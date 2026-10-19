Schweizer Schokoladenkonzern

Lindt & Sprüngli: CEO Lechner tritt überraschend ab

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: darksoul72
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(Reuters) - Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli trennt sich überraschend von Konzernchef Adalbert Lechner. Lechner ‌verlasse das Unternehmen mit sofortiger Wirkung, teilte der Konzern am ⁠Montag ⁠mit. Die operative Leitung übernehme interimistisch der stellvertretende Verwaltungsratspräsident und ehemalige Konzernchef Dieter Weisskopf.

Eine dauerhafte Nachfolge soll im ‌zweiten Quartal 2027 ernannt ‌werden. Der Verwaltungsrat begründete den Schritt mit der Notwendigkeit ⁠einer neuen Führung, um zu einem ‌beständigen und ⁠starken Wachstum zurückzukehren. Zudem kündigte Lindt & Sprüngli einen Führungswechsel in Deutschland und Österreich an: ‌Deutschland-CEO ⁠Michal Spiller verlasse den ⁠Konzern. Auf ihn folge zum 26. Oktober der bisherige Österreich-Chef Ali Kulein.

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Lindt & Sprüngli

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