KNDS-Chef dringt auf Börsengang vor Wahlen in Frankreich

München, 19. Okt (Reuters) - ⁠Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS soll seinen im Sommer abgesagten Börsengang nach Ansicht von Vorstandschef Jean-Paul Alary möglichst vor den Wahlen in Frankreich nachholen. An der Notwendigkeit des Börsengangs änderten auch die Verhandlungen der Bundesregierung über die Übernahme des kompletten Anteils der deutschen Eigentümerfamilien nichts, sagte der Franzose am Montag ‌der Nachrichtenagentur Reuters. "Was sich jetzt geändert hat, ist nur, dass es zwei Schritte geben könnte statt nur einen Schritt." Der Börsengang bleibe zentraler Bestandteil der KNDS-Strategie. "Wir müssen so schnell wie möglich ⁠an die ⁠Börse gehen, sobald es das Marktumfeld erlaubt." Alary hat offenbar das erste Quartal 2027 im Visier: "Mir wäre am liebsten, wenn der Börsengang vor den Wahlen in Frankreich über die Bühne geht." Die Präsidentenwahl ist für den 18. April 2027 geplant.

Die Bundesregierung verhandelt Insidern zufolge derzeit mit den deutschen Eigentümerfamilien von KNDS über den Kauf von deren 50-Prozent-Beteiligung, weil die Familien offenbar nicht auf ‌den Börsengang warten wollen. Der Bund wäre KNDS als Aktionär "sehr ‌willkommen", bekräftigte Alary. Dass die beiden größten Kunden künftig auch die größten - zumindest vorübergehend auch die einzigen - Aktionäre seien, dürfe KNDS nicht bremsen, auch wenn sich die Interessen von Deutschland und Frankreich teilweise unterschieden: "Wir ⁠brauchen Effizienz und Geschwindigkeit", sagte Alary. Der Börsengang bleibe der beste Weg, um das zu erreichen.

Medienberichten ‌zufolge hatten die in der Wegmann-Holding zusammengeschlossenen Familien auch ⁠mit einem Verkauf an einen Finanzinvestor geliebäugelt. Davon hält der KNDS-Chef offenbar nichts: "Es liegt nur ein Szenario auf dem Tisch." Der Börsengang war geplatzt, weil Investoren die Bewertung von KNDS niedriger eingeschätzt hatten als die Familien zu akzeptieren bereit waren. Zuletzt hatten diese ‌rund 15 Milliarden Euro als Firmenwert angepeilt.

Auch KNDS-Verwaltungsratschef ⁠Thomas Enders hatte in einem Gastbeitrag für ⁠das "Handelsblatt" appelliert, den Börsengang von KNDS trotz des Einstiegs Deutschlands nicht aus den Augen zu verlieren. Das könne "unter den gegebenen Umständen eine pragmatische Lösung sein", schrieb der ehemalige Airbus-Chef. "Aber eine Übergangslösung darf nicht mit einem langfristig tragfähigen Unternehmensmodell verwechselt werden."

Enders drängte erneut darauf, die staatlichen Beteiligungen Deutschlands und Frankreichs nach dem Gang an den Kapitalmarkt "schrittweise und parallel" zu reduzieren. "Denn nationale Sicherheitsinteressen lassen sich schützen, ohne dass Staaten Unternehmen dauerhaft beherrschen müssen." Das sei die Lehre aus der Entwicklung des Flugzeugbauers Airbus den Enders von 2005 bis 2019 geführt hatte. Dort hatte ⁠er den Einfluss von Deutschland und Frankreich 2012/13 deutlich zurückgedrängt.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)