Kreise: Berliner SPD für Koalitionsgespräche mit Linke und Grünen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner SPD will mit der Wahlsiegerin Linke und mit den Grünen Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Das entschied der Landesvorstand, wie die Deutsche Presse-Agentur aus SPD-Kreisen erfuhr. Die Grünen wollen am Abend bei einem kleinen Parteitag über den Beginn von Koalitionsgesprächen entscheiden./kr/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
ImmobilienkonzernVonovia hält Vergesellschaftung in geplanter Form nicht machbarheute, 11:03 Uhr · dpa-AFX
KI, Photovoltaik, BiomedizinChina plant neue Exportkontrollen für Schlüsseltechnologiengestern, 09:06 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorheute, 14:10 Uhr · onvista
PlusAbbauen, Absichern oder Verkaufen?
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 18.10.2026
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzialgestern, 07:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße