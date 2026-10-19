Magische Schwelle: Wann Profis Aktien gegen Anleihen tauschen

Manchmal stellt eine Umfrage genau die Frage, die sich jeder Anleger insgeheim stellt. Die Bank of America hat es im Oktober getan. Rund 185 Fondsmanager mit gut 500 Milliarden Dollar Anlagevolumen sollten sagen, ab welcher Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sie von Aktien in Anleihen umschichten. Die Antwort ist erstaunlich präzise: 37 Prozent nennen 6,0 Prozent. Im Schnitt liegt die Schwelle bei 5,9 Prozent.

Was meine ich damit? Die Profis haben sich eine Art Schmerzgrenze gesetzt. Darunter bleiben Aktien die erste Wahl. Darüber kippt die Rechnung. Und die Schwelle ist nicht mehr weit entfernt – die zehnjährige Treasury rentierte zuletzt deutlich über fünf Prozent.

Einige sind schon unterwegs

Interessant ist der zweitgrößte Block: 19 Prozent der Befragten sagen, sie schichten bereits um. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Die Anleihequote stieg im Oktober so stark wie seit einem Jahr nicht mehr – von netto 48 auf 37 Prozent untergewichtet. Gleichzeitig sank die Aktienquote von netto 49 auf 44 Prozent übergewichtet. Das ist kein Ausverkauf. Aber ein erstes, vorsichtiges Umsteigen.

Und noch etwas fällt auf: Die meistgehasste Anlageklasse unter den Profis sind ausgerechnet Anleihen. „Short Treasuries" ist mit 27 Prozent der zweitmeist überfüllte Trade nach „Long Halbleiter". Die größte Sorge? Ein ungeordneter Anstieg der Anleiherenditen, genannt von 31 Prozent. Die Profis wetten also gegen Anleihen und fürchten zugleich genau das, worauf sie wetten.

Die Stimmung ist besser als die Lage

Warum fühlen sich die Fondsmanager noch so wohl in Aktien? Weil das makroökonomische Bild glänzt. 47 Prozent erwarten einen „Boom" – überdurchschnittliches Wachstum bei überdurchschnittlicher Inflation. Das ist der höchste Wert seit Februar 2022. Sechs von zehn rechnen mit zweistelligem Gewinnwachstum. Drei Viertel erwarten bei der Fed-Sitzung am 28. Oktober – sechs Tage vor den US-Zwischenwahlen – keine Zinserhöhung.

Aber: Die Cash-Quote liegt bei mageren 3,9 Prozent. Nach der hauseigenen Regel der Bank of America ist das ein Verkaufssignal. Der Bull & Bear Indikator steht bei 8,1 – ebenfalls „Sell". Die Technologie-Übergewichtung ist die höchste seit August 2020, gleichzeitig glauben 45 Prozent, dass es 2027 eine KI-Blase geben wird. Die Blase ist also Konsens. Und trotzdem sitzt man mittendrin.

Wer bewegt den Hebel?

Im Endeffekt hängt die Antwort auf die Frage „Wann kommt die Umschichtung?" an zwei Stellschrauben. Erstens die Inflation: Eine zweite Inflationswelle – für 20 Prozent der Geldmanager das größte Risiko – würde die Renditen schnell Richtung sechs Prozent treiben. Zweitens die Staatsschulden: 28 Prozent sehen in ihnen die wahrscheinlichste Quelle für ein "Kreditereignis" (also einen Zahlungsausfall), gleich nach den KI-Investitionen der Tech-Konzerne. Die Rendite ist der Seismograph – sie schlägt aus, bevor die Erde so richtig stark bebt.

Bemerkenswert: Die Bank of America selbst sieht als größte positive Überraschung einen Ölpreis unter 80 Dollar – als größte negative eine Kürzung der KI-Investitionen. Bereits 30 Prozent erwarten genau das in den kommenden sechs Monaten, nach 14 Prozent im September.

Was bedeutet das für Anleger?

Erstens: Die sechs Prozent sind kein Naturgesetz, aber eine Marke, die man kennen sollte. Rückt die Rendite in die Nähe, werden große Geldströme in Bewegung geraten.

Zweitens: Die Positionierung ist einseitig. Wenig Cash, viel Tech, kaum Anleihen. Genau solche Konstellationen machen Märkte anfällig für Überraschungen.

Drittens: Qualität bleibt der Anker. Netto 71 Prozent der Profis erwarten, dass Unternehmen mit hochwertigen Gewinnen besser abschneiden als der Rest. Das deckt sich mit unserem Ansatz beim Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value: robuste Bilanzen, starker Cashflow, faire Bewertung.

Die Profis haben ihre Schmerzgrenze definiert. Der Markt wird sie testen. Wer jetzt auf Substanz setzt, muss vor diesem Test keine Angst haben.

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