠September wieder verstärkt Gefechte. Die Regierungstruppen hatten ‌in diesem Monat ⁠eine Offensive gestartet, um Gebiete nahe der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab am Roten Meer zurückzuerobern. Der ‌seit 2014 ⁠andauernde Krieg gilt als ⁠Stellvertreterkonflikt zwischen dem Iran auf der einen sowie den USA, Israel und Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Eine 2022 vereinbarte Waffenruhe war in diesem Jahr zerbrochen.

(Bericht von Mohammed Ghobari, geschrieben von Cian Münster. Redigiert ⁠von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)