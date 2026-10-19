Kollision vor Lesbos - Sechs Migranten sterben bei Bootsunglück

19. Okt (Reuters) - ⁠Sechs Migranten sind am Montag bei der Kollision eines Schnellboots mit einem Schiff der griechischen Küstenwache vor der Insel Lesbos ums Leben gekommen. Das aus ‌der Türkei kommende Boot kenterte nach dem Zusammenstoß am frühen Morgen, wie die griechischen Behörden mitteilten. Bei ⁠den ⁠Toten handele es sich um vier Männer, eine Frau und ein Kleinkind. Acht Überlebende wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht. Die Behörden nahmen einen 37-jährigen türkischen Staatsbürger fest, der sich unter den ‌Geretteten befand. Er steht im Verdacht, ‌das Boot gesteuert zu haben und als Schlepper aktiv gewesen zu sein.

Der griechische Schifffahrtsminister Vassilis Kikilias machte ⁠Schleuser für das Unglück verantwortlich. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ‌das Schnellboot mit dem ⁠Bug gegen die Backbordseite des Küstenwachschiffs gestoßen, erklärte Kikilias. Die genauen Umstände würden noch untersucht. Auf der Plattform X kündigte er ein unnachgiebiges ‌Vorgehen gegen Schlepper an. ⁠Der Vorfall ereignete sich ⁠rund 6,5 Kilometer (3,5 Seemeilen) südlich von Agrilia auf Lesbos. Griechenland gilt als wichtiges Tor zur Europäischen Union für Geflüchtete aus dem Nahen Osten, Afrika und Asien. In den Jahren 2015 und 2016 erreichten während der Migrationskrise fast eine Million Menschen die griechischen Inseln, meist von der Türkei ⁠aus.

(Bericht von Renee MaltezouBearbeitet von Antonis Pothitos und Alexander RatzRedigiert von Elke Ahlswede.Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)