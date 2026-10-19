Frankfurt, ⁠19. Okt (Reuters) - Anhaltende Sorgen über Kreditrisiken im KI-Sektor sowie ein erneuter Anstieg bei europäischen Anleiherenditen belasten den Dax. Ein Rückgang beim ‌Ölpreis und starke Konjunkturdaten aus China begrenzten jedoch die Kursverluste am Montag. Der ⁠Dax ⁠notierte zur Eröffnung 0,3 Prozent tiefer bei 25.540,77 Punkten.

"Während überraschend robuste Konjunkturdaten aus China für etwas Zuversicht sorgen, bleiben die Anleger gegenüber KI- und Halbleiteraktien skeptisch", ‌sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst ‌beim Broker CMC Markets. Der Experte verwies jedoch darauf, dass die Futures nach dem ⁠schwachen Wochenschluss am Montag erneut stiegen. "Das hebt ‌die Stimmung und nährt ⁠die Hoffnung, dass die jüngste Korrektur im KI-Sektor zumindest eine Pause einlegt."

Bei den Einzelwerten gerieten die Immobilienaktien unter ‌Druck. Die ⁠Papiere von Vonovia, Aroundtown und ⁠TAG Immobilien büßten zwischen rund zwei und drei Prozent ein. Ein Händler verwies auf einen Bericht der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) über Pläne zur Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände in Berlin.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)